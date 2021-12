Nous avons testé le Realme GT Neo 2. Contrairement à une bonne majorité des smartphones de la même marque, ce modèle va chercher des caractéristiques plus solides pour aller titiller le haut de gamme sans tout à fait y mettre les pieds. Nous l'avons testé.

Flirtant entre le haut du milieu de gamme et l’entrée du haut de gamme, le Realme GT Neo 2 mise beaucoup sur sa puissance de frappe pour apporter une puissance confortable aux utilisateurs. Son écran OLED et sa charge très rapide sont aussi mis en avant pour séduire.

Mais justement, réussit-il bel et bien à séduire ? Réponse dans notre test complet.

Realme GT Neo 2 Fiche technique

Modèle Realme GT Neo 2 Version de l'OS Windows 11 Interface constructeur Realme UI Taille d'écran 6.62 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 398 ppp Technologie OLED SoC Snapdragon 870 Puce Graphique (GPU) Adreno 650 Mémoire vive (RAM) 6 Go, 8 Go, 12 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 16 Mpx Enregistrement vidéo 4K@60 IPS Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.1 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 5000 mAh Dimensions 75,8 x 162,9 x 9 mm Poids 199.8 grammes Couleurs Noir, Bleu, Vert Prix 369 € Fiche produit

Realme GT Neo 2 Design

Realme n’a pas vraiment cherché à se faire connaître pour la sobriété de ses smartphones. La marque a déjà proposé des appareils au look sortant du lot que ce soit avec du cuir végétal ou un logo énorme estampillé à l’arrière. Le Realme GT Neo 2 que nous testons dans sa version noire n’a rien de tout ça. Il se montre très classique et bien maîtrisé. Son objectif semble être de plaire à un plus grand nombre de personnes.

La sensation en main est plutôt agréable grâce au dos en verre mat qui offre un toucher satiné. Cette impression est légèrement contrebalancée par l’effet plus cheap du cadre à la jonction entre les faces recto et verso du Realme GT Neo 2. Ce n’est qu’un tout petit détail qui ne vient pas gêner l’expérience utilisateur.

Toujours concernant le confort de prise en main, sachez que le téléphone flirte avec les 200 grammes (à deux décigrammes près). Il peut donc être considéré comme lourd par certaines personnes. Au quotidien, cela ne devrait pas être très gênant (sauf peut-être si vous avez l’habitude de tenir votre appareil en le laissant reposer sur votre auriculaire). En outre, si vous avez l’habitude de smartphone assez étroit, ce Realme GT Neo 2 peut paraître un peu large (75,8 mm).

Realme GT Neo 2 // Source : Robin Wycke – Frandroid Realme GT Neo 2 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Du reste, on a droit à un écran percé dans le coin supérieur gauche et entouré de bordures assez larges, mais qui ne perturbent pas. Au dos, le module photo et ses trois caméras dépassent en relief sans créer un effet bancal trop marqué quand le smartphone est posé à plat.

Le bouton de déverrouillage est à droite, ceux du volume sont à gauche. Le port USB-C se loge en bas, à côté de la grille de haut-parleur. Pas de trace de la prise jack tandis que le lecteur d’empreintes est caché dans l’écran.

Hélas, la marque n’évoque pas la moindre certification IP garantissant une résistance à l’eau. Il faudra faire sans.

Realme GT Neo 2

Le Realme GT Neo 2 s’appuie sur un écran AMOLED de 6,62 pouces. Comme le design, il s’agit là d’une formule assez classique avec une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour plus de fluidité. Vous pouvez forcer ce mode en toutes circonstances ou laisser le système choisir automatiquement quand monter ou baisser le nombre d’images affichées par seconde.

Grâce à l’OLED, le contraste se montre parfait sur cette dalle. En outre, notre sonde et le logiciel CalMan de Portrait Displays permettent de constater que la luminosité maximale peut atteindre les 680 cd/m². Aucun problème donc pour bien distinguer ce qui est affiché, même sous un soleil ardent.

Le Realme GT Neo 2 s’en sort aussi honorablement sur la température moyenne des couleurs. Quel que soit le mode d’affichage sélectionné (vive, doux, éclatant), on monte à un peu plus de 7600 K alors que l’idéal se situe plutôt à 6500 K.

Toutefois, en passant sur le mode éclatant et en réglant le curseur sur des tons plus chauds, on arrive à un résultat aux alentours de 6600 K pour un bon équilibre entre le rouge et le bleu. Il n’y a toutefois pas vraiment besoin de faire ce genre de manipulations si vous préférez un écran qui pulse un peu plus pour flatter la rétine.

Bonne nouvelle : le téléphone sait afficher une belle diversité de couleurs. L’espace DCI-P3 est en effet couvert à 115 % malgré le fait qu’il soit assez vaste et relativement difficile à gérer. Le sRGB, plus facile à appréhender, a un taux de couverture de 172 %. Cependant, il faut noter que ces mesures sont vraies quand on reste sur le mode « Vive ». L’option « Doux » ne permet pas de profiter de couleurs aussi variées.

En contrepartie, les couleurs ne sont pas tout à fait fidèles à la réalité avec le mode « Vive ». Pour mesurer cela, nous utilisons le Delta E moyen sur le DCI-P3. Avec cette configuration, l’indice monte à 5,26 sur le Realme GT Neo 2 alors que nous visons plutôt 3.

Gardez cependant en tête que l’écran de ce smartphone est tout à fait satisfaisant.

Realme GT Neo 2 Logiciel

Realme UI 2 tourne ici nativement. Cette interface basée sur Android 11 s’inspire beaucoup de ColorOS, l’expérience logicielle d’Oppo, la marque cousine appartenant également au groupe Oplus. On pense notamment au bien nommé menu Personnalisations qui donne accès à de nombreuses fonctions.

On peut modifier la couleur d’accentuation du système, le style des icônes avec une grande liberté, le look du panneau des raccourcis ou encore changer quelques animations. Vous avez vraiment pléthore de cartes entre les mains.

Du reste, l’interface est très classique, mais intuitive et facile à utiliser. La rubrique Outils Confort donne par ailleurs accès à la navigation par gestes, mais aussi à quelques raccourcis. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une capture d’écran avec un glissement de trois doigts de haut en bas. Le mouvement inverse peut, lui, servir à passer en mode écran scindé. Le lecteur d’empreintes peut être utilisé pour un lancement rapide d’apps après le déverrouillage et vous pouvez aussi activer une barre latérale.

Pour aller un peu plus loin, une rubrique Realme Labs propose quelques fonctions expérimentales. Toutefois, si c’était via cette méthode qu’on découvrait autrefois le mode sombre de Realme UI, aujourd’hui, les options proposées sont moins enthousiasmantes, mais peuvent en intéresser certains et certaines. Il y en a trois : atténuation du scintillement, défilement encore plus fluide et « capsule sommeil » qui promet d’améliorer vos nuits.

Au moment où nous écrivons ces lignes, la mise à jour de sécurité date de début octobre, soit il y a un peu plus de deux mois, ce qui est très raisonnable. Sans transition, le Realme GT Neo 2 est également certifié Widevine L1. C’est-à-dire qu’il est jugé assez sûr pour diffuser les séries et films de vos services SVoD en qualité HD.

Realme GT Neo 2 Audio

Il faut reconnaître au Realme GT Neo 2 que son haut-parleur sait se montrer puissant et qu’il est, par ailleurs, bien aidé par le haut-parleur du haut dédié normalement aux appels. Ce dernier sait aussi pousser le volume de manière conséquente, même s’il reste, sans surprise, moins puissant. Bref, le téléphone peut servir d’enceinte d’appoint si vous organisez une soirée en petit comité.

Les musiques lancées sur le smartphone ont donc le potentiel d’emplir la pièce comme il se doit, mais ne vous y trompez pas : la qualité globale reste plutôt banale. Les mediums sont bien gérés, mais on manque de basses et d’aigus.

Pour une écoute au casque, n’hésitez pas à faire un tour dans le menu dédié à Dolby Atmos pour que vos morceaux favoris vous englobent agréablement. Vous pouvez sélectionner différents profils pour personnaliser l’expérience.

Du côté des codecs audio principaux, ça ne devrait pas poser problème. Le Realme GT Neo 2 est compatible SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC.

Realme GT Neo 2 Photo

Nous avons droit à trois appareils photo au dos :

capteur principal de 64 mégapixels, équivalent 26 mm (f/1,8) ;

ultra grand-angle de 8 mégapixels, équivalent 15,7 mm, 119 degrés (f/2,3) ;

capteur pour la macro de 4 mégapixels, équivalent 21,88 mm.

Les prises de vue classiques, avec le capteur principal, sont satisfaisantes dans l’ensemble sur les scènes immortalisées de jour. Sans être parfaits, la dynamique et le niveau de détails sont bien peaufinés. Attention cela dit au traitement colorimétrique qui accorde régulièrement une place un chouia envahissante aux teintes jaunes. Cela donne beaucoup de peps aux images et un air plus lumineux, mais on se rend bien compte que le rendu final n’est pas le plus fidèle à la réalité.

Sur les photos de nuit, le piqué pourrait être plus soigné, plus poussé, mais le rendu global reste fait honorable. Sur l’écran du smartphone, vous ne devriez pas trop remarquer le manque de netteté.

Pour y voir plus clair, vous pouvez utiliser le mode nuit. Sans surprise, il n’apporte pas de solution miracle contre le manque de netteté, mais il permet indubitablement d’éclairer davantage les scènes les plus obscures.

Sans mode nuit Avec mode nuit

Le Realme GT Neo 2 propose aussi un mode 64 mégapixels pour des photos mieux définies, mais qu’il vaut mieux capturer lorsque les conditions lumineuses sont excellentes. Comme le montre la comparaison ci-dessous, cette option permet d’obtenir des images plus nettes — les différentes lignes sont moins troubles –, mais le traitement des couleurs est clairement moins sophistiqué.

En d’autres termes, les photos en 64 mégapixels auront de meilleurs détails, mais pourront paraître plus ternes.

Mode normal Mode 64 mégapixels

Il y a peu de choses à dire sur l’ultra grand-angle. Il évite le piège de la distorsion trop forte et réussit plus ou moins à maintenir une cohérence colorimétrique (pas toujours) avec le capteur principal, mais ne zoomez pas trop dans l’image. Le niveau de détails est en effet très moyen, ce qui n’a rien d’étonnant pour ce genre de prises de vue sur smartphone.

Notez que la nuit, et c’était prévisible, la qualité chute significativement avec l’apparition de bruit numérique et une grande perte de luminosité.

Le mode portrait n’est pas des plus parfaits. Si le sujet de la photo reste bien mis en avant, l’effet bokeh n’est pas très précis et on perd beaucoup de détails dans la ligne qui sépare le visage net du fond flou.

Pas de surprise pour le mode macro : il ne sert pas à grand-chose. Les photos obtenues sont plutôt quelconques et n’invitent pas vraiment à abuser de cette option.

Le capteur photo frontal produit des selfies en 16 mégapixels de bonne qualité. Le smartphone réussit en effet à préserver convenablement les détails du visage.

Côté vidéo, le Realme GT Neo 2 sait filmer jusqu’en 4K à 60 fps.

Realme GT Neo 2 Performances

La puissance est un argument important du Realme GT Neo 2. Doté d’un Snapdragon 870 haut de gamme, le smartphone mise aussi sur un système de refroidissement dont la marque est très fière. Le constructeur décrit en effet une structure en acier inoxydable associée à une pâte thermique composée en partie de poudre de diamant.

Est-ce efficace ? Eh bien, sur les parties de jeux gourmands, je n’ai pas eu à me plaindre de la moindre chauffe. Le téléphone tiédit cependant lorsqu’on le branche en charge rapide. Côté puissance, pas trop de souci à vous faire. Sur Fortnite, le Realme GT Neo 2 propose par défaut des graphismes en mode Épique, le niveau le plus haut.

Pour le nombre d’images par seconde, on est sur du 30 FPS classique. Dans l’ensemble, c’est plutôt bien stable, mais quelques actions pêchues provoquent quand même des ralentissements ici et là avec des chutes très brèves à 16 ou 17 fps. Rien de bien gênant, mais c’est à noter.

Modèle Realme GT Neo 2 Xiaomi Poco F3 Vivo X60 Pro OnePlus Nord 2 AnTuTu 9 724529 672358 697580 588470 AnTuTu CPU 198723 189849 190568 154639 AnTuTu GPU 239898 231456 240803 198246 AnTuTu MEM 126847 109913 128663 119040 AnTuTu UX 159061 141140 137546 116545 PC Mark 2.0 N/C 10859 N/C N/C PC Mark 3.0 14880 N/C 11173 8226 3DMark Wild Life 4249 4105 4044 4196 3DMark Wild Life framerate moyen 25.40 FPS 24.60 FPS N/C 25 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 33 / 24 FPS 33 / 23 FPS 32 / 23 FPS 28 / 20 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 49 / 59 FPS 48 / 56 FPS 47 / 57 FPS 39 / 46 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 113 / 143 FPS 60 / 132 FPS 108 / 128 FPS 65 / 122 FPS Lecture / écriture séquentielle 1750 / 750 Mo/s 1304 / 584 Mo/s 1737 / 788 Mo/s 1781 / 1269 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 68775 / 64572 IOPS 513390 / 44024 IOPS 76586 / 78773 IOPS 54090 / 59476 IOPS Voir plus de benchmarks

Les benchmarks permettent de voir que le Realme GT Neo 2 est capable de déployer une puissance sensiblement supérieure à des modèles dotés de la même puce que lui tels que le Poco F3 ou le Vivo X60 Pro. Il s’agit vraiment d’une belle référence en termes de puissance brute.

Realme GT Neo 2 Batterie

Le Realme GT Neo 2 jouit d’une batterie de 5000 mAh bien exploitée puisque le smartphone tient aisément un jour et demi avec une utilisation assez classique. Même en vous montrant particulièrement actif sur le smartphone, ce dernier ne devrait pas vous faire défaut. Pas besoin de regarder toutes les 10 minutes le pourcentage qu’il reste.

Sans être le grand champion de l’autonomie, le Realme GT Neo 2 peut viser les deux jours complets avec un petit peu de concessions. À titre indicatif, le téléphone a tenu pendant 14 heures et 30 minutes lors de notre protocole de test ViSer. Cela le hisse confortablement dans le tiers supérieur des modèles testés en 2021. Solide.

Sur Fortnite, vous perdrez 5 à 6 % d’énergie environ en 20 minutes avec la qualité Épique. C’est tout à fait confortable. Enfin, sur la charge, le Realme GT Neo 2 est très convaincant. Il passe de 7 à 63 % en 15 min et lui faut un tout petit peu plus d’un quart d’heure supplémentaire pour aller jusqu’au 100 %. Ça va très vite.

Realme GT Neo 2 Réseau et communication

Le Realme GT Neo 2 est compatible avec toutes les bandes de fréquence 4G françaises. Pas de souci de ce côté-là ni du côté de la 5G également prise en charge par le smartphone. À titre personnel, sur le réseau Orange en Île-de-France, je n’ai pas eu de souci à signaler en termes de captation du réseau.

Concernant les appels, votre interlocuteur devinera aisément lorsque vous passez le coup de fil en extérieur. En effet, la compression de la voix est notable et certaines microcoupures (notamment sur la fin des phrases) peuvent perturber. Cependant, les bruits alentour sont bien atténués et l’intelligibilité de vos paroles n’est pas affectée.

Le smartphone est aussi très satisfaisant au niveau de la géolocalisation qui sait être précise. Comptez aussi sur le NFC et le Bluetooth 5.2.

Realme GT Neo 2 Prix et date de sortie

Le Realme GT Neo 2 est disponible en France en deux configurations. Le prix officiel pour le modèle de 8/128 Go est de 469 euros. Il faut monter à 549 euros pour la version 12/256 Go.

Le smartphone existe en trois coloris : noir et bleu pour les plus sobres et vert pour un look inspiré du milieu automobile et où le slogan de la marque est sérigraphié.