Le Realme GT Master Edition reprend les points forts du Realme GT en tentant de le descendre d'une gamme de prix. Est-ce une réussite ou un échec ? Ce test vous le dira.

Le Realme GT Master Edition est une version allégée du Realme GT. Lors de ce test, nous allons principalement nous attarder sur les différences entre les deux modèles.

Realme GT Master Edition Fiche technique

Modèle Realme GT Master Edition Version de l'OS Android 11 Interface constructeur Realme UI Taille d'écran 6.43 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 409 ppp Technologie Super AMOLED SoC Snapdragon 778G Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 642L Mémoire vive (RAM) 6 Go, 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx Enregistrement vidéo 4K Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.2 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 4300 mAh Dimensions 73,5 x 159,2 x 8 mm Poids 174 grammes Couleurs Blanc, Bleu, Gris Prix 349 € Fiche produit Voir le test

Realme GT Master Edition Design

Le modèle que nous avons testé est celui doté du cuir vegan s’inspirant d’une valise à roulettes à l’arrière. On a plutôt envie de dire qu’ils étaient peut-être en roue libre chez Realme quand ils ont décidé d’un tel design.

Ce n’est pas tant le toucher, qui se montre plutôt agréable et qui a le mérite de changer du plastique ou du verre omniprésent, que le look grisâtre et vallonné de l’ensemble qui interroge à nos yeux.

Le Realme GT originel version jaune (nous ne parlons pas de Pokémon ici) avait d’ailleurs lui aussi fait le choix du cuir végétal avec plus de réussite. D’après l’expérience que nous avons eue de ce dernier, mais aussi du Find X2 Pro d’Oppo, qui porte tous deux des parures en cuir végétal, cette matière devrait d’ailleurs bien résister à l’usure si cela pouvait vous inquiéter.

Le bloc photo change quelque peu de look par rapport au Realme GT. Il adopte un revêtement en verre transparent, ce qui permet de mieux faire ressortir les trois capteurs, qui forment trois ronds bien nets. Le flash a aussi été réduit de moitié au passage.

Signalons également que cette version du maître (ou de la maîtresse) est plus légère. Elle pèse 174 grammes et 178 grammes (en voyager grey) contre 186 grammes pour le Realme GT. Il est aussi moins épais puisqu’il mesure 8 mm en version verre contre 8,4 mm dans la version originelle et 8,7 mm en version cuir contre 9,1 mm dans la première mouture.

Realme GT Master Edition Écran

Sur le le papier, l’écran du Realme GT Master Edition possède les mêmes capacités que son homologue légèrement plus cher, le Realme GT.

Il affiche un dalle OLED de 6,43 pouces, un taux de rafraichissement de 120 Hz avec une définition Full HD+.

La température des couleurs moyenne semble un tout petit peu plus pousser vers le bleu avec 7219 Kelvins mesurés en mode vif, contre 6950 K sur le Realme GT, mais rien d’alarmant. D’autant que le mode naturel permet d’accrocher les 6448 K. De quoi s’approcher des 6500 K souhaités.

La luminosité maximale semble pousser légèrement moins loin que son prédécesseur également, puisqu’elle s’arrête à 549 cd/m², contre 570 cd/m² chez le premier GT de Realme.

Bref, on a une dalle globalement similaire bien que peut-être un peu moins soignée que sur le GT. Elle reste toutefois très convaincante et on apprécie toujours son taux de rafraîchissement ultra rapide.

Realme GT Master Edition Logiciel

Le Realme GT Master Edition affiche la même interface que son modèle, à savoir qu’il s’agit de Realme UI, une surcouche très inspirée de ColorOS, en particulier concernant le niveau de personnalisation élevé.

Pour plus de détails, les éléments avancés dans notre test du Realme GT pourront vous éclairer davantage. Sachez également que le flux HD des plateformes de SVoD est bien supporté, grâce au DRM Wideline L1.

Realme GT Master Edition Performances

La principale différence avec son prédécesseur, au-delà du design, tient dans la puce dont il est équipé. En effet, le Realme GT Master Edition troque le Snapdragon 888 de la version classique pour un Snapdragon 778G. Il passe également d’une configuration 8 et 12 Go de RAM à 6 et 8 Go. Voyons voir comment il s’en sort en benchmark.

Modèle Realme GT Master Edition Realme GT Realme 8 Pro OnePlus Nord 2 Xiaomi Poco F3 AnTuTu 9 517394 813199 329338 588470 672358 AnTuTu CPU 163592 209676 108666 154639 189849 AnTuTu GPU 154004 311884 88138 198246 231456 AnTuTu MEM 89386 130475 58620 119040 109913 AnTuTu UX 110412 161164 73914 116545 141140 PC Mark 2.0 N/C N/C 8437 N/C 10859 PC Mark 3.0 9239 14789 N/C 8226 N/C 3DMark Slingshot Extreme 5032 N/C 2599 N/C N/C 3DMark Slingshot Extreme Graphics 5173 N/C 2465 N/C N/C 3DMark Slingshot Extreme Physics 4592 N/C 3211 N/C N/C 3DMark Wild Life 2490 5878 1051 4196 4105 3DMark Wild Life framerate moyen 15 FPS 35.20 FPS 6.30 FPS 25 FPS 24.60 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 19 / 14 FPS 45 / 30 FPS 11 / 7.2 FPS 28 / 20 FPS 33 / 23 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 27 / 33 FPS 56 / 65 FPS 16 / 18 FPS 39 / 46 FPS 48 / 56 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 58 / 78 FPS 60 / 157 FPS 39 / 43 FPS 65 / 122 FPS 60 / 132 FPS Lecture / écriture séquentielle 984 / 826 Mo/s 1401 / 212 Mo/s 514 / 194 Mo/s 1781 / 1269 Mo/s 1304 / 584 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 54014 / 64103 IOPS 48095 / 35161 IOPS 38442 / 39377 IOPS 54090 / 59476 IOPS 513390 / 44024 IOPS Voir plus de benchmarks

Comparé au Realme GT premier du nom, il n’y a pas photo, la différence de puissance entre les deux est bien nette. Normal dirons-nous, car les deux n’appartiennent après tout pas à la même gamme de prix. En revanche, comparé à un Realme 8 Pro par exemple, qui se négociait 300 euros à sa sortie, le Realme GT Master Edition s’en sort avec les honneurs et justifie clairement les quelques dizaines d’euros supplémentaires à livrer.

Même comparé au OnePlus Nord 2, pourtant vendu quelque 50 euros plus chers, le Realme GT Master Edition n’a pas à rougir. Sur PC Mark 3.0, il parvient même à lui passer devant. En revanche sur Wild Life, il est bien derrière. Et un smartphone comme le Xiaomi Poco F3, encore un peu plus cher, le dépasse très largement.

À l’usage, le Realme GT Master Edition est un smartphone très fluide et efficace, qui n’accuse que de rares chargements et ralentissements lors du lancement d’app, mais rien de honteux pour sa gamme de prix.

En jeu, sur Fortnite, ce Realme se montre un peu plus ric-rac que son homologue plus cher. Pour un jeu fluide à 30 FPS, il faut descendre les paramètres graphiques au réglage « élevés » avec une échelle 3D réglée sur 75 %.

Realme GT Master Edition Photo

Pour la partie photo, seuls deux éléments varient par rapport au Realme GT. Le capteur principal est légèrement plus grand, et le capteur selfie double son nombre de mégapixel, puisqu’il passe à 32 mégapixels contre 16 sur le GT de base.

Les capteurs ultra grand-angle et macro sont inchangés et on peut toujours filmer en 4K et 60 images par seconde.

Capteur principal toujours perfectible

Le capteur principal a beau avoir été quelque peu agrandi, on ne peut pas dire que la gamme GT brille par la qualité de ses rendus photos. En règle général, l’image est correcte, mais les couleurs et la dynamique sont encore à revoir.

Cela est par exemple particulièrement visible sur les deux premiers clichés de cette galerie, où les façades blanches des bâtiments prennent un ton verdâtre et où l’arche adopte pour sa part une teinte marron loin d’être proche du réel.

Capteur principal Capteur principal Capteur principal Capteur principal Capteur principal

Mode nuit

Avec un plus grand capteur, on pourrait s’attendre à ce que les photos de nuit y gagnent, grâce à des photosites légèrement plus grands. Difficile de tirer des conclusions favorables cependant. Comme son aîné, le Realme GT Master Edition ne brille pas par ses performances photos.

Sans mode nuit, on devra choisir entre le flou causé par les lumières artificielles et la pénombre en absence de lumière.

Sans mode nuit Sans mode nuit

Le mode nuit ne nous est pas d’un grand secours pour ce qui est d’améliorer la qualité des photos. Si on y voit mieux grâce à lui, comme vous pouvez le constater ci-dessous, l’image est globalement dégradée, avec une trop forte présence de bleu et un grain peu enviable.

Sans mode nuit Avec mode nuit

Selfie

Quant au capteur selfie, difficile de voir une grande différence avec son homologue du Realme GT. Le traitement algorithmique reste inchangé et parvient à faire ce qu’on attend de lui.

Selfie Selfie

Realme GT Master Edition Audio

La performance audio est très proche de ce qu’offrait déjà le Realme GT, à savoir qu’on atteint sans peine un volume maximal conséquent, mais pas de quoi non plus en faire une enceinte portative.

La qualité audio offerte par les deux haut-parleurs est correcte sans être incroyable. On apprécie la présence d’une prise jack.

Realme GT Master Edition Batterie

La batterie du Realme GT Master Edition est légèrement plus petite que celle de son homologue, passant de 4300 mAh à 4500 mAh.

Grâce au logiciel Viser, nous avons pu tester son autonomie en simulant une utilisation classique et hybride (avec et sans écran) de l’appareil. Il parvient donc à tenir 14 heures et 55 minutes pour passer des 100 aux 10 % d’autonomie. Un très bon score qui le place juste derrière le OnePlus 9 Pro et ses 15 heures 17 d’autonomie, mais aussi devant un Redmi Note 9 Pro et un Xiaomi Poco F3.

Mais ce n’est pas le seul atout en termes d’autonomie pour ce Realme GT Master Edition, puisqu’il bénéficie en outre d’une charge rapide 65W. Voici les valeurs de charge que nous avons obtenues en le branchant depuis 0% :

24% en 5 minutes ;

43% en 10 minutes ;

61 % en 15 minutes ;

77 % en 20 minutes ;

91% en 25 minutes ;

et 99% en 30 minutes.

Bref, vous l’aurez compris, il s’agit d’un bolide en matière de charge, ni plus ni moins.

Realme GT Master Edition Réseau et communication

Niveau réseau et communication, le Realme GT Master Edition est un smartphone 5G, compatible avec la bande de fréquence à 3,5 GHz (n78). Aucun souci à signaler lors des appels, ou encore lors de mon utilisation du système GPS.

Realme GT Master Edition Prix et date de sortie

Le Realme GT Master Edition est disponible à 349 euros dans sa version 6 Go de RAM + 128 Go de stockage, et 399 euros dans sa version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Trois coloris sont proposés : Luna White et Cosmos Black, qui sont des coloris avec un dos en verre, et Voyager Grey avec du cuir Vegan.