Prise en main du Realme GT 6 : une belle promesse de puissance et d’élégance

Jusqu’à présent, Realme réalise un comeback discret avec le lancement de deux mobiles depuis janvier 2024, le Realme C67 et le Realme 12+. Deux produits qui plaisent sans briller. Le constructeur passe la sixième avec son nouveau Realme GT 6. Lors de son officialisation le 20 juin 2024, sa fiche technique, comme les promesses faites par la marque et bien sûr le prix très agressif, nous ont impressionnés. Nous l’avons utilisé toute une journée pour une première prise en main avant un test complet. Une esthétique séduisante aux atours du haut de gamme

Dès la première prise en main, le Realme GT 6 fait une belle impression. Son design épuré n’est pas le plus original qui soit, mais son élégance, ses lignes épurées, sa finesse, ses bords courbés avec soin et ses choix esthétiques au dos le rendent plus que séduisant. L’écran occupe 91,8 % de la surface d’affichage, avec une belle diagonale de 6,78 pouces et un poinçon central.

Le smartphone est en plastique, avec une armature en aluminium, recouverte d’une couche de verre Corning Gorilla Glass Victus 2, le plus résistant existant jusqu’à présent. Il se décline en deux couleurs, vert et argent, avec un large aplat brillant de la même couleur, qui encadre le bloc optique. Ce dernier comprend trois optiques cerclées de métal, ce qui lui apporte une petite touche de sophistication en plus.

Le Realme GT 6 affiche des dimensions de 162 x 75 x 8,6 mm pour un poids de 199 grammes. Il profite d’une conception équilibrée, le poids est assez bien réparti. Les boutons de mise en marche et de gestion du volume sont placés sur la tranche droite.

Ils sont bien positionnés et passer de la gestion du volume au bouton de sortie de veille se fait sans trop plier le pouce. Proposé à moins de 600 euros, il affiche un look vraiment réussi et qui se donne des allures de haut de gamme.

La fluidité au rendez-vous

Le Realme GT 6 est doté d’un écran Amoled de 6,7 pouces avec une définition de 2700 x 1264 pixels. Nos premières impressions sont positives avec une colorimétrie vive et un bon niveau de contraste. Le taux de rafraîchissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz s’est montré très convaincant lors de nos usages comme la navigation web et la lecture de vidéos, mais nous n’avons pas eu le temps de tester des jeux vidéo.