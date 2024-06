Voici le retour d’une marque emblématique avec deux nouveaux smartphones pour se frotter à Xiaomi, Samsung et Honor

Realme est de retour en France, mais jusqu'à maintenant... c'était un retour timide. Voici un gros lancement puisque l'on découvre les Realme GT6 et Realme GT6T. Deux smartphones milieu de gamme taillés pour aller se frotter à Xiaomi, Samsung et Honor.

Depuis son retour sur le marché français, très timide, Realme relance la machine. Après l’entrée de gamme avec le C65 et le milieu de gamme avec le Realme 12+, le constructeur lance son milieu de gamme, le Realme GT6, et sa déclinaison plus puissante, le Realme GT6T. La marque a de grandes ambitions pour ces modèles, qu’elle promet aussi accessibles qu’ils sont performants, et les positionne comme de véritables challengers à Xiaomi, Honor et Samsung, avec un prix démarrant à 399 euros.

Un position toujours compliqué : ce segment est très concurrentiel, comme vous pouvez le voir en lisant notre guide d’achat des meilleurs smartphones sous les 400 euros.

Design élégant et performances

Le design de la série Realme GT6 joue la carte des lignes épurées, avec un effet métal recouvert de verre Gorilla Glass Victus 2. Il est pensé pour être aussi esthétique que capable de résister aux rayures et aux éclaboussures d’eau. Ils se déclinent en argent et vert avec un rendu esthétique difficile à nier. Les trois blocs photos ronds à l’arrière tranchent vraiment avec le reste de la coque.

Les Realme GT6 et GT6T intègrent respectivement les SoC Snapdragon 8s Gen 3 (pour le GT6) et Snapdragon 7+ Gen 3 (pour le GT6T), ce qui rassure sur la partie performances brutes et la gestion fluide des tâches multitâches. Il faudra vérifier si la chauffe est maîtrisée, lors des tests.

Un écran exceptionnellement lumineux et une attention particulière portée à la photo

La série Realme GT6 veut se positionner comme celle qui offre les écrans les plus fins et lumineux à moins de 1000 euros. Le constructeur a donc doté ses nouveaux smartphones d’un écran Ultra Bright. Derrière cette dénomination de marketing, Realme nous explique que les écrans peuvent atteindre les 6 000 nits en pic HDR. C’est énorme, mais il faudra vérifier quelle est la luminosité moyenne SDR mesurée, c’est celle qui compte vraiment. De plus, avec une telle luminosité, Realme annonce que les technologies HDR et Pro-XDR enrichissent les couleurs et les contrastes, ce qui devrait ravir les amateurs de vidéo en streaming et les gamers. Ajoutez à cela la technologie LTPO 8T qui permet une gestion intelligente du taux de rafraîchissement, réduisant la consommation d’énergie jusqu’à 20 %.

Sur ce segment de prix, c’est souvent la photofraphie qui pêche. Le Realme GT6 est équipé d’un appareil photo principal de 50 mégapixels avec Super OIS et le capteur Sony LYT-808. Cela signifie qu’il devrait avoir une mise au point rapide et précise, tout en assurant en faible luminosité. Sur le papier, c’est intéressant.

Il y a aussi un déluge de dénominations et autres termes techniques : les technologies telles que DOL-HDR, LBMF et Dual Native ISO permettraient des captures nettes et détaillées, tant pour les photos que pour les vidéos qui peuvent être capturées en définition 4K avec Dolby Vision. Un téléobjectif est également présent pour un zoom 2x et 4x en théorie sans perte. Beaucoup de promesses et de technologies annoncées, mais il faudra voir le résultat sur le terrain pour se faire une idée. Précisons que Realme reste souvent en retrait dans le domaine de la photographie malgré de beaux progrès. Ils ont donc beaucoup à prouver.

Autonomie prolongée et charge rapide

La série GT6 bénéficie d’une batterie à double cellule avec une capacité de 5 500 mAh et d’une technologie de charge rapide SUPERVOOC 120 W. Il n’y a pas de charge sans fil, c’est un des compromis à faire.

Cette configuration permet de recharger le téléphone à 50 % en seulement 10 minutes et de compléter une charge en 26 minutes, offrant ainsi une autonomie de deux jours. La technologie Battery Sense Voltmeter assure une gestion optimale de la charge pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Types Caractéristiques Écran AMOLED Ultra Bright 6,7 pouces, 6 000 nits, HDR, Pro-XDR, LTPO 8T Processeur Snapdragon 8s Gen 3 (GT6), Snapdragon 7+ Gen 3 (GT6T) Mémoire Jusqu'à 12 Go de RAM, 256 Go à 512 Go de stockage interne Appareil photo principal 50 MP Super OIS, capteur Sony LYT-808, téléobjectif 50 MP Caméra frontale 32 MP Batterie 5 500 mAh, charge rapide SUPERVOOC 120 W Connectivité 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC Système d'exploitation Realme UI basé sur Android 13 Sécurité Lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, reconnaissance faciale

Disponibilité et tarifs

Les Realme GT6 et GT6T seront disponibles à partir de 549,99 euros et 399,99 euros respectivement, avec une offre de lancement du 21 juin au 4 juillet.