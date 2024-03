Realme revient timidement sur le marché français avec les 12 Pro et 12 Pro+

Realme revient en France avec deux nouveaux smartphones milieu de gamme, après un retour officiel avec le Realme C67 il y a quelques semaines. Il s'agit des Realme 12 Pro et 12 Pro+, qui entendent offrir une expérience premium à un prix contenu. Voyons ce qu'il en est.

Cela faisait près d’un an que Realme était parti du marché français. Le constructeur chinois était brièvement revenu il y a quelques semaines avec un smartphone à moins de 300 euros, le Realme C67. Cette fois-ci, il monte en gamme avec les Realme 12 Pro et Realme 12 Pro+. Dans le même temps, Realme a officialisé en Chine l’arrivée du Realme 12X.

Les Realme 12 Pro et 12 Pro+ veulent être les rois de la photo à moins de 500 euros

Là où Realme tente de frapper fort, c’est sur le volet photo. C’est l’une des premières fois que l’on voit un capteur photo périscopique sur un modèle aussi peu cher. L’idée est de proposer avec ce capteur un zoom optique x3, couplé à un zoom numérique pour obtenir un zoom x6, soit un équivalent 71 mm.

Derrière cela, le capteur OV64B Omnivision 1/2″ que l’on trouve sur des modèles plus haut de gamme. C’est uniquement pour la version Plus : le modèle le moins cher se contente d’un Sony IMX709. Côté capteur principal, il s’agit d’un Sony IMX890 de Sony pour la version Plus, et d’un Sony IMX882 pour le modèle de base.

Grand écran, grosse charge : la sauce Realme est-elle de retour ?

Le Realme 12 Pro+ est alimenté par le Snapdragon 7 s Gen 2, une puce gravée en 4 nm et sortie en septembre dernier. Pour le 12 Pro « tout court », on peut compter sur un SoC moins puissant, le Snapdragon 6 Gen 1. Pour la mémoire, on trouve dans les deux smartphones Realme 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Des Realme 12 Pro qui arrivent directement sous Android 14 grâce à l’interface Realme UI 5.0.

Côté écran, les deux modèles sont équipés de la même dalle, à savoir une Oled incurvée sur les côtés (pour un ratio corps/écran de 93 %) de 6,7 pouces et avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Realme annonce pouvoir couvrir 100 % du DCI-P3. Le tout est alimenté par une batterie de 5000 mAh avec une recharge SUPERVOOC (qu’on trouve aussi chez OnePlus et Oppo) de 67 W.

Prix et disponibilité des Realme 12 Pro et 12 Pro+

Ces deux smartphones sont vendus uniquement sur Amazon pour le marché français, dans les coloris beige et bleu. Ils sont disponibles à ces tarifs :

Realme 12 Pro : 399,99 euros ;

Realme 12 Pro+ : 499,99 euros.

Jusqu’au 25 mars, les deux smartphones profitent d’une réduction de 100 euros.