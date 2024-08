Avec 400 € en poche, lequel de ses 2 smartphones milieu de gamme en promo choisir ?

Pour changer de smartphone avec un budget de moins de 400 euros, le Realme 12 Pro Plus et le Honor 200 sont de bons candidats. Ils proposent un bon rapport qualité-prix, mais lequel des deux choisir ? Nous allons tenter de vous aider à travers ce comparatif.

Honor 200 vs Realme 12 Pro Plus

Généralement, les smartphones à moins de 400 euros sont d’excellents rapports qualité-prix, avec peu de compromis, tant en matière de fonctionnalités que de performances. Le Realme 12 Pro Plus et le Honor 200 font partie de cette catégorie et tentent de se reprocher d’une expérience premium sans trop de compromis.

Ils sont actuellement en promotion à moins de 400 euros, et paraissent être une bonne affaire. Mais, lequel des deux choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif en détaillant chacune des qualités et des inconvénients des deux produits.

Les deux smartphones en promotions

Deux milieu de gamme qui sortent de l’ordinaire

Esthétiquement, ces deux appareils sont bien différents, mais ont tous deux à l’esprit d’offrir une apparence soignée, digne des smartphones haut de gamme, et on peut dire que c’est réussi.

En concevant son 12 Pro Plus, Realme s’inspire de l’univers de l’horlogerie de luxe. Cela ne saute pas vraiment aux yeux au niveau de la face avant, mais plutôt au dos. Recouvert d’un similicuir, ce matériau offre un toucher plus chaleureux et se révèle bien moins glissant que le verre. L’élément le plus distinctif est son module photo rond cerclé de métal couleur or faisant penser à la lunette d’une montre horlogère. Son design ne fera sans doute pas l’unanimité, mais fait bonne impression.

Du côté du Honor 200, on peut le trouver classique au premier abord, mais à l’arrière, son module de caméra en forme ovale, placé verticalement, sort de l’ordinaire. Son dos en verre et ses bords courbés annoncent une bonne prise en main. Mention spéciale pour le motif ondulé à l’arrière, qui apporte une touche d’originalité.

De beaux écrans incurvés Amoled

Sur la face avant de ces deux smartphones milieu de gamme, on a droit à des bords affinés. Une fois allumée, ce sont des écrans très agréables à utiliser au quotidien. On retrouve chez l’un et l’autre, des écrans Amoled incurvés avec une grande diagonale de 6,7 pouces. Le Realme 12 Pro Plus lui offre une définition de 2 412 x 1080 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour une navigation fluide. Quant au Honor 200, il ajoute une définition FHD+ (2664 par 1200 pixels), avec également un taux de rafraîchissement à 120 Hz.

En termes de logiciel, les deux profitent d’Android 14 pour notre plus grand plaisir. Le 12 Pro Plus tourne sous Realme UI 5.0, un OS qui fait le job. Si ce n’est quelques bloatwares à retirer, nous avons un système cohérent, fluide et qui répond à la totalité de nos demandes. En revanche, le suivi logiciel est trop court avec seulement 2 ans de mises à jour majeures, c’est limite… Le Honor 200 profite quant à lui de MagicOS 8.0. Une interface qui possède un certain nombre de bonnes idées, mais manque d’options de personnalisation bien pratiques. Si c’est encore juste, il offre une année de plus de mise à jour que son rival.

Une partie photo qui n’est pas négligée

Côté photo, le Honor 200 peut compter un capteur principal grand-angle de 50 Mpx, un téléobjectif x2,5 de 50 Mpx, un ultra-grand-angle de 12 Mpx et un capteur selfie de 50 Mpx. On apprécie la présence d’un téléobjectif, qui permet de prendre des photos d’un peu plus loin qu’avec le capteur principal, sans devoir zoomer numériquement dans l’image. Mention spéciale pour le mode portrait façonné par Harcourt qui offre des rendus très convaincants. Le téléphone de Realme se dote d’un capteur photo périscopique. L’idée est de proposer avec ce capteur un zoom optique x3, couplé à un zoom numérique pour obtenir un zoom x6, soit un équivalent 71 mm. Autrement, on a droit à un capteur principal grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx ainsi qu’un téléobjectif x2 de 32 Mpx.

Pour faire tourner son Honor 200, la marque y intègre le SoC Snapdragon 7 Gen 3 de Qualcomm, qui permet d’assurer très bien les tâches élémentaires, mais aussi les tâches plus gourmandes comme les jeux 3D. L’animation est aussi faite par une puce Qualcomm sur le Realme 12 Pro Plus : Snapdragon 7 s Gen 2. Elle se montre efficace au quotidien, que ce soit pour une utilisation classique ou poussée, allant du multitâche, des applications ou bien des jeux gourmands, sans abuser des graphismes élevés.

Des smartphones inépuisables

Pour la partie autonomie, Honor ne déçoit pas et ajoute une batterie avec un accumulateur qui s’élève à 5 200 mAh. Vous vous sentirez rassurés, même les plus actifs pourront atteindre la journée et demie sans trop de problèmes. Il ne vous laissera clairement pas tomber au plein milieu d’une journée, et il arrive même à récupérer rapidement de l’énergie grâce à son chargeur de 100 W : 50 % en seulement 15 minutes d’après la marque. Il profite même de la charge sans fil de 67 W.

Du côté de Realme, là aussi, il sera difficile de venir à bout de sa grosse batterie de 5 000 mAh. De quoi tenir une journée, voire plus selon votre utilisation. Il profite même de la recharge SuperVOOC d’une puissance de 67 W. Grâce à cette combinaison, le fabricant promet une recharge de 1 à 50 % en 19 minutes.

Honor ou Realme : lequel choisir ?

Après avoir détaillé les qualités et les défauts de ses téléphones, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix.

Le Honor 200 semble le choix le plus judicieux. C’est notamment dû au fait que le constructeur accorde trois années de mise à jour majeures, contre deux seulement chez son rival. La longévité logicielle n’est pas le seul bon point : sa charge rapide de 100 W vous aidera à récupérer en vitesse de la batterie. Son processeur aura également plus de faciliter à lancer les jeux 3D dans de bonnes conditions. Et avec ses performances photos, il a de quoi faire craquer les photographes en herbes, grâce au mode Harcourt, qui a un réel intérêt.

Le Realme 12 Pro Plus reste une belle alternative. Il se démarque principalement par son design inspiré de l’horlogerie qui, comme promis par la marque, lui donne l’apparence du luxe. L’écran aussi est très joli : incurvé, Amoled et 120 Hz. Ses performances photos ne sont pas des plus réussies, mais restent exploitables. Il a pour lui une autonomie confortable d’une journée et demie et une charge rapide satisfaisante. Reste à savoir si vous êtes prêt à vous contenter de deux ans de mise à jour, de performances en jeu limité, et d’une surcouche moins intéressante que chez son concurrent Honor.

Si le téléphone de Realme ou de la marque Honor ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, voici notre comparatif des meilleurs smartphones en dessous des 400 euros.