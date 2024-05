Honor 200 : lancement imminent et une surprise à la française pour la photo

Honor va présenter de nouveaux smartphones dans la série des Honor 200 et met notamment l'accent sur le Honor 200 Pro. La marque se targue par ailleurs d'avoir noué un partenariat photo avec le studio Harcourt Paris pour sublimer le mode portrait.

Honor va très bientôt organiser une conférence de lancement dédiée à sa série Honor 200. Le patron de la marque, George Zhao, est en effet présent au salon français VivaTech pour parler essentiellement d’intelligence artificielle. Toutefois, il en a profité pour teaser les futurs smartphones — particulièrement le Honor 200 Pro — avec deux annonces à retenir.

Tout d’abord, il annonce officiellement la date de présentation de la série Honor 200. Rendez-vous donc à Paris le 12 juin 2024 pour l’officialisation en bonne et due forme des appareils.

Plus précisément, l’invitation de la marque envoyée aux médias précise que l’événement débutera à 15 heures et qu’il se tiendra à l’Hippodrome ParisLongchamp dans le 16e arrondissement de la capitale. Frandroid sera présent.

Un partenariat photo en bonus

Pour vous donner envie de découvrir ces prochains modèles qui semblent s’orienter vers du haut de gamme — sans pour autant marcher sur les plates-bandes premium du Magic 6 Pro ou du Magic V2 –, le constructeur met en avant un partenariat photo avec le studio Harcourt Paris.

Harcourt Paris est un studio photo fondé en 1934 qui s’est fait particulièrement connaître pour ses portraits en noir et blanc de vedettes du cinéma, mais pas seulement. Des personnalités de la politique, du sport et de la musique ont aussi été photographiées par ce spécialiste de l’éclairage.

Il faudra donc attendre le 12 juin pour en savoir plus, mais on peut d’ores et déjà se douter que le mode portrait sera à l’honneur pendant la présentation. Rappelons enfin que, de son côté, le Honor 200 Lite a déjà été officialisé.