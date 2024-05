Honor 200 Pro : déjà un aperçu de son design bicolore… voire même bi-texture

Attendu prochainement en Chine, le Honor 200 Pro se montre au travers de visuels en fuite. L'appareil arborera une nouvelle fois un design bicolore amusant, mais en aurait aussi sous le capot.

Lancé il y a quelques semaines, le petit Honor 200 Lite va bientôt avoir un grand frère : le Honor 200 Pro. Cette version bien plus aboutie de l’appareil, dont le nom et les spécifications ne sont pas encore confirmés à ce stade, semble bel et bien dans les cartons… et l’on sait désormais à quoi elle ressemblera grâce à des visuels ayant fuité en ligne.

D’après les premières informations dont nous disposons, l’Honor 200 Pro serait nettement plus puissant que le modèle Lite, en embarquant notamment un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Quant à l’apparition en ligne de visuels officiels, du moins semble-t-il, elle laisse entendre que l’annonce de ce nouveau modèle est à présent imminente. Tout du moins en ce qui concerne le marché chinois.

Un design bicolore et bi-texture maintenu

Comme par le passé sur cette gamme, Honor conserverait le design bicolore et bi-texture qui avait permis aux Honor 100 / 100 Pro de se distinguer un peu l’année dernière. On retrouverait donc sur certaines versions une face arrière mêlant verre et faux-cuir. Le tout serait enfin décliné en trois coloris au moins : un vert anis, un bleu turquoise et un blanc nacré.

Honor 200 Pro appearance exhibition. pic.twitter.com/Sjf4hkAxqL — MyplaceMyworld (@myplace_myworld) May 10, 2024

Sur le plan technique, et si les détails sont encore épars, on apprend qu’outre son Snapdragon 8 Gen 3, l’appareil pourrait miser sur une caméra arrière principale de 50 Mpx, ouvrant entre f/1.9 et f/2.4. Un zoom numérique x50 serait par ailleurs proposé. Côté affichage, enfin, on retrouverait une dalle OLED 1,5K incurvée, et percée à son sommet pour accueillir un double capteur frontal.

Pressenti fin mai en Chine, ce Honor 200 Pro arriverait enfin sur le marché en même temps qu’une version milieu de gamme : le Honor 200 « classique ». Ce dernier se contenterait pour sa part d’un processeur Snapdragon 8s Gen 3 un peu moins puissant… mais plus abordable et récent, puisque lancé en mars par Qualcomm.