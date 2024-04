Honor 200 Lite : spécialiste du portrait et poids plume, ce smartphone ne fait rien comme les autres

Honor montre une nouvelle fois qu'un petit prix ne rime pas forcément avec grands compromis. Disponible à la précommande sur sa boutique en ligne honor.com à seulement 299,90 euros, son nouveau smartphone Honor 200 Lite est capable de belles prouesses en matière de portraits.

En 2023, Honor avait créé la surprise en commercialisant le Honor 90, un smartphone doté d’un énorme capteur de 200 mégapixels. La marque revient aujourd’hui avec un nouveau photophone ultra-abordable dans la même veine : le Honor 200 Lite. Sa promesse : des portraits de grande qualité et fidèles à la réalité grâce à une caméra frontale de 50 mégapixels et un traitement de l’image particulièrement travaillé.

Tout juste officialisé au prix très doux de 329,90 euros, le Honor 200 Lite sera disponible dès le 16 mai prochain en France. Pour autant, la marque vous permet d’ores et déjà de le précommander sur sa boutique en ligne honor.com et vous fait profiter jusqu’au 15 mai de beaux cadeaux :

une remise immédiate de 30 euros (sous forme de coupon) ;

un coloris exclusif « Starry Blue » ;

un bracelet connecté HONOR Band 9 d’une valeur de 59,90 euros ;

une paire d’écouteurs sans fil HONOR Choice X5 d’une valeur de 49,90 euros.

Un prix doux, mais certainement pas au détriment de la photo

Honor est reconnu pour l’excellent rapport équipement-prix de ses smartphones et son nouveau Honor 200 Lite ne déroge pas à la règle. Affiché à seulement 329,90 euros à sa sortie, ce modèle est un véritable champion en matière de selfies.

Alors que la plupart des fabricants misent avant tout sur l’appareil photo arrière, Honor a décidé pour son dernier-né de mettre le paquet sur la partie frontale. Son objectif : permettre à tous, y compris aux plus petits budgets de réaliser des selfies de grande qualité, c’est-à-dire réalistes, lumineux et surtout d’une grande netteté.

Pour ce faire, Honor mise sur un capteur frontal de 50 mégapixels, une définition rare même sur les smartphones les plus premium de 2024, ainsi que sur un système de mise au point à haute précision. Le tout est épaulé par un traitement de l’image avancé chargé d’apporter plus de profondeur aux portraits, et notamment de minimiser la distorsion faciale. Les proportions du visage sont alors parfaitement respectées et le rendu le plus naturel.

La marque se rapproche donc un peu plus des besoins réels des utilisateurs, habitués à utiliser le capteur avant pour enchaîner autoportraits et photos de groupe. C’est sans compter tous les créateurs de contenus professionnels et amateurs, pour qui la qualité de la caméra frontale n’est pas une option.

Pour autant, Honor n’a pas négligé la configuration arrière et a doté son dernier-né d’un capteur principal de 108 mégapixels, d’un second de 5 mégapixels pour les prises de vue à ultra grand-angle, ainsi que d’un dernier de 2 mégapixels pour la macro.

Un design tout en légèreté

Honor n’a pas uniquement soigné la partie photo de son nouveau smartphone, bien au contraire. Déjà, le Honor 200 Lite revêt des allures premium tant il est mince (6,78 mm d’épaisseur), léger (166 grammes) et robuste. Son coloris « Starry Blue » tout en nuances de bleu, disponible exclusivement sur la boutique en ligne du constructeur, est d’ailleurs du plus bel effet.

À l’usage, tout est réuni pour apporter à l’utilisateur le plus grand confort possible. Le Honor 200 Lite profit d’un lumineux panneau AMOLED FHD+ et 90 Hz de 6,7 pouces. La promesse : même sous un soleil estival, vous voyez nettement votre smartphone. C’est très pratique pour vérifier immédiatement le rendu de vos photos et éviter les éventuelles déceptions une fois rentré chez vous. Autant d’atouts auxquels s’ajoute un niveau de scintillement réduit. Exit donc la fatigue oculaire après de longues heures d’utilisation.

Côté performance, la fiche technique du Honor 200 Lite est solide compte tenu de son prix. Avec sa RAM extensible de 8 à 16 Go, une puce MediaTek Dimensity 6080 et un bel espace de stockage de 256 Go de base, il y a largement de quoi faire, que ce soit pour enregistrer sans encombre toutes vos photos et vidéos, mais aussi lancer les jeux mobiles les plus courants.

Enfin, ce n’est pas en matière d’endurance que le bât blesse, Honor promettant une large autonomie de plus d’une journée en utilisation normale. Au besoin, le smartphone se recharge rapidement à une puissance de 35 W.

Une généreuse offre de précommande

Le Honor 200 Lite sera officiellement disponible à partir du 16 mai 2024 au prix de 329,90 euros.

Le Honor 200 Lite sera officiellement disponible à partir du 16 mai 2024 au prix de 329,90 euros.