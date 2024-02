Le patron de Honor, George Zhao, affirme que sa marque vise les 10 % de parts de marché en France. Pour cela, elle veut aller chercher des noises à Apple et Samsung sur le haut de gamme.

Programme chargé pour Honor. Au MWC 2024, à Barcelone, la marque a dévoilé le Magic 6 Pro, la Pad 9 et le MagicBook Pro 16.

À cette occasion, Frandroid a pu demander au patron de la marque, George Zhao, comment Honor comptait s’imposer sur le marché français. Un marché où le duo de tête Samsung-Apple semble encore avoir de beaux jours devant lui.

La stratégie de Honor en France

« On a choisi la stratégie la plus difficile sur les marchés de la France et de l’Europe », affirme George Zhao. Il explique en effet que Honor déploie le gros de ses efforts sur le haut de gamme pour pouvoir mettre en avant ses innovations. Un segment où Samsung et surtout Apple sont solidement implantés.

Une approche risquée a priori, mais George Zhao affiche son optimisme. Il rappelle ainsi que, lorsque la marque est revenue sur le Vieux Continent, en 2021, « nous étions à 0 ». Mais les choses ont bien changé en quelques années.

Aujourd’hui, nous avons déjà 5 à 7 % de parts de marché en France. Nous devenons plus grands. […] Cela nous a aidés à bâtir notre confiance. Donc, peut-être que cette année, nous pourrions atteindre les 10 %.

« Je crois vraiment que l’Europe n’a pas besoin d’une autre marque entrée de gamme. Vous en avez déjà beaucoup », poursuit-il. « Vous avez vraiment besoin de produits innovants », insiste-t-il pour mettre en avant sa marque.

« Game-changer »

Il cite ainsi le Honor Magic V2, un smartphone pliant très fin : 9,9 mm d’épaisseur seulement lorsque déplié. Une belle prouesse dont est très fier le patron de la marque. « Nous sommes le game-changer ».

Pour concrétiser tout cela, George Zhao donne rendez-vous très bientôt. Il a en effet profité du MWC 2024 pour annoncer que Honor allait lancer un smartphone pliant au format Flip en 2024. En outre, toujours selon ses dires, la marque travaille aussi lancer une bague connectée.

NB. Notre journaliste Omar Belkaab est présent au MWC 2024 à Barcelone dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Honor.