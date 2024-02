Honor dévoile le MagicBook 16 Pro, son PC ultrabook boosté à l’IA

Honor entre dans l'ère des PC IA avec le MagicBook 16 Pro, un ultrabook doté des dernières puces Intel et Nvidia prévu pour le printemps en Europe.

Honor propose depuis quelques années des ultrabook de bonne qualité à des tarifs plutôt agressifs, à l’image de certains de ses smartphones. Cette gamme va s’enrichir cette année avec le MagicBook Pro 16, un PC portable qui fait entrer le constructeur chinois dans l’ère des PC IA.

Honor met à son tour le paquet sur l’IA

Après Asus, Dell, Lenovo ou encore MSI, c’est au tour de Honor de proposer sa propre vision du PC boosté à l’IA. Le MagicBook Pro 16 embarque une puce Intel Core Ultra 7 155H couplé à un NPU pour décharger le processeur sur toutes les tâches IA.

Honor met notamment en avant l’interopérabilité avec les smartphones et tablettes Android de la marque, qui pourront s’échanger des fichiers et offrir une expérience unifiée à la manière des Samsung Galaxy Book et prochainement, des machines avec la future puce Snapdragon X Elite de Qualcomm.

Le MagicBook 16 Pro proposera aussi toute une suite d’outils IA propriétaires, allant de la génération d’images à l’aide à l’écriture pour offrir une vraie alternative à ce que propose Google, Samsung ou Microsoft.

Une fiche technique dernier cri (ou presque)

Si nous n’avons pas encore le détail de toute la fiche technique de ce futur ultrabook, on sait qu’il proposera une carte graphique dédiée, la Nvidia GeForce RTX 4060, qui permettra de débloquer des usages créatifs et ludiques supplémentaires par rapport à la puce intégrée Intel Arc.

Honor promet notamment une gestion thermique intelligente, pour « reconnaître efficacement les différents scénarios d’utilisation et de s’adapter automatiquement afin d’optimiser les performances ». À noter que le MagicBook Pro 16 pourra monter à un TDP de 140W maximum pour les tâches les plus gourmandes en mode Turbo.

L’ordinateur proposera un écran IPS de 16 pouces en définition 3072 x 1920 pixels, couvrant l’intégralité de l’espace DCI-P3 (désormais la norme) avec une précision des couleurs irréprochable selon Honor. La fréquence de rafraîchissement est quant à elle de 165 Hz. On regrette ici qu’il ne s’agisse pas d’une dalle Oled ou Mini-Led.

Enfin, le constructeur a visiblement mis l’emphase sur la partie audio, avec la présence de quatre woofers et deux tweeters pour un son ample et puissant, proposant une belle largeur de scène et un son spatialisé.

Prix et disponibilité du Honor MagicBook 16 Pro

Le Honor MagicBook Pro 16 sera disponible tout d’abord en Chine et devrait arriver en avril en France selon nos informations. Il sera disponible dans deux coloris, blanc et violet.