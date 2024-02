La tablette Honor Pad 9 arrive en France : Xiaomi n’a qu’à bien se tenir

Un an et demi après la Honor Pad 8, la marque chinoise revient en France avec une nouvelle tablette tactile : la Honor Pad 9. Un modèle plus cher, et meilleur techniquement, qui sera disponible à 400 euros.

En septembre 2022, Honor présentait à l’IFA de Berlin sa première tablette tactile lancée en Europe : la Honor Pad 8. Il s’agissait d’une tablette tactile pas chère avec son prix de 300 euros. Cette année, la marque réitère l’expérience en montant en gamme, avec sa Honor Pad 9 présentée lors du MWC de Barcelone.

12,1 pouces en 120 Hz : l’écran de la Honor Pad 9 promet

Cette tablette est avant tout un écran de 12,1 pouces de diagonale, pour un rapport corps/écran de 88%, ce qui est correct. Cette dalle promet d’afficher jusqu’à 1,07 milliard de couleurs. Elle dispose d’un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Côté définition, comptez sur 2560 par 1600 pixels, pour une résolution de 249 ppp. Enfin, la luminosité maximale indiquée est de 500 cd/m².

Le tout sera contenu dans un poids de 555 grammes et dans un châssis de 278,27 par 180,11 par 6,96 mm. Comme d’habitude avec les tablettes de cette gamme, la finesse est de mise. Honor a prévu huit haut-parleurs intégrés et une certification Hi-Res Audio pour écouter ses films et séries : pas de Dolby Atmos cependant.

8 Go de RAM, 256 Go de stockage : la recette de cette tablette

Sur le papier, la Honor Pad 9 sera une concurrente sérieuse à la très bonne Xiaomi Pad 6 sortie l’année dernière. À l’intérieur se trouve une puce Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 épaulée par un GPU Adreno 710 de Qualcomm également.

À cela s’ajoutent 8 Go de RAM ainsi que 8 Go de mémoire vive virtuelle supplémentaire (qui sont moins performants que la véritable RAM). Pas d’Android 14 cependant dès le lancement : il faudra se contenter d’Android 13 avec la surcouche MacicOS 7.2. On ignore combien de mises à jour cette tablette recevra.

Le tout est alimenté à l’aide d’une grosse batterie de 8300 mAh. Cette dernière peut être rechargée en USB-C à une puissance maximale de 35 W. Enfin sur le volet photo, Honor intègre un capteur photo arrière de 13 Mpx (f/2.0) ainsi qu’un capteur selfie de 8 Mpx (f/2.2), qui devraient suffire pour des appels vidéo.

Prix et disponibilité de la Honor Pad 9

La tablette est prévue pour une arrivée en France courant mars dans une unique version en coloris gris ou bleu et avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. La Honor Pad 9 sera vendue au prix de 399,99 euros. Honor commercialisera également un folio avec clavier intégré.