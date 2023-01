On a presque l’impression de revivre la chasse au trésor d’il y a quelques années de cela, lorsqu’Apple a lancé son iPad. Les constructeurs s’en donnent à cœur joie ces derniers mois en sortant de nouvelles tablettes Android disponibles sur bien des segments de prix, mais avec tout de même une attention toute particulière portée à l’entrée de gamme. Mais pourquoi un tel retour, alors même qu’Android 13 n’est pas encore là pour véritablement optimiser l’usage ? Il faut bien préparer le terrain, ce que semble tout à fait être prête à faire cet Honor Pad 8, dernière à rentrer dans l’arène.

Honor Pad 8 Fiche technique

Modèle Honor Pad 8 Version de l'OS Android 12 Interface constructeur Magic UI Taille d'écran 12 pouces Définition 2000 x 1200 pixels Densité de pixels 194 ppp Technologie LCD SoC Snapdragon 680 Mémoire vive (RAM) 4 Go Mémoire interne (flash) 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 5 Mpx

Appareil photo (frontal) 5 Mpx Enregistrement vidéo 1080p Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.1 Réseaux Wi-Fi 5 (ac) NFC Non Batterie 7250 mAh Dimensions 174,1 x 278,5 x 6,9 mm Poids 520 grammes Couleurs Or, Bleu, Vert Prix 299 € Fiche produit Voir le test

Ce test a été réalisé avec un modèle prêté par Honor.

Honor Pad 8 Design

Les tablettes ont toujours tendance à vouloir se faire oublier dans un coin de notre salon, ou non loin d’une table de chevet, ce n’est donc généralement pas le produit high tech qui se fait le plus remarqué. C’est une nouvelle fois le cas ici, où l’Honor Pad 8 est tout simplement le bloc rectangulaire au châssis aluminium arrondi que vous imaginez dans votre tête dès lors que l’on parle de tablette.

Sans dire cependant que ce design n’est pas réussi. Sachant que nous parlons ici d’une diagonale de 12 pouces, plutôt grande en conséquence pour une tablette, la Honor Pad 8 sait malgré tout se faire oublier avec un poids de 520 grammes et une épaisseur de seulement 7 millimètres. On notera également des bordures très fines autour de l’écran, du moins aussi fines qu’il soit possible de faire tout en laissant un petit espace de repos aux doigts. La Honor Pad 8 se veut être une tablette utilisée principalement en mode portrait, comme semble vouloir l’indiquer l’orientation de son capteur photo, mais pose l’intégralité de ses boutons sur une même tranche, dans la plus pure tradition des smartphones.

Les deux orientations, portrait comme paysage, restent de ce fait toutes deux très confortables. Sur les tranches, on notera surtout de larges grilles pour accommoder ses haut-parleurs stéréo que l’on espère naturellement puissants. Ainsi, si la Honor Pad 8 n’est pas le produit au design le plus innovant, elle intègre de visu tout ce que l’on veut véritablement retrouver sur cette catégorie de produit.

Honor Pad 8 Écran

La Honor Pad 8 intègre une dalle LCD de 11,97 pouces supportant une définition maximale de 2000 x 1200 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le constructeur n’offre pas de réglages type sRGB ou DCI P3 dans son interface, mais simplement de quoi retoucher la température de couleurs. Vous avez cependant un mode intéressant baptisé « eBook » qui passera l’écran en noir et blanc, pour éviter la fatigue oculaire.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, on constate que la tablette couvre 98,3 % de l’espace sRGB pour 69,6 % de l’espace DCI P3. Elle offre un ratio de contraste très bon de 1640:1 pour une température de couleurs moyenne très froide à 7323K et une luminosité maximale de 410 cd/m² qui la rend parfaite pour l’intérieur, mais pas particulièrement bien lisible dans un jardin ensoleillé.

Le Delta E00 moyen est mesuré ici à 3,33, ce qui est loin d’en faire la championne de la colorimétrie, mais c’est tout à fait bon pour l’usage à laquelle elle se destine. Et c’est quelque part la véritable leçon que l’on tire de nos tests : ce ne sont pas les meilleurs résultats du monde, mais pour une dalle de cette diagonale sur ce type de produit placé à ce prix, c’est très bien.

Honor Pad 8 Logiciel

Nous retrouvons ici l’habituel Android 12 avec l’interface MagicOS 6.1 exclusive au constructeur. La plus grosse déception vient surtout de patch de sécurité intégré, beaucoup trop en retard puisque datant de juin 2022, qui ne donne aucune confiance sur le suivi logiciel de ce produit. Au moins est-on rassuré de voir que le Widevine L1 est bien intégré, afin de garantir la lecture des contenus HD sur cette Honor Pad 8.

Il semble que toutes les tablettes Android de cette génération ont pris l’exacte même direction, à savoir intégrer une barre des tâches à la macOS dans laquelle on peut retrouver ses raccourcis habituels, mais également les dernières applications lancées. Mais hélas, contrairement à d’autres constructeurs, Honor n’a pas particulièrement optimisé celle-ci dans un cadre d’usage multitâche, comme Oppo a pu le faire sur la Pad Air. Il n’est par exemple pas possible de retrouver cette barre en dehors de l’accueil, pour glisser une appli à côté d’une autre et lancer le multitâche.

Ce qui va vraiment gérer cet usage est une petite pilule en haut de l’interface, qui au clic vous proposera de passer une application vers la droite ou la gauche. Vous avez de plus la possibilité de lancer deux autres applications en mode fenêtre volante, et c’est à peu près tout. Le reste de l’expérience est peu ou prou celle habituelle d’Android à la sauce Honor, sur laquelle nous ne reviendrons pas. C’est donc efficace, oui, mais pas particulièrement bien optimisé.

Honor Pad 8 Audio

La Honor Pad 8 semble mettre un accent tout particulier sur l’expérience audio qu’elle offre, puisqu’elle intègre pas moins de huit haut-parleurs et affiche une certification DTS:X Ultra. Et il n’y a pas : ces haut-parleurs se font entendre.

Alors certes, nous sommes sur un produit d’entrée de gamme toujours. Le son n’a pas la meilleure définition du monde. Mais il est indéniable que par rapport à ses autres concurrents chez Redmi ou Oppo, elle a le meilleur son. Les aigus sont propres, les médiums un brin en retrait, mais bien présents, et les basses sont un minimum respectées malgré les limites physiques de ces appareils dans ce cadre. Surtout, elle est capable de développer un volume étonnant sans distorsion. On peut facilement profiter d’un film sans se sentir lésé sur cette tablette, ce qui est un vrai bon point pour elle.

Par contre, le constructeur a fait l’impasse sur la moindre intégration d’une prise jack. Vous n’aurez le choix que d’un casque USB-C ou en Bluetooth, sachant que l’appareil supporte la norme Bluetooth 5.1. C’est une petite déception lorsque l’on prend en considération que de nombreux acheteurs sur l’entrée de gamme sont très souvent aussi en attente d’un support du jack.

Honor Pad 8 Photo

Que dire sur la photo d’une tablette Android d’entrée de gamme ? Elles sont plus ou moins comparables à l’expérience offerte par une webcam d’ordinateur portable, tout bêtement.

À l’avant comme à l’arrière, le capteur 5 mégapixels de la Honor Pad 8 est avant tout là pour vous assurer une expérience en appel vidéo convenable.

Si vous l’utilisez comme un appareil photo, vous constaterez vite une qualité déplorable, un traitement numérique absent et des couleurs fades, à l’avant comme à l’arrière. Mais hey, pour de la visio ? Ça passe.

Honor Pad 8 Performances

La Honor Pad 8 est propulsée par un Qualcomm Snapdragon 680 couplé à 6 Go de RAM. Elle intègre également par défaut un espace de stockage de 128 Go.

Modèle Honor Pad 8 Oppo Pad Air (2022) Apple iPad 10 (2022) AnTuTu 9 276727 N/C 734058 AnTuTu CPU 80185 N/C 196402 AnTuTu GPU 51366 N/C 279992 AnTuTu MEM 72007 N/C 124846 AnTuTu UX 73169 N/C 132818 PC Mark 3.0 6780 N/C N/C 3DMark Wild Life 447 N/C N/C 3DMark Wild Life framerate moyen 3 FPS N/C N/C 3DMark Wild Life Extreme N/C N/C 2272 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen N/C N/C 14 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 5 / 3 FPS N/C 34 / 32 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 7 / 8 FPS N/C 39 / 72 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 19 / 22 FPS N/C 60 / 173 FPS Geekbench 5 Single-core N/C N/C 1576 Geekbench 5 Multi-core N/C N/C 3987 Geekbench 5 Compute N/C N/C 12588 Lecture / écriture séquentielle 839 / 711 Mo/s N/C N/C Lecture / écriture aléatoire 50 / 47 IOPS N/C N/C Voir plus de benchmarks

Il n’y a pas vraiment de déception à souligner sur les performances de cette tablette, si tant est que vous sachiez à quoi vous attendre. Nous sommes sur de l’entrée de gamme, et beaucoup de tablettes souffrent de ralentissements intempestifs dans ce segment : ce n’est heureusement pas le cas ici. Utiliser la Honor Pad 8 au quotidien est d’une fluidité exemplaire.

Par contre, il faut aussi savoir que le GPU intégré au Snapdragon 680 a largement fait son temps sur la 3D. De nos jours, un Genshin Impact tourne à peine à 30 FPS même en mode Faible sur cette configuration, qui se destinera surtout à des expériences 2D comme Marvel Snap. Si vous y êtes prêt, alors vous serez très heureux. Si vous cherchez à beaucoup jouer sur cette tablette, par contre, il faudra peut-être réfléchir un peu plus à votre budget.

Honor Pad 8 Autonomie

La Honor Pad 8 s’équipe d’une batterie de 7250 mAh qui est compatible avec une recharge rapide à 22,5 W dont le chargeur et le câble sont fournis avec l’appareil. Une recharge complète prend donc un peu plus de deux heures pour être effectuée.

Il est toujours un peu difficile de juger de l’autonomie d’une tablette de la sorte, mais à l’usage, j’ai retrouvé exactement ce que j’attendais de celle-ci : un appareil que l’on peut laisser tranquille pendant de nombreux jours, et rallumer pour de longues heures de divertissement avant de l’oublier une nouvelle fois. Sa large diagonale de 12 pouces fait qu’elle consomme un peu plus rapidement sa batterie qu’un Xiaomi Pad 5, à titre d’exemple, mais puisqu’elle se destine à une utilisation sédentaire, ce n’est pas vraiment un grand mal.

Championne d’autonomie ? Non. Parfaite pour l’usage ? Oui. C’est ce que l’on retiendra de la Honor Pad 8 dans cette catégorie.

Honor Pad 8 Prix et date de sortie

La Honor Pad 8 est d’ores et déjà disponible en France pour un prix conseillé de 299,90 euros.