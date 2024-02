Ce géant chinois des smartphones compte aussi lancer une bague connectée pour faire de l’ombre à la Galaxy Ring

À l'occasion du MWC, Honor a confirmé travailler au développement de sa première bague connectée de santé, pour concurrencer la Galaxy Ring de Samsung.

Quand on vous dit que les bagues connectées ont le vent en poupe, ce n’est pas qu’une façon de parler. Alors que Samsung a exposé, pour la première fois, sa Galaxy Ring lors du Mobile World Congress, avant une sortie prévue au second semestre, c’est l’un de ses principaux concurrents dans le domaine des smartphones qui a indiqué, ce mardi, vouloir lancer à son tour sa propre bague connectée.

Interrogé par la chaîne américaine CNBC, George Zhao, patron d’Honor, a en effet indiqué avoir lancé le développement d’une bague connectée Honor :

En interne, nous avons ce type de solution, maintenant on travaille dessus, donc dans le futur vous pourrez avoir une Honor Ring.

Une bague qui analysera votre santé pour des entraînements personnalisés

Comme le rapporte CNBC, la bague sera avant tout pensée comme un appareil destinée à mesurer ses données d’activité, de santé ou de sommeil. À l’instar de Samsung, Honor mise également beaucoup sur l’intelligence artificielle, à la fois pour analyser et prédire la santé de l’utilisateur, mais également pour lui faire des suggestions pour améliorer son bien-être : « cet appareil fonctionnera avec nos applications IA pour vous proposer des programmes d’entraînement de course à pied parce qu’il aura analysé vos habitudes et vos données de santé afin de proposer des suggestions ».

L’approche de l’intégration de l’IA chez Honor n’est pas sans rappeler celle d’Amazfit, qui a annoncé cette semaine son assistant Zepp Flow, basé sur l’IA et intégré à ses montres de sport. Amazfit propose par ailleurs déjà des programmes d’entraînement personnalisés intégrés directement dans l’application en fonction des données de santé. On sait par ailleurs que Samsung misera beaucoup sur l’IA pour sa Galaxy Ring, avec Galaxy AI.

L’annonce du développement d’une bague connectée chez Honor n’est pas vraiment une surprise. Si le marché a longtemps été trusté par des start-ups spécialisées comme Oura, Ultrahuman ou Circular, il convainc désormais des acteurs plus larges de l’électronique grand public. L’arrivée de Samsung dans le secteur ne fait ainsi que renforcer la crédibilité des bagues auprès des autres constructeurs et Amazfit a annoncé, au CES de Las Vegas, sa propre bague, la Helio Ring. Après Honor, on peut facilement imaginer que d’autres marques se lancent à leur tour, comme Xiaomi, Oppo ou Huawei.