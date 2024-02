Ces montres connectées deviennent encore meilleure grâce à une nouvelle IA générative

Le constructeur chinois Amazfit mise sur l'IA pour améliorer ses montres avec un nouvel assistant basé sur un modèle de langage : Zepp Flow.

Le Mobile World Congress est certes l’occasion pour les constructeurs de smartphones de dévoiler leurs nouveaux modèles, mais c’est également l’occasion pour les fabricants de montres connectées de dévoiler de nouveaux usages. En amont de l’ouverture du salon, le constructeur chinois Amazfit a dévoilé, ce dimanche, la nouvelle interface pour ses montres connectées et montres de sport, Zepp OS 3.5.

La principale nouveauté de cette mise à jour vient en fait de l’intégration de nouvelles fonctionnalités grâce à l’assistant personnel Zepp Flow. Selon Amazfit, il s’agit en fait d’un assistant basé sur un modèle de langage et qui pourra donc converser directement avec l’utilisateur dans différents cadres. Pour rappel, Amazfit proposait déjà une fonction similaire au sein de son application Zepp pour discuter avec des coachs virtuels, moyennant un abonnement mensuel.

Des usages nombreux de l’intelligence artificielle

Avec Zepp Flow, Amazfit promet que l’assistant conversationnel basé sur l’IA générative est intégré directement à ses montres connectées. De quoi permettre plusieurs usages détaillés par le constructeur. Parmi les exemples mis en avant par Amazfit, on peut citer l’ajout d’un événement à son calendrier, la réponse à des messages reçus, l’ajout d’un compte à rebours ou des questions spécifiques au sport ou à la santé : « Quelle est mon allure actuelle ? » ou « Suggère une bonne recette de cuisine pour perdre du poids ».

Si la plupart des fonctions mises en avant sont assez semblables à celles que pourraient fournir les assistants vocaux Alexa, Google Assistant ou Siri sur d’autres montres — rappelons que les montres Amazfit intègrent déjà Alexa — d’autres vont un peu plus loin, comme la suggestion de recettes ou des questions sur un entraînement en cours.

Il faudra bien sûr tester sur le long terme cette fonctionnalité pour en découvrir davantage. Ça tombe bien, Amazfit annonce que Zepp OS 3.5 et l’assistant basé sur l’IA Zepp Coach arriveront prochainement en France. Le déploiement est ainsi prévu pour le 1er mai sur la montre connectée Amazfit Balance, pour le 28 mai sur les montres Amazfit Cheetah, Cheetah Pro, Falcon et T-Rex Ultra et pour le 20 juin pour l’Amazfit Active.