Ces montres connectées s’améliorent grâce à une toute nouvelle application mobile

Le constructeur de montres connectées Amazfit a dévoilé une nouvelle interface pour son application mobile, bien plus intuitive.

L’Amazfit Cheetah // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est une nouveauté plus que bienvenue qu’a annoncée le constructeur chinois Amazfit en fin de semaine dernière. La firme, spécialisée dans les montres de sport, a en effet revu en grande partie l’interface de son application pour smartphones, Zepp, qui passe désormais en version 9.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées pour le sport en 2024 ?

Concrètement, cette mise à jour de l’application Zepp va permettre aux utilisateurs de profiter d’une interface remaniée, censée être plus intuitive. L’onglet d’accueil va dorénavant permettre d’accéder à tous les scores importants puis, en sélectionnant une donnée, d’aller plus loin dans l’analyse.

L’interface de l’application Zepp 9 // Source : Amazfit

Outre l’aspect esthétique, l’application Zepp 9 propose également de nouveaux scores pour les utilisateurs avec notamment un score d’effort à atteindre chaque jour pour progresser. Une nouvelle rubrique liée à la santé cardiaque va quant à elle permettre de retrouver d’un coup d’œil la fréquence cardiaque au repos, la variabilité de la fréquence cardiaque ou le taux d’oxygène sanguin (SpO2).

Une application plus intuitive au quotidien

Ces nouveautés devraient permettre de rafraîchir considérablement l’interface de l’application Zepp, qui avait tendance à être de plus en plus chargée avec le temps et les nouvelles fonctionnalités déployées au fur et à mesure. L’intégration de quatre onglets distincts pour la récupération, le sommeil ou l’effort va aussi permettre à chacun de s’attarder plus facilement sur les données qui les intéressent.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Cette mise à jour ne concerne cependant que l’application Zepp sur smartphone, et non pas l’interface ou les fonctionnalités des montres Amazfit. Néanmoins, l’application mobile est généralement le premier lien avec une montre connectée. C’est là qu’il est le plus simple de retrouver ses données de santé ou d’entraînement.

Dès lors, en simplifiant l’interface de son application mobile, Amazfit compte se positionner comme un acteur de poids face aux autres montres connectées ou, plus spécifiquement, aux montres de sport.