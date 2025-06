Cette nouvelle montre de sport élégante a tout d’une Garmin… sauf le prix

La marque chinoise Amazfit a annoncé cette semaine son Amazfit Balance 2, une montre de sport au design élégant et aux fonctions d’entraînement poussées pour un prix accessible.

L’Amazfit Balance 2 // Source : Amazfit

La semaine est chargée du côté d’Amazfit. En plus de son bracelet connecté sans écran dévoilé ce mardi, l’Amazfit Helio Strap, la marque chinoise a également levé le voile sur sa nouvelle montre connectée, l’Amazfit Balance 2.

Une montre sportive au design élégant

Concrètement, cette montre, déjà lancée en mai en Chine, propose un design à la fois sportif et élégant qui n’oublie pas pour autant la résistance. On a droit à un boîtier rond de 47,4 x 47,4 x 12,3 mm avec un cadre en aluminium et une surface en verre saphir pour protéger l’écran. Concernant l’affichage, la montre profite d’une dalle Amoled plutôt large de 1,5 pouce de diamètre avec une définition de 480 x 480 pixels et une luminosité maximale jusqu’à 2000 cd/m², soit la même luminosité que les Galaxy Watch 7 et Apple Watch Series 10.

L’Amazfit Balance 2 // Source : Amazfit

En outre, la montre d’Amazfit se distingue par son format plutôt élégant avec une couronne rotative positionnée à deux heures et un bouton oblong en dessous, les deux séparés par une légère excroissance que l’on va aussi retrouver sur la droite du boîtier.

Des fonctions avancées pour le sport

Du côté des fonctions sportives, l’Amazfit Balance 2 embarque tout ce qu’on est en droit d’attendre d’une montre de sport. Elle profite non seulement d’un capteur cardio optique, mais aussi d’un oxymètre de pouls, d’un altimètre barométrique, d’un GPS multi-GNSS double-fréquence et d’une analyse du mouvement. Par ailleurs, on va aussi retrouver une gestion de la cartographie en local, afin de se retrouver sur les routes et sentiers durant les entraînement en extérieur.

L’Amazfit Balance 2 // Source : Amazfit

Pour les fonctions connectés, l’Amazfit Balance 2 dispose d’un micro et d’un haut-parleur pour passer des appels en Bluetooth, mais aussi pour interagir avec l’assistant vocal Zepp Flow. Sur Android, il est également possible de répondre aux messages directement à l’aide de la montre connectée.

Enfin, concernant l’autonomie, Amazfit annonce jusqu’à 21 jours d’utilisation en usage « typique », 10 jours en usage « intensif » et 33 heures avec le suivi GPS le plus précis.

Prix et disponibilité de l’Amazfit Balance 2

La montre Amazfit Balance 2 est déjà disponible en France au prix de 299 euros. Elle est proposée d’office avec deux bracelets sportifs, en noir et en rouge.