Cette marque de montres de sport propose un nouveau modèle haut de gamme au look élégant

La marque de montres de sport chinoise Amazfit a lancé en Chine un nouveau modèle, l’Amazfit Balance 2. Elle pourrait sortir rapidement en Europe.

L’Amazfit Balance 2 // Source : Amazfit

Dans le domaine des montres sportives, si on pense facilement à Garmin, Coros ou Suunto, Amazfit n’est pas en reste. La marque chinoise propose d’ailleurs de nombreux modèles avec un rapport qualité-prix particulièrement intéressant.

Récemment, le constructeur a d’ailleurs renouvelé une grande partie de sa gamme avec non seulement l’Amazfit Active 2, mais aussi l’Amazfit Bip 6 ou l’Amazfit T-Rex 3. Particularité de ces modèles : s’ils arborent des looks et des caractéristiques différentes, ils proposent peu ou prou les mêmes fonctionnalités, de l’IA Zepp Flow à l’intégration de la cartographie en local.

Une Amazfit Balance 2 déjà annoncée en Chine

Il est désormais temps pour Amazfit de passer à la génération supérieure, avec le renouvellement de sa gamme Amazfit Balance. Pour rappel, le modèle actuel, lancé en septembre 2023, était l’un des premiers à intégrer l’assistant vocal Zepp Flow basé sur GPT-4, tout en proposant un design soigné et élégant, loin du look très plastique des montres de sport traditionnelles.

Comme l’indique le site Gadgets & Wearables, la future Amazfit Balance 2 a déjà été présentée officiellement en Chine. De quoi permettre d’en savoir davantage avant un probable lancement en Europe.

Des caractéristiques de l’Amazfit Balance 2 // Source : Amazfit

Concrètement, la montre reprend le design soigné et élégant de la première version, avec un écran rond, un boîtier en métal et une couronne rotative positionnée à deux heures. Les autres visuels marketing partagés par Amazfit indiquent que la montre profitera d’un écran de 1,5 pouce de diamètre protégé par une surface en verre saphir. Elle aura droit à une autonomie de 21 jours en usage classique et jusqu’à 67 heures de suivi GPS. Par ailleurs, la Amazfit Balance 2 intègre des modes dédiés pour le golf ou la plongée, ainsi que des conseils de récupération et d’entraînement.

Pour l’heure, Amazfit n’a annoncé qu’une disponibilité en Chine où la Balance 2 est affichée au prix de 2199 yuans, soit 272 euros. Il faudra encore patienter quelques jours avant d’en savoir plus sur une éventuelle sortie en Europe. Gadgets & Wearables précise en effet qu’un lancement international est prévu pour le 20 mai.