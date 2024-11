Montres de sport : comment choisir un modèle adapté à sa pratique ?

Que vous soyez novice en running ou marathonien Élite, les montres connectées sont presque indispensables pour une bonne pratique. Mais comment trouver la montre qui correspond à ses besoins ?

Pour connaître ses performances sportives et les améliorer au fil des entraînements, rien ne vaut une montre connectée. Celle-ci devient d’ailleurs quasiment obligatoire dans la préparation d’une compétition.

Afin d’en tirer de réels bénéfices, encore faut-il opter pour le bon modèle, car en matière de suivi sportif, toutes les références ne se valent pas. Voici les critères à regarder de près pour s’assurer d’opter pour les meilleures montres de sport sur i-Run et surtout les plus adaptées à ses besoins spécifiques.

Le suivi d’activité : des données précises pour suivre ses progrès

Si vous prévoyez de pratiquer le running ou tout autre sport en extérieur, votre montre de sport doit impérativement être dotée d’une puce GPS ou GNSS. De cette façon, celle-ci peut vous suivre à la trace, même si aucun smartphone n’y est connecté.

Si vous parcourez de longues distances, il est même opportun de sélectionner une montre enrichie d’un système de cartographie. Vous pouvez alors planifier des itinéraires, suivre en temps réel votre parcours, ou encore découvrir la complexité d’un terrain et les dénivelés à venir durant un trail ou une randonnée. Les plus abouties comportent aussi un baromètre pour déterminer l’altitude en fonction de la pression atmosphérique.

Grâce à un tel équipement, vous pourrez alors faire le point après chaque session sur la distance parcourue, votre allure, les calories brûlées. Certains modèles optimisés pour la course à pied sont si élaborés qu’ils vous indiquent aussi la longueur ou la fréquence de vos foulées. De quoi perfectionner sa pratique.

Pour améliorer d’autant plus ses performances, la montre connectée doit être dotée de capteurs à haute précision. Zones de fréquence cardiaque, analyse de la respiration, VO2 Max : ces constantes deviennent alors un repère lors de la pratique d’un exercice.

Enfin, les sportifs se cantonnant rarement à une seule activité, il est essentiel de partir sur une montre compatible avec une large palette de sports, y compris la natation. Vous éviterez ainsi des déconvenues dans le futur.

Suivre sa santé au quotidien

Les athlètes le savent, pour avoir une bonne condition physique, il est important de prendre soin de sa santé. Et sur ce point, les montres connectées ne manquent pas d’atouts.

Outre les traditionnels suivis du SpO2 (taux d’oxygénation du sang) et du rythme cardiaque, les montres de sport les plus avancées proposent une mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque. Cet indicateur est précieux pour mesurer votre état de forme général, et votre capacité à aller plus loin (ou non) dans vos entraînements.

Le « score de récupération » est également un indicateur important chez les sportifs. En agrégeant plusieurs données de santé, cette fonctionnalité estime votre niveau d’énergie global et vous indique s’il est raisonnable de vous entraîner, et à quelle intensité, ou s’il vaut mieux vous reposer.

Le sommeil étant la clé d’une bonne récupération et de performances optimales, votre future montre doit impérativement en proposer une analyse précise : qualité du sommeil, temps passé pour chaque phase (léger, profond, paradoxal, éveil). Idéalement, ces informations sont associées à un suivi nocturne du rythme de cardiaque, du SpO2, ainsi que de la respiration, et s’accompagnent d’une série de recommandations pour mieux dormir.

D’autres caractéristiques à considérer avant de commander

Si certaines fonctionnalités sont essentielles sur une montre de sport, sa conception l’est tout autant. Une bonne montre connectée doit pouvoir se faire oublier durant les entraînements. Il est donc primordial d’opter pour un modèle léger avec un bracelet confortable et adapté à la transpiration. De même, si vous avez de petits poignets, évitez les modèles de 45 mm et plus, car vous risquez d’être gêné durant votre running.

Autre point essentiel : la qualité d’affichage. Les marques proposent généralement deux types d’écrans : l’AMOLED ou le MIP. Empruntées aux smartphones, les dalles AMOLED sont très appréciées pour leur contraste et leurs couleurs vives. Ces montres sont agréables à l’usage, surtout si vous aimez être guidé par des cartes interactives.

Limités à des nuances de gris et à quelques couleurs assez pâles, les panneaux MIP présentent quant à eux l’avantage d’être lisibles en toutes circonstances, y compris sous un soleil estival. Mieux, ils consomment peu d’énergie et sont donc à privilégier pour les sorties de longue durée comme les trails et les randonnées. Même si les montres AMOLED rattrapent leur retard à ce sujet.

Et si vous avez l’habitude de courir en musique pour conserver votre motivation au fil des kilomètres, certains modèles de montres vous permettent d’y connecter des écouteurs Bluetooth. Dans certains cas, il faut glisser-déposer ses fichiers depuis un ordinateur. Dans d’autres, vous pouvez directement télécharger la musique depuis vos playlists Spotify ou Deezer.