Huawei propose sa montre connectée Watch GT 4 46 mm à moitié prix, un modèle élégant à l’autonomie redoutable

La Huawei GT 4 n’est certes pas le modèle le plus rĂ©cent de la marque, elle reste encore compĂ©titive, surtout quand elle est affichĂ©e Ă 129,99 euros comme en ce moment, contre 249,99 euros habituellement.

La Huawei Watch GT 4 est disponible depuis septembre 2023 et a depuis Ă©tĂ© remplacĂ©e par le modèle Watch GT 5. Pour autant, elle n’est pas Ă oublier puisqu’elle a de solides arguments Ă faire valoir, Ă commencer par une autonomie de 14 jours maximum. Cette nouvelle gĂ©nĂ©ration a eu pour effet de faire baisser le prix du modèle prĂ©cĂ©dent. C’est pour ça que vous retrouvez la Huawei Watch GT 4 avec 120 euros de rĂ©duction directement sur le site de la marque.

Les points forts de la Huawei Watch GT 4

Sa dalle Amoled de 1,43 pouce bien éclairée

Un bon suivi des activités sportives

La couronne rotative, pratique et agrĂ©able Ă l’usage

La version de la Huawei Watch GT 4 46 mm avec un bracelet en silicone noir a Ă©tĂ© lancĂ©e Ă 249,99 euros. Aujourd’hui, vous la retrouvez sur le site de la marque pour 129,99 euros. De plus, un bracelet EasyFit 3 d’une valeur de 49,99 euros est offert.

Huawei mêle élégance et sport sur la Watch GT 4

Huawei parvient toujours Ă proposer des montres connectĂ©es aux fonctions avancĂ©es, mais qui n’en oublient pas l’Ă©lĂ©gance. Il y en a pour tous les goĂ»ts, comme avec cette version sobre, noire, que vous pouvez agrĂ©menter d’un second bracelet offert Ă la commande, pour coller Ă votre style. Ça en fait un modèle Ă©lĂ©gant Ă arborer au poignet en toute circonstance, que vous fassiez du sport ou non.

Vous profitez d’une dalle Amoled de 1,43 pouce, pour une dĂ©finition de 466 x 466 pixels 326 PPI. Vous pouvez l’utiliser en mode Always-on, ce qui a une incidence sur son autonomie de 14 jours, ou faire en sorte qu’elle s’allume uniquement quand vous levez le poignet ou que vous touchez l’Ă©cran. Le tout fonctionne avec HarmonyOS, dĂ©veloppĂ© par Huawei, qui est pratique, mais un peu trop fermĂ© aux applications tierces.

Une montre connectée bardée de capteurs

Une fois portĂ©e, la Huawei Watch GT 4 peut s’adapter Ă plus de 100 sports diffĂ©rents et en reconnaĂ®tre quelques-uns automatiquement. Vous avez mĂŞme accès Ă des entraĂ®nements adaptĂ©s pour chaque sport et ainsi progresser Ă votre rythme. En plus de ça, une puce GPS bien efficace permet de suivre vos trajets quand vous courez. Il y a en plus un cardiofrĂ©quencemètre, un oxymètre, un accĂ©lĂ©romètre et mĂŞme un capteur de tempĂ©rature cutanĂ©e qui peut servir Ă prĂ©venir l’arrivĂ©e des règles.

Ces capteurs permettent aussi de suivre la qualitĂ© de votre sommeil et votre niveau de stress. Par contre, on peut dĂ©plorer l’absence d’Ă©lectrocardiogramme, mĂŞme si ce n’est pas le plus indispensable. Enfin, la marque annonce une autonomie de 14 jours, mais c’est si vous l’utilisez avec le moins d’options activĂ©es. L’autonomie rĂ©elle varie donc en fonction de ce que vous en faites, mais reste correcte pour ce type de produit.

Vous pouvez en apprendre plus sur les capacités de la Huawei Watch GT 4 en parcourant notre test complet.

