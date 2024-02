Bague connectée : on a vu la concurrente la plus sérieuse à la Samsung Galaxy Ring

Avant même son lancement en France, on a eu l'occasion de découvrir la bague Helio Ring d'Amazfit, qui se positionne comme l'une des concurrentes les plus crédibles à la future Samsung Galaxy Ring.

Cette semaine, le constructeur chinois Amazfit annonçait en grande pompe à Paris son partenariat avec le recordman du monde du marathon, le Kenyan Kelvin Kiptum. L’occasion également pour le constructeur de présenter, quelques mois avant son lancement aux États-Unis, sa toute première bague connectée, la Helio Ring. On a pu en profiter pour mettre la main sur cet anneau connecté.

Il faut dire que les bagues connectées ont le vent en poupe. Après une dizaine d’années durant lesquels ces objets de suivi de santé sont restés l’apanage de quelques start-up — à commencer par Oura, le leader du secteur — ce sont désormais des marques de technologie grand-public qui cherchent à se faire une place. C’est notamment le cas d’Amazfit avec sa Helio Ring, mais également de Samsung, qui a annoncé travailler sur sa propre bague Galaxy Ring.

Une bague dans la lignée d’Oura et de la Galaxy Ring

À ce titre, si Oura figure actuellement comme le leader du marché avec sa Oura Ring 3, Samsung et Amazfit comptent bien manger sur ses plates bandes, non seulement grâce à leurs budgets bien plus conséquents, mais également grâce à leur expérience dans le domaine des montres connectées. Rappelons à ce titre qu’Amazfit n’était rien de moins que le sixième plus gros vendeur de montres connectées dans le monde en 2022. Un poids lourd du domaine des smartwatch qui s’attaque donc désormais aux smart rings.

La bague connectée Amazfit Helio Ring // Source : Geoffroy Husson – Frandroid La bague connectée Amazfit Helio Ring // Source : Geoffroy Husson – Frandroid La bague connectée Amazfit Helio Ring // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Avec sa Helio Ring, Amazfit semble proposer une approche assez semblable à celle d’Oura — et de Samsung — avec trois petites excroissances à l’intérieur de la bague. Il devrait s’agir de l’endroit où seront positionnés les différents capteurs, qu’il s’agisse du cardiofréquencemètre, pour la mesure de la fréquence cardiaque et de sa variabilité, ou de l’oxymètre de pouls, pour la SpO2.

On sait qu’Oura n’est pas particulièrement partageur, tient à protéger ses technologies et n’hésite pas à faire valoir ses brevets devant la justice s’il considère que ses concurrents copient sa propre bague. Par le passé, Ultrahuman et Circular en ont fait les frais et Oura a à peine voilé ses menaces à l’égard de la Galaxy Ring de Samsung. Pourtant, du côté d’Amazfit, on se veut confiant comme nous l’a indiqué Gareth Jones, responsable du développement de Zepp Health, la maison-mère d’Amazfit :

Nous n’avons pas peur d’Oura, toute notre technologie est conçue en interne, beaucoup de gens ont travaillé dessus et on fait très attention à ce que nos technologies soient les nôtres. On s’assure que toutes ces technologies ne soient pas basées sur celles d’autres brevets.

Un design suffisamment différenciant

La Helio Ring se distingue par ailleurs plutôt bien des autres bagues proposées sur le marché de par son aspect esthétique. Ici, il n’est pas question d’une bague avec un revêtement lisse et doré, argenté ou mat noir, mais la Helio Ring propose un revêtement mat gris en alliage de titane avec de très petits points lui donnant un aspect légèrement texturé plutôt original et assez distinctif.

La bague connectée Amazfit Helio Ring // Source : Geoffroy Husson – Frandroid La bague connectée Amazfit Helio Ring // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Du côté des fonctionnalités, la Helio Ring reprend celles de la plupart des bagues proposées sur le marché, à savoir le suivi du sommeil et de la récupération, l’analyse de préparation, le suivi des données sportives, une compilation des différentes données, une surveillance de l’activité électrodermale (pour la mesure du stress), une étanchéité jusqu’à 10 mètres de profondeur et une autonomie de « longue durée », sans davantage de précision.

L’anneau connecté étant avant tout conçu pour le sport et le suivi de la récupération, Amazfit a d’ailleurs annoncé que Kelvin Kiptum allait notamment la porter pour optimiser son entraînement en vue du marathon de Rotterdam où il cherchera à passer sous le cap mythique des deux heures.

Prix et disponibilité de l’Amazfit Helio Ring

Pour l’heure, la Helio Ring d’Amazfit n’est annoncée que pour une commercialisation aux États-Unis où elle sera disponible à compter du mois d’avril. Le tarif est encore inconnu, tout comme une potentielle disponibilité dans le reste du monde, dont la France. On devrait en savoir plus à ce sujet dans les prochains mois.