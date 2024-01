Avec sa première bague connectée, cette marque reconnue coiffe Samsung au poteau

À l'occasion du CES de Las Vegas, Amazfit est le premier gros constructeur à avoir présenté sa bague connectée, la Helio Ring, devançant donc la Galaxy Ring de Samsung.

Depuis quelques années, le marché des bagues connectées est en plein essor. Les modèles dédiés au suivi de la santé notamment se développent de plus en plus avec l’émergence de nouveaux acteurs. On peut citer le leader du secteur, Oura, mais également l‘Ice Ring conçue par Omate, la Ring Slim de la start-up française Circular ou la Ring Air d’Ultrahuman.

Cependant, ce segment est jusqu’à présent la chasse gardée de quelques constructeurs qui ont tout de start-up et qui sont spécialisés dans le segment des bagues connectées, sans forcément de reconnaissance auprès d’un public plus large. Si l’on attend, courant 2024, l’arrivée de Samsung sur le marché des bagues connectées avec la Galaxy Ring, c’est finalement un autre acteur de l’électronique grand public qui a coiffé le Sud-Coréen au poteau : Amazfit.

La marque chinoise du groupe Zepp (anciennement Huami) — lui-même possédé en partie par Xiaomi — a profité du CES de Las Vegas pour présenter officiellement sa première bague connectée de santé, l’Amazfit Helio Ring. Rappelons qu’Amazfit est un acteur majeur des montres connectées, se hissant, en 2022, à la sixième place du classement des plus gros vendeurs de smartwatch, derrière Apple, Samsung, Huawei ou Garmin.

Mesure de l’activité, du stress et du sommeil

Concrètement, cette bague connectée va permettre, comme ses principales concurrentes, de suivre vos données d’activité et de santé en temps réel. Pour ce faire, l’Helio Ring est équipée d’un cardiofréquencemètre et d’un oxymètre de pouls. La bague va également mesurer le nombre de pas parcourus dans la journée, le niveau de stress grâce à un capteur électrodermal — comme sur les montres Fitbit ou la Pixel Watch 2 — la qualité et les phases de sommeil ou le niveau de respiration.

La bague d’Amazfit est conçue en alliage de titane avec un poids de moins de 4 grammes et une épaisseur de 2,6 mm. Notons cependant que seules deux tailles seront proposées : 10 ou 12. L’Helio Ring pourra par ailleurs être utilisée sous l’eau grâce à sa certification d’étanchéité 10 ATM.

Enfin, Amazfit promet que la bague sera en mesure d’évaluer la VO2Max de l’utilisateur, qu’elle pourra prédire les performances en course à pied pour des parcours de 3 km au marathon et que ses données pourront être exportées vers des services tiers comme Strava, Apple Santé, Relive ou Adidas Running. Un abonnement sera également proposé afin de profiter de rapports détaillés et à une conversation avec une IA.

La bague Amazfit Helio Ring est pour l’instant uniquement annoncée, sans date ni prix de commercialisation. Tout juste sait-on que la bague sera commercialisée aux États-Unis dès le printemps.