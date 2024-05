La principale concurrente de la Galaxy Ring sera « bientôt » disponible en France

Le constructeur chinois Amazfit a annoncé le lancement de sa Helio Ring ainsi que le prix auquel elle sera proposée.

Quatre mois après son annonce initiale, la bague connectée d’Amazfit, la Helio Ring, est désormais prête à se lancer sur le marché. Le constructeur chinois a finalement dévoilé cette semaine les tarifs attendus pour son anneau connecté de santé, ainsi que sa date de disponibilité.

Pour rappel, l’Amazfit Helio Ring se présente comme l’une des principales concurrentes de la future Galaxy Ring de Samsung. Comme Samsung, Amazfit est en effet l’un des premiers constructeurs tech majeurs à se lancer sur ce marché, jusqu’à présent trusté par des start-up spécialisées comme Oura, Ultrahuman ou Circular. Amazfit est notamment un géant du monde des montres connectées, avec des fonctions particulièrement avancées pour le sport. En 2022, la marque chinoise se positionnait à la 5e place des plus gros vendeurs de montres connectées, derrière Apple, Samsung, Huawei et Imoo, mais devant Garmin, Fitbit et Xiaomi, avec 5,1 % de parts de marché en volume.

Une bague moins chère en cas d’achat avec une montre

Pour sa première bague connectée, Amazfit compte bien mettre en avant son écosystème de montres connectées. La bague sera ainsi proposée avec deux offres aux États-Unis. La première, consistant simplement à acquérir la bague seule, coûtera 299,99 dollars au client. Un prix qui en fait l’une des bagues connectées de santé les plus chères du marché, au même niveau que la Oura Ring 3, même s’il n’est pas nécessaire de souscrire un abonnement pour en profiter pleinement. La deuxième option consiste à acheter la bague avec une montre connectée Amazfit Cheetah Pro — d’une valeur de 299,90 euros — ou une Amazfit T-Rex Ultra — au prix de 399,90 euros. Le prix de la bague revient alors à 149,99 dollars.

Comme c’était déjà annoncé, la bague Helio Ring d’Amazfit ne sera proposée, dans un premier temps, qu’aux États-Unis, avec des premières livraisons attendues le 15 mai prochain. Néanmoins, Amazfit a profité de l’annonce de la sortie américaine de sa bague pour préciser qu’elle sera proposée « bientôt » dans d’autres pays. Pour l’heure, on ignore encore quand la bague sera disponible en France.