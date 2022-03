Apple reste leader incontesté des montres connectées malgré une petite poussée de Samsung en 2021

Apple continue à dominer le marché des montres connectées et assoit sa position de leader du marché malgré une belle remontée de Samsung.

C’est un classement presque attendu tant Apple domine, depuis des années, le marché des montres connectées. Rappelons que le constructeur américain vend, à lui seul, davantage de montres que l’ensemble de l’industrie horlogère suisse. Bien évidemment, l’année 2021 n’a pas échappé à la règle comme le signalent les chiffres de l’institut Couterpoint Research.

Dans un communiqué mis en ligne ce lundi, le cabinet d’analyse fait ainsi le point sur le marché des montres connectées dans le monde et sur les parts de marché de chaque constructeur. Un marché qui reste largement favorable à Apple, même si le constructeur a perdu quelques parts de marché entre 2020 et 2021. Le classement pour 2021 est ainsi le suivant :

Apple (30,1 % de parts de marché) Samsung (10,2 % de parts de marché) Huawei (7,7 % de parts de marché) Imoo (5,2 % de parts de marché) Amazfit (5,1 % de parts de marché) Garmin (4,6 % de parts de marché) Fitbit (3,8 % de parts de marché) Xiaomi (3,6 % de parts de marché) Noise (2,6 % de parts de marché)

Couterpoint Research rapporte par ailleurs que le nombre de montres connectées vendues dans le monde a augmenté de 24 % entre 2020 et 2021. Une large progression qui s’explique notamment par un marché particulièrement statique en 2020 en raison de la crise du Covid et des différents confinements. « Le dernier trimestre de 2021 à lui seul a vu la vente de plus de 40 millions d’unité, un nombre de vente trimestre record », indique le cabinet.

Huawei et Fitbit en baisse, Samsung et Xiaomi en hausse

Dans le détail, si Apple est passé de 32,9 à 30,1 % de parts de marché en un an, c’est surtout la croissance de Samsung qui impressionne. Le constructeur est ainsi passé de 8,9 à 10,2 % de parts de marché en un an. Une augmentation qui s’explique notamment par la sortie des Galaxy Watch 4 au cours de l’été dernier. Rappelons qu’il s’agit encore, en mars 2022, des seules montres connectées à profiter de l’interface Wear OS 3 de Google.

En parallèle, Huawei a connu une forte baisse de ses ventes. Le constructeur chinois est ainsi passé de 10,7 à 7,7 % de parts de marché. Une baisse qui s’explique notamment par les sanctions américaines, mais aussi sur les lancements tardifs de ses Huawei Watch GT 3 et Huawei Watch Fit Mini, lancées au cours du dernier trimestre 2021.

On pourra également signaler la belle percée de Xiaomi sur le segment des smartwatch. La firme est en effet passée de 1,5 % à 3,6 % de parts de marché en un an, ainsi que la baisse de Fitbit, passé de cinquième constructeur, avec 5,7 % de parts de marché, à septième (3,8 %). Il faut dire que la firme américaine, rachetée l’an dernier par Google, n’a pas lancé de nouvelles montres connectées en 2021. On attend cependant la concrétisation de ce rachat avec les premières montres sous Wear OS de Fitbit dans le courant de l’année.

