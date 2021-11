La Galaxy Watch 4 est un carton : Samsung n’a jamais vendu autant de montres sur un trimestre

Samsung signe un retour en force dans le marché des montres connectées et vient chatouiller l'hégémonie sans partage de l'Apple Watch. Grâce à cette progression, Wear OS passe de 4 % à 17 % de parts de marché.

En matière de montres connectées, Apple a tendance à régner sans partage. Si la firme de Cupertino continue d’être le leader du marché, Samsung vient d’effectuer un bond de géant vers la couronne, à en croire le rapport du cabinet d’analyse Counterpoint.

Wear OS passe de 4 à 17 %

Pour rappel, l’entreprise coréenne a sorti ses Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic au mois d’août 2021. Et celles-ci sont parvenues à elles toutes seules à réveiller le ronronnant Wear OS de Google. Au 2e trimestre, il végétait à 4 % de parts de marché. Le voici propulsé à ni plus ni moins que 17 % des ventes au troisième trimestre.

Cette progression est d’autant plus impressionnante que seules les deux nouvelles montres de Samsung sont équipées de Wear OS 3, la dernière version du système d’exploitation — bien que Fossil ont TicWatch aient lancé des montres sous Wear OS 2 à la même période. Il y a certainement dans ces chiffres de quoi convaincre plus de constructeurs à rejoindre la barque Wear OS.

Apple et son Watch OS qui équipe ses montres connectées n’est qu’à 22 % de parts de marché sur le troisième trimestre. La marque à la pomme a ainsi perdu 6 points de parts de marché par rapport à l’année dernière, où elle enregistrait 28 % des ventes de montres sur WatchOS.

Pourquoi la Watch Series 7 n’a rien à voir là-dedans

Ceci étant, ne sautons pas tout de suite à la conclusion facile qui consisterait à dire : « Ça y est, Apple est en train de dégringoler sur le marché des montres à cause d’une mauvaise Series 7. » Déjà, parce qu’Apple est toujours le leader du marché. Ensuite, parce qu’au moment où le troisième trimestre s’est achevé, c’est-à-dire fin septembre, l’Apple Watch Series 7 n’était pas encore sortie. On ne connaît donc pas encore son accueil commercial qui pourrait être très bon aussi.

Ce qu’il convient de rappeler cependant, c’est que Samsung brille sans même présenter de produits d’entrée et milieu de gamme, avec un produit plutôt premium, tandis qu’Apple perd du terrain, malgré le lancement de la Watch SE, qui était pourtant censée lui assurer un bon volume de vente grâce à un prix moins élevé.

De plus en plus de montres connectées

Il ne faudrait pas voir dans les difficultés d’Apple à se maintenir au top une conséquence de la pénurie de composants. En effet, il s’est vendu au troisième trimestre 2021 près de 16 % de montres de plus qu’à la même période l’année précédente. Et le marché semble bien se porter, puisque le trimestre précédent avait aussi enregistré une croissance à deux chiffres.

En termes de ventes de montres, Apple continue d’être numéro 1, même si ses ventes par rapport à l’année dernière ont dégringolé de près de 10 % sur ce trimestre. Samsung, de son côté, n’a jamais vendu autant de montres et s’octroie logiquement la deuxième place. Amazfit s’invite à la troisième place.

Samsung et Amazfit profitent certainement du recul vertigineux de Huawei, qui se plaçait encore deuxième des ventes en 2020.

L’occident comme premier marché

Ajoutons que le succès de la Galaxy Watch 4 semble surtout reposer sur le marché occidental, puisque 60 % des modèles se sont vendus en Amérique du Nord et en Europe, des marchés où les ventes de montres premium sont importantes.

Cela amène Sujeong Lim, analyste chez Counterpoint Reasearch, à spéculer sur la sortie sous « deux ou trois ans » d’une montre Samsung plus accessible pour conquérir le marché asiatique.

