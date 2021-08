Apple toujours maître du marché des montres connectées, mais Samsung vient l’inquiéter

Selon le cabinet d'analyse Counterpoint Research, Apple est toujours largement en tête du marché des montres connectées, mais Samsung progresse à grand pas quand Huawei s'effondre.

C’est désormais une platitude quand on parle du marché des montres connectées, mais ça n’en est pas moins vrai : Apple continue de dominer très largement le marché des smartwatch dans le monde. Ce jeudi, l’institut Couterpoint Research a rendu son dernier rapport sur le marché des toquantes numériques et fait le point sur le classement des principaux constructeurs dans le monde durant le second trimestre 2021.

Alors qu’Apple était en première position avec 30,1 % de parts de marché au deuxième trimestre 2020, le constructeur américain parvient à maintenir cette première place à la même période en 2021, malgré une légère baisse des parts de marché, passant à 28 % en volume. Il faut dire que malgré cette légère baisse, la firme garde une avance particulièrement confortable sur le deuxième constructeur, Huawei, qui est quant à lui passé de 13,1 % à 9,3 % de parts de marché en un an.

Apple leader continue ainsi à vendre trois fois plus de montres connectées que son principal challenger. Rappelons par ailleurs qu’Apple vendait, dès 2017, plus de montres que l’ensemble de l’industrie des montres suisses. Autant dire que la firme a le temps avant de s’inquiéter de la concurrence.

Samsung passe à la troisième place du classement

Néanmoins, si Huawei a perdu 4 points de parts de marché en un an, il est un autre constructeur qui a le vent en poupe à en croire les données analysées par Counterpoint Research : Samsung. Le constructeur coréen est quant à lui passé de 6,8 % à 7,6 % de parts de marché en un an, s’arrogeant par la même occasion la troisième place du podium et damant le pion au constructeur chinois Imoo, spécialisé dans les montres d’entrée de gamme pour enfants, passé de 7 à 6 %. Enfin, Garmin s’arroge la cinquième place du classement, avec 5,8 % de parts de marché, devant Amazfit qui était encore dans le top 5 l’an dernier :

Apple : 28 % Huawei : 9,3 % Samsung : 7,6 % Imoo : 6 % Garmin : 5,8 %

Selon Couterpoint Research, les ventes de montres connectées devraient être poussées ces prochains mois par deux marchés : l’Inde et les États-Unis.

Du côté des modèles les plus vendus, on retrouve sans surprise trois Apple Watch dans le top 5 : l’Apple Watch Series 6, l’Apple Watch SE et l’Apple Watch Series 3. Samsung n’est pas en reste et s’arroge la troisième place une nouvelle fois grâce à sa Samsung Galaxy Watch Active 2. Enfin, Imoo complète ce top 5 avec l’Imoo Z6-4G.

Rappelons que les cartes devraient être rebattues d’ici la fin de l’année. Outre Samsung qui a annoncé ses nouvelles Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic, Apple pourrait présenter des Apple Watch avec un tout nouveau design dès le mois prochain.