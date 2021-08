La future Apple Watch Series 7 aurait droit à un tout nouveau design

Selon les informations du journaliste Mark Gurman, la prochaine version de l'Apple Watch profiterait d'un écran plus plat, en adéquation avec les autres produits du constructeur américain.

Depuis le lancement de la première version de l’Apple Watch, en 2014, on ne peut pas dire que la montre d’Apple ait connu de changement radical en terme de design. Le constructeur a en effet conservé la même approche esthétique avec un écran carré et des bordures très arrondies. Néanmoins, ce format devrait changer pour la prochaine itération comme l’indique le journaliste Mark Gurman de l’agence Bloomberg.

Dans le cadre de sa newsletter Power On, le journaliste indique que l’Apple Watch Series 7 aurait droit à un tout nouveau design, notamment pour ajouter davantage de cohérence esthétique entre les différents produis de la firme. Elle profiterait ainsi « d’un peu de redesign avec un écran plus plat et une technologie d’affichage mise à jour ». Comme le rapporte le site iMore, il indique également que la future montre connectée profiterait d’un processeur plus rapide.

Un changement dans le prolongement des iPad, iPhone et iMac

La présence d’un écran plat pour la nouvelle Apple Watch Series 7 semble en cohérence avec de précédentes fuites. En mai dernier, le leaker Jon Prosser publiait en effet des rendus 3D de la montre avec un design industriel bien plus en cohérence avec les produits Apple actuels. Il faut dire que, depuis un peu plus d’un an, Apple a changé de langage de design esthétique, passant de la rondeur à des angles plus marqués et des bordures plates. Après l’iPad Pro, les iPhone 12 puis les nouveaux iMac ont déjà profité de ce nouveau design. L’Apple Watch Series 7 serait ainsi l’un des prochains appareils d’Apple à en profiter.

Ce changement serait de taille pour Apple, surtout compte tenu de la réticence du constructeur à modifier l’approche esthétique de ses Apple Watch, quasiment inchangées depuis le premier modèle en 2015.

Outre l’Apple Watch Series 7, Mark Gurman a également livré nombre d’informations sur les produits Apple attendus d’ici la fin de l’année. À en croire le journaliste, la constructeur préparerait bien évidemment une nouvelle fournée d’iPhone 13, mais également un MacBook Pro doté d’une nouvelle puce M1X, un iPad Mini et de nouveaux AirPods.