La fin d’année d’Apple est chargée : iPhone, AirPods, Mac, iPad et plus

Le média Bloomberg revient sur l'agenda chargé d'Apple pour la fin de l'année.

Bis repetita. Comme en 2020, Apple semble avoir concentré de nombreuses annonces pour la fin de l’année. Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg souvent bien informé quand il s’agit d’Apple fait le point sur les plans de la pomme.

Petite année pour l’iPhone

Chaque automne, c’est évidemment l’iPhone nouveau qui est le produit le plus attendu. Ici toutefois, il s’agirait de la nouveauté la moins excitante prévue par Apple. Et pour cause, l’iPhone 13 devrait conserver le design de l’iPhone 12 et seulement apporter quelques nouveautés.

Mark Gurman mentionne essentiellement un passage à un écran 120 Hz pour les modèles Pro, un mode always-on potentiel, une puce A15 évidemment plus puissante et une caméra plus performante.

Le gros morceau : le MacBook Pro M1X

Le MacBook Pro 16 pouces le plus récent, le modèle actuel, a été dévoilé par Apple en novembre 2019, soit il y a près de 2 ans. Il est donc grand temps pour un changement en profondeur.

C’est ce nouveau MacBook Pro qui marquerait un grand changement pour Apple en cette fin d’année. La production aurait déjà débuté.

On devrait notamment retrouver dans la machine une puce Apple M1X plus puissante que celle du MacBook Air et de l’iMac. Les autres changements prévus sont nombreux : nouveau design, rechargement magsafe, plus de ports avec le retour du HDMI et du lecteur de cartes SD.

iPad Mini

Toujours d’après Mark Gurman, c’est bien cette année que l’iPad Mini devrait avoir le droit à un nouveau design. Comme l’iPad Air auparavant, il devrait perdre des bordures autour de l’écran et gagner en performances.

Ce nouvel iPad Mini s’adresserait aux étudiants. On peut espérer un prix qui resterait contenu, malgré ces changements de design.

AirPods

Les AirPods classiques gagneraient aussi des caractéristiques qui étaient réservées jusque-là aux modèles Pro, notamment le design des écouteurs.

Mark Gurman estime qu’il s’agit du changement le plus important pour les AirPods depuis la création du produit en 2016.

Fin d’année chargée

Avec tous ces nouveaux produits et en plus des nouveautés, on l’imagine, pour ses services, Apple va avoir beaucoup de choses à raconter. Comme en 2020, on peut aisément imaginer que la firme va répartir ses annonces tout au long de la fin de l’année de mois en mois.