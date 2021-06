iPhone 13 : design, photo, disponibilité, prix, Touch ID… le point sur les rumeurs

À quelques mois de sa sortie officielle, l’iPhone 13 fait déjà parler de lui. Après un renouveau en 2020, que nous prépare le prochain millésime du smartphone à la pomme ? On fait le tour des rumeurs, plus ou moins crédibles, qui circulent déjà.

Il est sans doute l’un des smartphones qui suscitent le plus de fantasmes et attisent les curiosités. L’iPhone 13 fait énormément parler de lui et secoue les imaginations les plus fertiles, comme à chaque itération.

La gamme iPhone 12 à peine intronisée à l’automne dernier, il était déjà temps d’évoquer l’arrivée de l’iPhone suivant, se basant peu ou prou sur les attentes non assouvies du nouveau venu. Depuis des mois, les rumeurs vont donc bon train autour du prochain modèle. On fait un premier point sur ce qu’on pourrait attendre de l’iPhone 2021, avec les précautions de mise.

Les rumeurs sur l’iPhone 13 en vidéo

iPhone 13 ou iPhone 12s ?

Avec le passage de l’iPhone 11 à l’iPhone 12, le premier nom « de code » du prochain smartphone à la pomme est devenu naturellement iPhone 13. Sauf que le changement de numérotation chez Apple correspond généralement à un changement de design et cela ne semble pas en prendre le chemin pour la prochaine déclinaison qui ressemblerait à la dernière. Alors l’iPhone pourrait bien être nommé iPhone 12s, signifiant ainsi que le gros du changement –mais pas la révolution pour autant — se trouve sous le capot plus qu’au niveau du châssis.

Pour cet article, nous avons opté pour la dénomination la plus courante murmurée, iPhone 13, mais c’est le premier point sur lequel pèse déjà une incertitude…

Design : on prend le même et on recommence

À en croire les différentes rumeurs, on ne changerait pas un design qui gagne. L’iPhone 12 avec ses bords droits dans la lignée des iPad Pro a fait mouche. Le smartphone est un succès et il faut avouer que nous avons été assez séduits par son côté « carré ».

Malgré les annonces d’un flop relatif de l’iPhone 12 mini et d’un possible abandon, l’iPhone 2021 arriverait toujours en quatre formats, dont deux versions Pro et trois tailles d’écran de 5,4 à 6,7 pouces. Des écrans Oled qui devraient être signés Samsung Display. Cependant, il y a un risque que le nombre d’appareils au lancement soit encore restreint en raison de problèmes d’approvisionnement dans les usines et donc de conception qui risquent de provoquer encore quelques pénuries.

En revanche, l’encoche en façade, abritant la caméra TrueDepth, verrait enfin sa taille se réduire, mais sans sacrifier pour autant Face ID pour la reconnaissance faciale et le déverrouillage. Mais pas encore d’abandon du port Lightning pour la recharge, Apple n’opterait toujours pas pour l’USB-C.

Le retour de Touch ID est également murmuré. Apple testerait un capteur d’empreinte sous l’écran, mais il devrait plutôt faire son apparition en 2022 quand la marque aura décidé d’abandonner TrueDepth.

La nouveauté serait finalement à trouver du côté du taux de rafraîchissement enfin porté à 120 Hz pour les iPhone Pro. Du côté de l’Apple Park, on ne se précipite pas sur cette technologie similaire au ProMotion des iPad Pro, mais que la firme n’est pas sûre de maîtriser correctement dans la gestion de la batterie.

L’iPhone 13 devrait être proposé dans différentes couleurs, dont les déclinaisons habituelles : gris sidéral et argent. Les gammes iPhone et iPhone mini auront très probablement droit à des coloris plus fun tandis qu’une couleur de l’année (mauve comme le dernier iPhone ou jaune ?) fera très certainement son apparition.

Appareil photo : de l’embonpoint pour la bonne cause

L’appareil photo pourrait être remodelé sans vraiment l’être. Pas sur le fond avec toujours deux capteurs grand-angle et ultra grand-angle sur les iPhone et iPhone mini, trois capteurs sur les iPhone Pro (avec le téléobjectif en prime), mais le capteur LiDAR ferait son apparition sur toute la gamme et plus seulement sur les plus avancés.

Au niveau du design, le module photo prendrait un peu d’épaisseur en raison de la présence d’un capteur principal un plus grand. De quoi améliorer encore davantage les rendus en basse lumière, notamment pour le très usité mode portrait de nuit qui profite déjà du LiDAR. L’ouverture passerait à f/1,6 sur le grand-angle et à f/1,8 (contre f/2,4) sur l’ultra grand-angle, qui gagnerait aussi une pièce supplémentaire pour mieux réduire les distorsions. On évoque aussi l’ajout de l’autofocus pour l’ultra grand-angle.

Et côté design, il y aurait également quelques changements à prévoir. Selon plusieurs rumeurs, les capteurs principaux des iPhone 13 et iPhone 13 mini pourraient tous deux bénéficier du stabilisateur d’image optique directement sur le capteur et non plus sur le module photo, comme c’était le cas sur les iPhone 12 Pro. Cela expliquerait peut-être le repositionnement envisagé des deux objectifs en diagonale pour mieux les espacer. Mais cela servirait surtout à faire monter en gamme tous les iPhone au niveau de la photo avec, sans nul doute, des avancées plus importantes sur les modèles Pro comme ce fut le cas avec l’arrivée du mode Apple ProRAW sur l’iPhone 12 Pro Max.

Le leaker EverythingApplePro s’est amusé à créer des rendus basés sur les premières fuites et en a déduit que le module photo de l’iPhone 13 Pro Max ne serait pas seulement plus épais, mais aussi plus large que l’actuel en raison d’un capteur LiDAR plus gros.

Processeur : peu de surprise à attendre

À l’intérieur, sans surprise, on devrait trouver la puce A15 gravée en 5 nm pour succéder à la puce A14 Bionic. On s’en doute, elle sera beaucoup plus puissante, beaucoup plus rapide. Mais pas de puce M1 à l’intérieur pour autant, celle des MacBook, iPad et autre iMac. On sait que d’un point de vue architecture et performances, elle n’aura très probablement pas à rougir. Côté RAM pour accompagner, si Apple a commencé à donner des chiffres pour les iPad Pro M1, le mystère reste entier pour les iPhone avant démontage.

Lors de la prochaine conférence WWDC qui débute le 7 juin, on saura un peu plus de quoi iOS 15 sera fait. Une façon d’envisager déjà les prochaines améliorations de l’iPhone 2021. On attend une refonte du système de notifications avec plus de paramètres, un centre de contrôle plus fluide et intuitif, notamment pour gérer les objets connectés de la maison ou les balises AirTags pour ne plus perdre vos affaires, ainsi qu’un système de déverrouillage remanié. L’accessibilité sera également au cœur des nouveautés fonctionnelles avec VoiceOver sur les photos ou des Raccourcis plus personnalisés.

Stockage : les yeux plus gros que le ventre

Apple a décidé de voir tout en plus grand et notamment en photo. Entre la multiplication des clichés pris, les formats des photos et vidéos en 4K voire bientôt 8K aussi, donc des tailles de plus en plus importantes, il devient important d’avoir de l’espace. Les prochains iPhone (sans doute les gammes Pro seulement) pourraient alors compter jusqu’à 1 To de stockage.

Connexion : du mieux pour la 5G et le Wi-Fi 6

L’iPhone 12 profitait de la 5G, mais pas des ondes millimétriques (mmWave) en France en raison de l’absence d’antennes compatibles. La prochaine mouture vendue dans l’Hexagone irait plus loin que la 5G classique et serait enfin compatible avec les bandes de fréquence 26 Ghz. Il y a fort à parier que l’on verra apparaître une antenne supplémentaire sur le côté droit des iPhone vendus en France à l’automne.

En ce qui concerne le Wi-Fi, de la nouveauté est aussi à prévoir. Les smartphones Apple supportent le Wi-Fi depuis deux générations. Ils pourraient aller encore plus loin en proposant le Wi-Fi 6E, version « étendue » du Wi-Fi 6. Il promet notamment de meilleures performances réseau en attaquant la bande de fréquence 6 GHz, et la possibilité de prendre en charge plus d’utilisateurs ou d’objets en simultané. Et notamment une meilleure gestion de la réalité augmentée si chère à Apple…

Autonomie : en hausse (mais ce n’est pas dur)

C’est souvent le point faible des iPhone, même si Apple a su le corriger depuis plusieurs années. Il se murmure que Tim Cook et les siens feraient des efforts pour faire grossir la batterie des prochains appareils. Mais l’on sait que c’est l’optimisation de la gestion des composants qui fait la force d’Apple et c’est sans doute de ce côté-là qu’il faudra trouver une explication à la durée de vie rallongée des iPhone.

La technologie MagSafe pour la recharge sans fil aimantée sera également de retour, mais ce n’est pas vraiment une surprise tant l’accueil a été plutôt positif. Cependant, n’espérez pas voir Apple monter en puissance et proposer davantage que les 15W actuels.

Quel prix attendre pour l’iPhone 13 ?

Au niveau de la facture, il n’y a pas vraiment de miracles à attendre, si ce n’est une fluctuation du dollar favorable à l’euro. On devrait avoir une gamme de prix proche de celle de 2020 avec un iPhone 13 mini démarrant dès 800 euros, l’iPhone 13 à partir de 909 euros et des modèles Pro dépassant allègrement les 1000 euros avec des pointes à plus de 1200 euros pour l’iPhone 13 Pro.

Quand l’iPhone 13 sera-t-il disponible ?

C’est sans doute le point qui suggère le moins de divination. Les iPhone ont pour habitude de se montrer début septembre. La crise du covid étant toujours présente, mais mieux gérée, Apple pourrait reprendre ses bonnes habitudes avec une conférence autour du mardi 7 septembre pour une sortie vers le 17 septembre. Tout cela à condition que la pénurie de composants ne joue pas les trouble-fête…