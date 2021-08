C’est parti ? Les nouveaux MacBook Pro seraient entrés en production

Serait-ce le coup d'envoi ? D'après DigiTimes, les sous-traitants d'Apple auraient commencé à produire en masse les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces. La piste d'un lancement à la rentrée ou cet automne semble par conséquent se confirmer.

Il se murmure qu’Apple aurait enfin donné le feu vert à ses sous-traitants pour lancer la production à grande échelle de ses nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces. C’est du moins ce que rapporte le média taïwanais DigiTimes, qui confirme ainsi de précédentes rumeurs, tout en ajoutant que les objectifs de production seraient fixés entre 600 000 et 800 000 unités chaque mois entre août et novembre.

Pour rappel, ces nouveaux MacBook Pro font l’objet de rumeurs insistantes et convergentes depuis des mois. Plusieurs sources prédisaient leur présentation à l’occasion de la WWDC 2021, mais finalement Apple n’avait pas profité de l’évènement pour faire une quelconque annonce matérielle… même si des indices laissent supposer que ces MacBook Pro étaient bel et bien au programme, du moins initialement. Ces deux machines pourraient au bout du compte être annoncées en septembre — pour un lancement soit immédiatement après, soit un peu plus tard en octobre.

Une rentrée chargée pour Apple

Si cela se vérifie, la rentrée d’Apple serait particulièrement dense avec des annonces en rafales pour les nouveaux iPhone, de nouvelles Apple Watch, d’éventuels nouveaux AirPods… et donc ces deux MacBook Pro entièrement repensés.

Selon de précédentes informations parvenues jusqu’à nous, ces nouveaux laptops seraient équipés de processeurs M1X sensiblement plus puissants que l’actuel Apple M1, mais aussi d’écrans MiniLED (en lieu et place de dalles Retina IPS). Comme nous l’avions évoqué dans de précédents articles, Apple aurait également redessiné entièrement le châssis de ces nouveaux MacBook Pro pour leur conférer un nouveau design angulaire, proche de celui des iPhone 12, mais aussi une connectique plus généreuse. Nous y trouverions toujours de l’USB-C, mais aussi un lecteur de cartes SD, une sortie HDMI ainsi qu’une nouvelle connectique magnétique MagSafe pour la recharge. Autant d’informations que nous devrions pouvoir confirmer ou infirmer d’ici quelques semaines si les rumeurs disent vrai.