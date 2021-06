Troll ou indice ? Apple mentionne le MacBook Pro M1X sur sa keynote WWDC

La WWDC 2021 n'a pas été l'occasion pour Apple de présenter du nouveau matériel. Pourtant, sur la vidéo de l'évènement, on peut voir une mention au M1X MacBook Pro.

La WWDC 2021 se déroulait cette année, avec une keynote d’ouverture riche en informations. On y a vu défiler les nouveautés d’iOS 15, de macOS Monterey, de watchOS 8 et plus encore. Pourtant, un élément manquant à l’appel : le matériel.

Historiquement, la WWDC est un évènement dédié aux développeurs et s’attarde donc logiquement sur la partie logiciel de l’écosystème d’Apple, mais plusieurs rumeurs pointaient du doigt la possibilité que la marque à la pomme en profite pour dévoiler un nouveau MacBook Pro de 15 ou 16 pouces avec une amélioration de sa puce M1, que certains nommaient alors « M2 » ou « M1X ». Et pourtant… rien.

Une annonce retirée ?

Pourtant, comme repéré par le jeune YouTubeur Max Balzer sur Twitter, les tags de la vidéo de la conférence d’ouverture sur YouTube mentionnent bien ce nouveau PC portable. En vérifiant, nous avons constaté que les tags de la vidéo affichent toujours « m1x macbook pro » et « m1x ». Mais alors… pourquoi ?

Plusieurs hypothèses sont envisageables, mais la théorie remportant le plus de succès à l’heure actuelle est qu’Apple aurait bien prévu de dévoiler sa nouvelle puce et son nouveau MacBook Pro lors de la WWDC 2021 avant de faire marche arrière au dernier moment, possiblement en raison d’un retard dans le planning. C’est l’hypothèse que le rasoir d’Ockham (voire le rasoir d’Hanlon en partant du principe que c’est une erreur humaine de ne pas avoir retiré ces tags) nous pousserait à adopter.

D’autres y voient là un clin d’œil, voire un troll, envers les leakers ayant affirmé qu’Apple lancerait son MacBook Pro M1X lundi dernier. Un message aussi subtil que « haha, vous y avez cru ? », pas vraiment du genre d’Apple qui aime contrôler minutieusement ses annonces et ne laisse que rarement ce genre de fuite gâcher la surprise.

Enfin, la théorie la plus folle est qu’Apple aurait joué des rumeurs pour mieux positionner sa vidéo sur YouTube et voler de la visibilité aux théories sur son prochain MacBook. Cette idée nous semble très peu probable et au vu du résultat (le live d’Apple ne s’affiche même pas lorsque l’on cherche « m1x macbook pro »), c’est très contreproductif.

Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute qu’Apple a encore quelques surprises dans ses manches du côté de ses PC portables et qu’il faut s’attendre à de nouvelles annonces dans les mois qui arrivent.