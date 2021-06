iOS 15 veut vous aider à vous concentrer sur ce qui importe vraiment

À l'occasion de la WWDC 2021, Apple a révélé les nouveautés d'iOS 15. La plus importante concerne les notifications et la possibilité de mieux gérer sa journée grâce à Focus.

La WWDC 2021 est l’occasion pour Apple de présenter ses nouveautés logicielles et cette année a permis de lever le voile sur iOS 15. Cette mise à jour apporte beaucoup de nouveautés au niveau des applications intégrées, mais aussi quelques changements dédiés à la concentration.

Des notifications intelligentes

Avouons-le, sur iOS, les notifications ont tendance à être légèrement… bordéliques. Osons le mot. Avec iOS 15, Apple souhaite régler ce problème. Plutôt que d’afficher une liste sans fin de notifications, votre iPhone pourra afficher un résumé des notifications en fonction de l’heure de la journée afin de vous proposer du contenu toujours pertinent. Idéal pour avoir les actualités sous les yeux en vous réveillant, par exemple. À vous de choisir quelles notifications vous souhaitez avoir à quelle heure.

Mettre des barrières dans sa vie

Mais la grande nouveauté s’appelle Focus (« concentration » en anglais). Cela permet de choisir les notifications que vous souhaitez recevoir en fonction de votre activité ou du moment de la journée.

Réglez Focus sur Work (« Travail ») et l’intelligence artificielle du système vous suggérera une liste d’applications dont les notifications seront mises en avant. Dites au revoir aux notifications qui vous distraient dans la journée et concentrez-vous sur les applications comme Slack, Mail ou Trello par exemple pour ne citer qu’elles. Focus vous proposera par ailleurs de changer de profil en fonction de l’endroit où vous vous trouvez, ou de ce que vous faites actuellement.

Plus encore, Focus vous permet d’organiser différemment votre écran d’accueil en fonction de votre activité. Vous ne pouvez pas vous empêcher d’ouvrir Reddit, Facebook, YouTube ou Twitter pendant que vous travaillez ? Avec Focus, vous pouvez changer votre écran d’accueil pour n’y afficher en journée que les widgets et les applications qui vous seront utiles dans votre travail.

Et comme toujours avec l’écosystème d’Apple : il suffit de changer son profil Focus sur l’un de ses appareils pour que cela se répercute sur tous vos appareils sous iOS, iPadOS ou macOS.

Spotlight affiche de nouvelles informations

Tous les utilisateurs d’iOS le savent : Spotlight est le centre névralgique du système. Glissez votre doigt vers le bas pour ouvrir ce puissant moteur de recherche et trouver ce que vous cherchez.

Sur iOS 15, Spotlight permet également de rechercher des photos en fonction du lieu de capture ou de ce qui se trouve dessus. Spotlight repère notamment le texte, pour retrouver plus facilement des recettes de cuisine que vous auriez photographiées par exemple.

Live Text

C’est d’ailleurs l’une des grosses nouveautés : Live Text. Les applications Caméra et Photos repèrent le texte dans vos images et vous permettent de le sélectionner en passant simplement votre doigt dessus. Vous pouvez alors le copier pour le partager dans une autre application. Les numéros de téléphone sont par ailleurs directement reconnus et il suffit de cliquer dessus pour passer un appel.

Tout comme sur Google Lens, la reconnaissance d’images peut reconnaître des livres, des animaux, des plantes, des œuvres d’art ou encore des monuments.

Wallet veut remplacer toutes vos clés

L’application Wallet a également droit à une mise à jour avec iOS 15. En plus de vos cartes de crédit, vos cartes de fidélité et autres tickets, Wallet intègre désormais vos clés. Cela marche avec vos clés de voiture grâce à CarKey, mais aussi avec les clés de chez vous (si vous avez la bonne serrure connectée), un badge pour ouvrir vos locaux professionnels ou encore la clé d’un hôtel. De quoi faciliter et accélérer votre check-in.

Aux États-Unis, Wallet pourra également intégrer vos pièces d’identité comme votre carte d’identité ou votre permis de conduire. Le tout est bien évidemment chiffré et stocké en local dans l’enclave matérielle de l’iPhone.

Météo s’offre un lifting

Avec iOS 15, l’application météo change du tout au tout avec un nouveau design qui change selon les conditions climatiques. Mais ce n’est pas tout.

L’application affiche désormais beaucoup plus d’informations, et notamment des graphiques sur la vitesse du vent, l’index UV, le taux de pollution, etc. Enfin, de nouvelles cartes plus détaillées permettent de constater les différences de température en fonction des endroits.

Et plus encore

On peut s’attendre à de nombreuses autres nouveautés, que ce soit au niveau de FaceTime, iMessages, d’Apple Plans, ou encore des mémojis. On peut également citer la gestion plus fine de la taille des polices de caractère pour chaque application.

iOS 15 devrait entrer en bêta privée dès aujourd’hui pour un déploiement final plus tard dans l’année.