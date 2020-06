Apple CarKey : Apple transforme votre iPhone en clé du carrosse

On égare souvent les clés de la voiture, rarement son iPhone. En partant peut-être de ce constat Apple a annoncé hier une nouveauté pressentie depuis quelques mois : CarKey. Cette clé virtuelle, liée à l'iPhone, configurable, et partageable par SMS, fera son entrée sur le marché avec iOS 14 et dans un premier temps sur la nouvelle BMW Série 5 (2021).

Apple n’est pas vraiment le premier à s’intéresser au concept, mais avec la force de frappe d’iOS, il pourrait enfin lui donner de l’envergure. Hier, lors de sa conférence annuelle WWDC, très axée sur le logiciel, Apple a présenté iOS 14. Parmi les nouveautés annoncées : CarKey, une fonctionnalité qui souhaite exploiter la puce NFC de l’iPhone pour déverrouiller votre voiture… et permettre de la démarrer.

Les clés traditionnelles, elles, pourront donc rester au placard. Tout du moins d’ici quelques années et sur les véhicules compatibles. Pour l’heure, seule la nouvelle BMW Série 5 (modèle 2021) est au rang des heureuses élues, mais Apple promet que d’autres constructeurs vont s’y mettre dès l’année prochaine. Comme le souligne Motor Authority, la BMW Série 5 sera également la première à profiter d’Apple CarPlay sans aucun câble nécessaire. L’interface auto d’Apple, exhibera d’ailleurs, elle aussi, quelques nouveautés grâce à iOS 14.

Le NFC pour l’instant, mais Apple travaille sur une solution plus pratique encore

Lors de la WWDC, Apple a donc pris soin d’accorder quelques minutes à la présentation de CarKey. Basée sur le protocole NFC, cette clé virtuelle permettra de déverrouiller un véhicule en approchant son iPhone (ou Apple Watch) de la poignée. Au préalable, le conducteur aura été invité à s’identifier à l’aide de Face ID ou Touch ID pour pouvoir ouvrir la portière. Dans le cas de la BMW Série 5 2021, il suffira ensuite de déposer l’iPhone sur le pad de recharge par induction pour permettre de démarrer le véhicule et lancer CarPlay. Apple explique néanmoins qu’une fonction Express Mode permettra d’accélérer le déverrouillage de la voiture en mettant de côté ponctuellement le système d’authentification.

L’autre particularité de CarKey est de permettre d’être configuré et partagé par SMS via iMessage. Il sera par exemple possible de partager la clé aux membres de son foyer ou à des amis, mais aussi d’en restreindre et d’en révoquer l’accès en cas de besoin. Apple explique ainsi qu’il est possible de configurer des plages horaires pour forcer certains conducteurs (des adolescents par exemple) à n’utiliser le véhicule qu’à certains moments de la journée. En cas de perte d’iPhone, CarKey peut être suspendu à distance explique enfin Apple.

Notons que si Apple utilise pour l’instant la puce NFC de ses produits pour CarKey, la firme prévoit de faire mieux. À terme, cette fonctionnalité devrait exploiter la puce U1 ultra-wideband pour mieux communiquer avec les véhicules compatibles et faciliter encore un peu plus leur déverrouillage, sans contraindre l’utilisateur à sortir son iPhone de sa poche lorsque la fonction Express Mode est active, notamment.

Quelques nouveautés pour Apple CarPlay

Si l’annonce d’Apple CarKey était la principale nouveauté d’Apple en matière d’auto, le groupe a aussi profité de sa WWDC pour présenter quelques fonctionnalités en plus pour CarPlay.

Très populaire, le concurrent d’Android Auto va encore s’améliorer avec iOS 14. Au programme, la possibilité d’ajouter un fond d’écran personnalisé ou encore d’afficher l’emplacement de stations de recharge pour les véhicules électriques sur l’application Plans. De nouvelles applications dédiées au stationnement et à la vente de repas à emporter sont aussi prévues, dans un premier temps au moins aux États-Unis.