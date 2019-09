Apple introduit la puce U1 sur ses nouveaux smartphones. Cette puce utilise des signaux radio ultra-large bande (UWB), plus efficaces que le Bluetooth et le Wi-Fi pour communiquer à courte portée.

L’un des nouveaux composants discrets de l‘iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro est la nouvelle puce Apple U1. Ce n’est pas un composant qui a attiré l’attention lors de l’annonce, mais cette puce introduit de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour les appareils iOS. Le « U » de U1 signifie « ultra-large bande », c’est une technologie que l’on connaît déjà sous le nom de UWB.

L’UWB : une technologie de signaux radio ultra-large bande complémentaire au Wi-Fi et au Bluetooth

Similaire au Bluetooth Low Energy (BLE), cette technologie de communication utilise des ondes radio à faible portée et à faible consommation pour la transmission de données sans fil. Contrairement aux systèmes radio à bande étroite, cette technologie a l’avantage d’être moins sensible aux interférences (le problème du Wi-Fi qui est également une technologie très énergivore) et elle peut mesurer avec précisions les distances, ce que le Bluetooth est incapable de faire.

Les signaux radio ultra-large bande (UWB) de l’Apple U1 permettent donc une meilleure matérialisation de l’espace et une localisation plus précise des autres appareils avec une puce U1 avec une consommation très basse en énergie.

À quoi ça sert sur les nouveaux iPhone 11 ?

La spécificité d’Apple est d’utiliser une puce dédiée sur ses produits, l’U1, ce qui présente certains avantages intéressants en matière de localisation, comme une meilleure matérialisation de l’espace et une localisation plus précise des autres appareils avec une puce U1. Sur les iPhone, les nouvelles fonctionnalités qui profitent de cette puce sont déjà une réalité sur iOS 13. AirDrop, pour partager des fichiers à ses voisins, est plus précis et directionnel sur iOS 13. On peut imaginer également l’utilité de cette puce pour le nouveau Find My, même si la fonction utilise des signaux Bluetooth à des périphériques iOS qui agissent comme des balises Bluetooth et parviennent à trianguler la position l’appareil perdu ou volé.

Étant donné les débits théoriques de cette technologie, de 6 à 9 Mb/s, cela pourrait être un moyen de partager sans fil un flux vidéo HD sur d’autres écrans. C’est également une technologie très utile pour l’Internet des Objets. Les rumeurs autour de l’Apple Tag font sens, ce nouveau produit Apple serait un dispositif de localisation semblable à Tile permettant de retrouver vos clés, votre portefeuille et d’autres objets faciles à perdre.

Le code enfoui dans iOS 13 bêta a montré que le produit et sa fonctionnalité associée étaient sur le point d’arriver, Apple Tag serait une alternative à Tile.