Certains médias ont déjà pu prendre en main les nouveaux iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Max. Voici ce qu’il faut retenir de leurs premières impressions.

Personne n’est passé à côté : Apple a annoncé ses nouveaux smartphones. À l’iPhone 11 « abordable » s’ajoute ainsi les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max plus gâtés en nouvelles fonctionnalités.

Plusieurs médias et influenceurs américains étaient présents à Cupertino pour assister à l’événement de la pomme et ces derniers ont eu l’occasion de découvrir brièvement les nouveaux produits d’Apple. Ici, nous vous proposerons donc un rapide tour d’horizon des premières impressions autour des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max.

iPhone 11 : un iPhone XR moins cher… et meilleur en photo ?

Le premier réflexe de plusieurs technophiles aura été d’aller regarder les premières impressions du célèbre YouTubeur MKBHD. Ce dernier décrit notamment le design de l’iPhone 11. Le vidéaste explique bien que celles et ceux qui souhaitait vraiment du neuf sur ce point-là ne seront pas vraiment servi : « c‘est presque le même design que l’iPhone XR, les mêmes courbes, les mêmes boutons, le même bouton pour le mode silencieux, les mêmes encoche et port Lightning, même disposition du haut-parleur… Tout est à peu près pareil ».

Même commentaire pour l’écran LCD de 6,1 pouces Liquid Retina en définition HD. En apparence, les deux grosses différences entre l’iPhone 11 et l’iPhone XR relevées par le YouTubeur se trouvent au dos. Le logo d’Apple est plus centré et se débarrasse du texte tandis que le module photo bien encastré en haut à gauche attire forcément l’œil du chaland.

Déjà, aucun média ne manque de signaler la présence de deux capteurs au dos. Et sur ce point, Engadget écrit « que la plupart des rumeurs qui circulaient avant l’événement suggéraient que nous aurions un téléobjectif ici, mais Apple nous a tous feintés avec un ultra-large de 12 mégapixels, et c’est probablement pour le mieux ».

Chez The Verge, l’attention se porte surtout sur le fait que l’appareil photo soit intégré dans la même plaque de verre que le reste de la surface arrière. « C’est particulièrement frappant, surtout sur le modèle blanc. » Le média salue aussi la nouvelle interface de l’appareil photo ou un appui long sur le déclencheur lance une vidéo. Pour profiter du mode Rafale, il faudra désormais faire glisser ce bouton vers la gauche.

Notons aussi que l’interface de l’appareil photo se débarrasse des aplats noirs pour un style plus transparent pour mieux voir ce que l’on prend en photo. En ce qui concerne la qualité des images, TechRadar se veut optimiste.

La qualité des images que nous avons prises était impressionnante, bien que nous n’ayons pas pu tester la caméra en faible luminosité, ce qui est un véritable test pour les smartphones haut de gamme actuels. Apple vante son mode nocturne pour ce genre de situations, et les images d’essai qu’ils nous ont fait voir semblaient vraiment bonnes.

Toutes les prises en main sondées sont unanimes : le fait que l’iPhone 11 soit vendu moins cher que l’iPhone XR est un très sérieux avantage.

iPhone 11 Pro et 11 Pro Max : un « écran spectaculaire »

Avant d’aller plus en détail dans cette revue de presse, précisons que l’iPhone 11 Pro Max est identique à l’iPhone 11 Pro sauf pour son écran et sa batterie qui sont plus grands.

En ce qui concerne la prise en main, The Verge parle d’une esthétique et d’un toucher meilleur que sur l’iPhone XS, tout en précisant que cette première impression est en grande partie due au dos en verre mat moins glissant et réfléchissant que le verre traditionnel.

MKBHD « adore » également ce verre dépoli et regrette un peu que le triple module photo n’ait pas eu droit au même traitement. Il observe la disparation de 3D Touch au profit de raccourcis qui apparaissent avec un long appui.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Ars Technica s’attarde aussi sur cette face arrière, mais rappelle quand même qu’en termes de format, « nous avons droit à exactement la même taille et le même ressenti que sur l’iPhone XS et XS Max ». L’article déplore aussi l’éternel port Lightning au détriment du standard USB-C.

Concernant l’affichage, Apple dit qu’il s’agit d’un écran OLED amélioré de plusieurs façons, la plus importante étant peut-être qu’il peut maintenant atteindre une luminosité maximale de 1200 nits », lit-on sur Ars Technica. « C’est à peu près sans précédent dans les appareils mobiles, et il met ce téléphone au même niveau que les meilleurs et les plus brillants téléviseurs HDR des consommateurs. Ce sera un très bon téléphone pour regarder des films ou jouer à des jeux, et l’écran était spectaculaire en main ». Rappelons que la pomme utilise la technologie Super Retina XDR sur les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max avec des diagonales respectives de 5,8 et 6,5 pouces.

Au-delà de ça, c’est évidemment le module photo qui attire l’attention ici aussi. Sur les modèles Pro, les objectifs sont au nombre de trois et malheureusement, personne n’a vraiment pu faire de tests vraiment parlant pour évaluer la qualité photo. Comme sur l’iPhone 11, The Verge salue la refonte de l’interface.

MKBHD, lui, apprécie le passage fluide de l’ultra grand-angle, au capteur principal et au téléobjectif. Il note aussi le fait qu’il est possible d’activer un mode Portrait sur les deux derniers modes de prises de vue. Enfin, il rappelle qu’Apple promet une qualité similaire sur les trois capteurs. Une belle promesse qu’il espère voir tenue. Hélas, les réglages de capture photo et d’enregistrement vidéo sont toujours cachés non intuitivement dans les paramètres généraux du smartphone au lieu d’être dans l’application Caméra.

Petit mot aussi sur le capteur photo avant qui permet d’enregistrer des selfies vidéo en slow motion habilement nommé « Slofies ». En voici un exemple pour vous faire une idée.

Côté performances, le SoC A13 Bionic que l’on trouve au sein des trois modèles promet évidemment une puissance et une rapidité inégalées. Mais sans benchmarks pour l’instant, il faudra se fier aux premières impressions de The Verge qui parle d’un iPhone 11 Pro qui parait aussi rapide que l’iPhone XS à l’usage. Et de rappeler que les grosses promesses de la nouvelle puce portent surtout sur le machine learning et l’autonomie. Croisons les doigts pour que les optimisations soient bien visibles.

MKBHD conclut sur le choix du nom et indique qu’il s’attendait à davantage de fonctionnalités innovantes sur un iPhone avec le suffixe Pro.

Sources des prises en main

Prix et disponibilité

Rappelons que l’iPhone 11 est annoncé à partir de 89 euros en France, tandis que les tarifs débutent à 1159 et 1259 euros pour les iPhone 11 Pro et Pro Max. Les produits seront commercialisés le 20 septembre après une période de précommandes.