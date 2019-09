Ce mardi, Apple a dévoilé ses nouveaux iPhone hauts de gamme, les iPhone 11 et 11 Pro. Pour la première fois, le constructeur intègre trois appareils photo au dos, mais également un écran particulièrement optimisé.

Ce mardi, Apple organisait une conférence pour présenter ses nouveautés de la rentrée. L’occasion de la firme de Cupertino de dévoiler son nouvel iPhone haut de gamme. En plus de la présentation de l’iPhone 11, le constructeur américain a également dévoilé ses iPhone 11 Pro et 11 Pro Max.

Comme prévu, l’iPhone 11 Pro propose un nouveau design avec notamment un module à trois appareils photo au dos, même si la face avant reste identique aux modèles précédents. Apple a dévoilé deux versions de son iPhone 11 Pro. Comme l’an dernier, on retrouve ainsi un format classique, avec un écran de 5,8 pouces, et un modèle « Max », avec un écran de 6,5 pouces.

De nouveaux écrans Super Retina XDR

Dans les deux cas, les écrans proposent une densité de 458 pixels par pouce avec une définition de 2436×1125 pixels pour le plus petit modèle et 2688×1242 pixels pour l’iPhone 11 Pro Max. Toujours concernant l’écran, Apple a conservé la technologie OLED pour la dalle, comme les iPhone XS et XS Max. De nombreuses optimisations ont cependant été apportées pour fournir un contraste de 2 000 000:1, une luminosité maximale de 1200 cd/m² ou une compatibilité HDR Dolby Vision. Suffisamment d’améliorations aux yeux d’Apple pour changer l’appellation marketing de son écran pour le qualifier de « Super Retina XDR ».

Concernant les caractéristiques techniques, les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max intègrent tous deux la nouvelle puce Apple 13. Gravé en 7 nm, ce SoC dispose de 8,5 milliards de transistors, 4 puces CPU pour l’économie d’énergie et 2 puces dédiées aux performances. On retrouve également un moteur neuronal à 8 coeurs et un GPU à 4 coeurs. Du côté de la batterie, Apple annonce une autonomie supérieure de 4 heures à l’iPhone XS pour l’iPhone 11 Pro, et de 5 heures à l’iPhone XS Max pour l’iPhone 11 Pro Max. On retrouve 64, 256 ou 512 Go de stockage. Surtout, l’iPhone 11 Pro est le premier smartphone de la firme à être fourni directement avec un chargeur rapide — 18 watts — directement dans la boîte. On est loin des chargeurs 5 watts proposés jusqu’ici par le constructeur.

Une grande polyvalence apportée sur la photo

La principale nouveauté des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max réside néanmoins dans son module photo arrière. On retrouve ainsi trois appareils photo :

Principal : capteur de 12 mégapixel, objectif équivalent 26 mm (f/1,8) avec stabilisation optique

Zoom x2 : capteur de 12 mégapixel, objectif équivalent 56 mm (f/2,0) avec stabilisation optique

Ultra grand-angle : capteur de 12 mégapixel, objectif équivalent 13 mm (f/2,4) avec stabilisation optique

C’est la première fois qu’Apple intègre un module photo complet sur un de ses iPhone. En plus du zoom optique, déjà présent sur les derniers iPhone hauts de gamme, la firme de Cupertino a ajouté un objectif ultra grand-angle, comme sur l’iPhone 11. De quoi permettre une bonne polyvalence en matière de photographie. Par ailleurs, Apple a également ajouté une fonction de photo de nuit. Enfin, une autre fonctionnalité arrivera dans un second temps : Deep fusion. L’idée est de prendre plusieurs clichés pour avoir une photo la plus nette et détaillée possible.

On retrouve également une possibilité de tourner des séquences vidéos en 4K à 60 images par seconde ou une fonctionnalité de zoom audio, à l’instar de ce que propose déjà le Samsung Galaxy Note 10.

Prix et date de sortie

Les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max sont proposés en quatre coloris mats : vert nuit, gris sidéral, argent et or. L’iPhone 11 Pro sera disponible au prix de 1159 euros à compter du 20 septembre prochain. La version Max sera quant à elle proposée à 1259 euros à la même date. Les précommandes pour les deux smartphones commenceront dès ce vendredi.

