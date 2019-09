On l’attendait, le voilà, Apple a présenté durant son keynote annuel sa nouvelle gamme d’iPhone : les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le moins cher d’entre eux, l’iPhone 11.

« Voici l’iPhone 11, la nouvelle génération d’iPhone 11 », voilà comment Tim Cook a présenté ses tous nouveaux smartphones. Comme on pouvait s’y attendre, on retrouve trois iPhone qui mettent l’accent sur la photo.

iPhone 11 : le remplaçant de l’iPhone XR

Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, l’iPhone 11 n’est pas le successeur de l’iPhone XS, mais celui de l’iPhone XR. On retrouve donc à son bord un écran Liquid Retina (LCD) de 6,1 pouces, toujours marqué d’une encoche sur la partie supérieure. Le design est relativement semblable à la génération actuelle, excepté au dos où les objectifs sont contenus dans un module carré fait d’un seul morceau de verre. On retrouve par ailleurs une certification IP68 garantissant une résistance jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes.

L’accent sur la photo

Le module principal est un capteur de 12 Mégapixels accompagné d’une optique stabilisée de 26 mm avec une ouverture f/1.8, tandis que le module secondaire est un ultra grand-angle de 12 Mpx avec une focale de 13 mm et une ouverture de f/2,4 (non stabilisé). La partie vidéo est également mise à l’honneur avec la possibilité de filmer en 4K à 60 fps, de faire du timelapse et du slow motion. On retrouve également le slow motion sur la caméra frontale pour faire des « slofies [sic] ».

Contrairement à l’iPhone XR, l’iPhone 11 est capable par ailleurs de mieux détecter les sujets et d’utiliser son machine learning pour faire de beaux portraits, également sur des animaux. Enfin, un mode nuit est également disponible et se déclenche automatiquement lorsque la luminosité n’est pas assez élevée.

Le CPU le plus rapide

L’iPhone 11 s’équipe d’un tout nouveau SoC, l’Apple A13 Bionic, annoncé comme le plus puissant CPU actuellement disponible sur smartphone. Comme d’habitude néanmoins, Apple n’a pas donné davantage de données techniques à propos de cette puce. Notons également que Dolby Atmos est de la partie pour offrir un son spatialisé.

Pour ce qui est de la batterie, Apple promet également une heure de plus que sur l’iPhone XR. De quoi tenir certainement de nombreuses heures sachant que l’autonomie de l’iPhone XR était loin d’être mauvaise.

Prix et disponibilité

L’iPhone 11 est disponible dès aujourd’hui en précommande à 699 dollars (soit une baisse de 50 dollars). Six couleurs sont annoncées pour le moment : blanc, noir, violet, jaune, (Product)RED et bleu-vert.