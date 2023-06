L’iPhone 11 devient le smartphone d’Apple le plus abordable grâce aux soldes d’été

La façon la plus économique d'obtenir un iPhone est de se tourner vers les générations précédentes, étant donné que ces smartphones ont une excellente durée de vie et un suivi logiciel exemplaire, vous serez tranquille un moment. C'est pour cette raison qu'il est encore facile aujourd'hui de mettre la main sur un modèle ancien tel que cet iPhone 11, disponible chez la Fnac en reconditionné (grade A) à 349 euros ou en neuf chez Darty à 479 euros.

L’iPhone 11 a été commercialisé en 2019 (avant la Covid-19, toute une époque !) donc sa fiche technique peut vous paraître désuète sur certains aspects, surtout si vous la comparez avec les derniers smartphones du marché. Mais il a encore l’étoffe d’un smartphone premium grâce à son SoC maison et peut encore profiter d’une bonne durée de vie sachant que le suivi logiciel dure au minimum six ans. Grâce aux soldes d’été, l’iPhone 11 devient le smartphone le plus abordable d’Apple chez la Fnac et Darty.

Pourquoi l’Apple iPhone 11 vaut encore le coup aujourd’hui ?

Un suivi logiciel qui dure encore

Les performances premium de l’A13 Bionic

De belles finitions pour ce prix

Au lieu d’un prix barré de 499 euros, l’Apple iPhone 11 de 64 Go (reconditionné grade A – très bon état) est maintenant disponible en promotion à 349 euros chez la Fnac grâce à une réduction de 120 euros et à cette offre de remboursement de 30 euros.

Dans le cas où vous souhaitez obtenir un exemplaire neuf, l’Apple iPhone 11 est également disponible en promotion à 479 euros chez Darty au lieu de 529 euros.

Un iPhone un peu daté, mais…

Si vous mettre à l’écosystème Apple vous fait envie depuis un moment, l’iPhone 11 est un bon point d’entrée car affichant aujourd’hui un bon rapport qualité-prix. Vous trouverez cependant son design un peu daté, et il l’était déjà à l’époque de sa sortie car il reprenait trait pour trait celui de l’iPhone XR. Nous avons une dalle borderless agrémentée de cette encoche qui n’a vraiment plus sa place sur un smartphone moderne, des tranches en aluminium et un dos en verre brillant et non dépoli.

L’écran de 6,1 pouces est une dalle LCD (et non OLED) avec une définition plutôt basse de 1782 x 828 pixels, mais bien calibrée au niveau de la luminosité, de la colorimétrie et du rapport de contraste. Alors, certes, l’écran LCD fait un peu cheap de nos jours avec toute la concurrence dotée aujourd’hui d’une dalle AMOLED, mais cela a le mérite de mieux épargner la batterie de 3 110 mAh qui ne dure qu’une journée. Une performance saluée à l’époque mais qui passe moins bien aujourd’hui, tout comme la charge très lente.

Une puce A13 Bionic belle comme au premier jour

Aujourd’hui encore, l’iPhone 11 est un foudre de guerre grâce à sa puce A13 Bionic qui propose au quotidien une utilisation fluide et irréprochable. Que ce soit pour le multitâche et le gaming, il ne faiblira pas, quand bien même il n’est doté que de 4 Go de RAM. À l’époque de notre test, nous avions pu faire tourner Fortnite sans difficultés et cela devrait être le cas aujourd’hui encore, tout comme avec Genshin Impact. L’espace de stockage de 64 Go peut cependant paraître limité aujourd’hui.

L’iPhone 11 embarque iOS 13 par défaut et vu la durée moyenne du suivi logiciel sur les appareils Apple, on peut sans aucun doute affirmer qu’il prendra en charge iOS 17 et pourrait même aller jusqu’à iOS 18, voire iOS 19. Même après la fin du suivi logiciel, les performances de l’Apple A13 Bionic en feront toujours un bon smartphone. Pour conclure, les défauts de l’iPhone 11 sont trop peu nombreux pour que ce ne soit pas une bonne affaire en 2023, surtout à ce prix, mais il faut tout de même garder en tête qu’il s’agit d’un modèle commercialisé il y a quatre ans.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPhone 11.

