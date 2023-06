Fnac et Darty : quelles sont les meilleures offres des soldes d’été 2023 ?

Les soldes d'été viennent de tout juste de se lancer chez les différents e-commerçants français. Évidemment, la Fnac et Darty sont de la partie. Voici les meilleurs produits Tech en promotion que l'on recommande à cette occasion.

Si vous êtes un habitué des enseignes la Fnac et Darty et que vous attendiez impatiemment les soldes d’été pour faire de bonnes affaires, vous allez être servis. Les deux e-commerçants français proposent des nombreuses offres très intéressantes du côté Tech et nous vous avons listé les meilleures d’entre elles pour vous aider dans vos recherches.

Les meilleures offres des soldes Fnac Darty

Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″ à 189 euros au lieu de 229 euros chez la Fnac et Darty

Oppo Find X5 à 599 euros au lieu de 999 euros chez la Fnac et Darty

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 à 429 euros au lieu de 529 euros chez la Fnac et Darty

Google Nest Hub (2e gen) à 59,99 euros au lieu de 99,99 euros chez la Fnac et Darty

Nikon z7 II à 2 799 euros au lieu de 3 549 euros chez la Fnac

Xiaomi Smart Camera C200 à 29,99 euros au lieu de 39,99 euros chez la Fnac et Darty

Cette liste sera complétée au fur et à mesure de l’événement, n’hésitez pas à y revenir si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Soldes Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″

Un bon moniteur dédié à la bureautique doit cocher plusieurs cases pour être réellement digne d’intérêt : diagonale suffisamment grande pour bénéficier d’un espace de travail confortable, conception ergonomique, définition d’image assez haute, connectique généreuse… Si vous souhaitez profiter de toutes ces caractéristiques, vous pouvez opter pour le Xiaomi Mi Desktop Monitor 27 pouces, dont le rapport qualité/prix devient encore plus intéressant grâce aux soldes d’été.

Les points forts du Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″

Une dalle IPS Full HD de 27 pouces

Un support réglable

Un taux de rafraîchissement de 75 Hz

Initialement affiché à 229 euros, le Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″ est désormais proposé à 189 euros à la Fnac et chez Darty.

Soldes Oppo Find X5

Les soldes et autres périodes promotionnelles sont les meilleurs moments pour s’offrir un smartphone haut de gamme, les derniers modèles dépassant tous la barre des 1 000 euros et certains flirtant même avec celle des 1 500 euros. Cette fois-ci, nous vous recommandons le Oppo Find X5, un smartphone avec une fiche technique solide qui a fait quelques compromis, mais qui est résolument une bonne affaire avec cette réduction de 400 euros grâce aux soldes d’été.

Le Oppo Find X5 en bref

Une dalle AMOLED en FHD+ très agréable

L’interface ColorOS, l’une des meilleures du marché

Une charge rapide à 80 W

Au lieu de 999 euros habituellement, le Oppo Find X5 est maintenant disponible en promotion à 599 euros chez la Fnac et Darty.

Soldes Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Xiaomi a augmenté le prix de la plupart de ces trottinettes électriques. La Mi Electric Scooter 3 en a subit les frais, mais grâce à cette remise de 100 euros durant les soldes, elle devient plus recommandable. Ce modèle est un bon allié au quotidien grâce à un moteur puissant et sa capacité à gravir les côtes.

Les points clés de la Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Une trottinette facile à transporter

Un moteur puissant (vitesse 25 km/h, même pente à 16 %)

Une conduite agréable en ville

Au lieu de 529,99 euros, la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter 3 bénéficie de 100 euros de remise et se trouve désormais à 429,99 euros sur le site de la Fnac, mais aussi chez Darty.

Soldes Google Nest Hub (2e gen)

À l’image de son prédécesseur, le Nest Hub deuxième génération de Google est un assistant domestique équipé d’un écran. Concurrent de l’Amazon Echo Show, le Nest Hub propose de nombreuses applications avec notamment un accès direct à YouTube, Deezer, Spotify, etc. le tout chapeauté par l’assistant vocal de Google. Pour cette seconde itération, le géant du numérique a intégré des fonctionnalités de suivi et d’analyse de sommeil de son utilisateur, sans pour autant bousculer la recette déjà très efficace de son aîné. Le Nest Hub 2ème génération est en baisse de prix de 40 euros.

Les caractéristiques du Nest Hub 2ème génération

Le suivi du sommeil grâce au capteur Soli

La commande gestuelle avec le Motion Sens… un peu gadget

Des fonctionnalités supplémentaires pour le même prix que la 1ère génération

Initialement proposé au prix de 99 euros, le Nest Hub 2 est désormais accessible pour 59 euros sur la boutique de la Fnac ainsi que de Darty.

Soldes Nikon hybride Z7II

Si Nikon ne fait pas dans l’innovation outrancière entre la première version du Z7 et le Z7 II, on ne peut pas leur enlever le fait que l’on remarque des améliorations plutôt bienvenues. La marque ajoute un deuxième lecteur de carte, au format SD, ainsi qu’un second processeur Expeed dédié à l’autofocus. En outre, du fait de ses nombreuses qualités, le boîtier Z7II de Nikon s’illustre comme une très bonne alternative au z9 pour les budgets plus serrés. Le boîtier hybride est désormais accessible avec 750 euros d’économie.

Les points forts du boitier hybride Nikon z7II

Deux emplacements de cartes et deux processeurs

Une alternative moins chère au Z9

Autofocus par détection des yeux

Au lieu de 2 799 euros habituellement, le boitier hybride Nikon z7II est maintenant disponible en promotion à 3 549 euros à la Fnac.

Soldes Xiaomi Smart Camera C200

La Xiaomi Smart Camera C200 est une petite caméra qui permet de surveiller son domicile dans les “moindres recoins”, grâce à sa tête motorisée. Discrète, elle offre une bonne qualité d’image pour son petit gabarit et se trouve à un meilleur prix durant les soldes.

La Xiaomi Smart Camera C200, c’est quoi ?

Une petite caméra d’intérieur

Enregistre des vidéos en 1080p sur microSD ou dans le cloud

Même de nuit et détecte les mouvements

Vendue à 39,99 euros, la caméra Xiaomi Smart Camera C200 est actuellement en promotion à 29,99 euros sur le site de la Fnac et Darty.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

