Cdiscount : les offres des soldes d’été sont là et ça vaut le coup !

Comme chaque année, peu de jours après le solstice de juin, les soldes d'été débutent dans l'Hexagone. L'occasion de s'équiper en produit Tech à prix réduit pour vos vacances, et chez Cdiscount les offres sont attractives, mais beaucoup trop nombreuses. Nous avons donc réuni les meilleures dans cet article.

Cdiscount compte casser les prix de nombreux produits Tech pendant ces soldes d’été 2023, mais il veut aussi proposer des optimisations pour vos achats. Tout d’abord, un premier code promo retirant 25 euros dès 299 euros d’achat sera de la partie. Ensuite, si vous êtes membres Cdiscount à Volonté, ou CDAV pour les intimes, vous pourrez cumuler ledit code promo avec 25 euros à cagnotter en plus sur votre compte.

Les meilleures offres des soldes Cdiscount

Retrouvez les meilleures offres des soldes chez Cdiscount 25DES299

Cette liste sera complétée au fur et à mesure de l’événement, n’hésitez pas à y revenir si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Soldes Samsung Galaxy S21 FE

Après une sortie plusieurs fois décalée, le Samsung Galaxy S21 FE n’a pu échapper aux critiques après avoir été dévoilé au grand public. Il avait pourtant tout pour plaire, mais son prix trop élevé lui fut finalement fatal. Ces soldes d’été sont donc l’occasion de mettre la main dessus à un tarif plus convenable, exactement avec une réduction d’environ 50 %.

Le Samsung Galaxy S21 FE en bref

Un écran AMOLED en FHD+ et rafraîchi à 120 Hz

Les performances de la Snapdragon 888

Un module photo polyvalent

Au lieu de 759 euros habituellement, le Samsung Galaxy S21 FE est maintenant disponible à seulement 399 euros chez Cdiscount.

Soldes MSI Katana 15

Le MSI Katana 15 B12VGK-240XFR a tout du PC portable gamer performant et polyvalent avec ses composants haut de gamme dont la fameuse carte graphique RTX 4070. Il dispose également d’un espace de stockage élevé et d’assez de mémoire vive pour lancer n’importe quel jeu AAA. Malgré un ou deux défauts inhérents à quasi tous les laptops gamer, ce MSI Katana 15 est un des meilleurs deals de ces soldes d’été avec cette réduction de plus de 500 euros.

Le MSI Katana 15 B12VGK-240XFR en quelques points

Une RTX 4070 avec un Core i7 de 12e génération

Un écran FHD rafraîchi à 144 Hz

Un SSD de 512 Go et 16 Go de RAM

Au lieu de 1799 euros habituellement, le MSI Katana 15 B12VGK-240XFR est maintenant disponible en promotion à 1274,99 euros chez Cdiscount grâce au code promo 25DES299.

Soldes Xiaomi 12T

Avec le Xiaomi 12T, vous pouvez vous attendre à une expérience utilisateur fluide et performante, que ce soit pour le visionnage de vidéos haute définition ou l’exécution de jeux graphiquement exigeants. Son design élégant et ses fonctionnalités avancées en font un choix judicieux pour ceux qui recherchent un smartphone polyvalent sans compromettre la qualité. Pour les soldes d’été, le prix du 12T fait une chute vertigineuse de plus de 40 %.

Les points forts du Xiaomi 12T

Des performances aux petits oignons

Un écran au top

Un capteur photo 108 Mpx très bon… mais tiré par le bas par les autres capteurs médiocres

Au lieu de 649 euros habituellement, le Xiaomi 12T est maintenant disponible en promotion à 371,99 euros chez Cdiscount en utilisant le code promo 25DES299.

Soldes Honor Pad 8

Face à la foultitude de tablettes sorties sur le marché, notamment dans l’entrée de gamme, il faut bien se démarquer. C’est ce que fait Honor avec sa tablette Pad 8 et son écran de 12 pouces. Un géant dans le milieu, qui offre une expérience de navigation agréable, à quelques détails près. On retrouve aujourd’hui la tablette disponible à 140 euros de moins que son prix initial.

Les points forts de la tablette Honor Pad 8

Un écran d’une taille pratique et de bonne facture

Une bonne fluidité

Un très beau design, léger et fin malgré l’écran de grande taille

Au lieu de 349 euros habituellement, la tablette Honor Pad 8 est maintenant disponible en promotion à 209 euros chez Cdiscount.

Soldes Samsung Galaxy M23 5G

Si la série M de Samsung – moins connue que la gamme A – comporte traditionnellement des smartphones d’entrée de gamme, certaines références tendent plutôt à se rapprocher du milieu de gamme, tant ils ont de solides arguments à faire valoir. C’est le cas du Samsung Galaxy M23 qui, pour un prix de lancement inférieur à 300 euros, propose tout de même un écran rafraîchi à 120 Hz, une puce compatible 5G et une endurance vraiment appréciable. La bonne nouvelle, c’est qu’en ce début de soldes d’été, le Galaxy M23 est affiché à un super prix grâce à une promotion de 120 euros.

Les points forts du Samsung Galaxy M23

Une dalle TFT FHD+ de 6,6 pouces rafraîchie à 120 Hz

De bonnes performances

Une autonomie de deux jours avec un usage modéré

Initialement proposé à 299 euros, le Samsung Galaxy M23 est désormais affiché à 179 euros sur Cdiscount.

Soldes Xbox Series S

La Xbox Series S partage une bonne partie de la fiche technique de sa grande sœur. Certes, quelques concessions ont été faites, mais elle donne accès à une large collection de jeux avec l’abonnement au Xbox Game Pass, ou bien en passant par le Microsoft Store. Déjà à prix contenu, la console voit légèrement son prix baisser durant les soldes d’été.

Quels sont les atouts de la Microsoft Xbox Series S ?

Une console compacte et silencieuse

Capable de faire tourner des jeux en 1440p à 60 fps

Et donne accès au catalogue au Game Pass

Lancée à 299,99 euros, la console Xbox Series S de Microsoft est actuellement en promotion à 284,99 euros sur le site Cdiscount.

Soldes TCL 75C731

Les téléviseurs disposant d’une grande diagonale procurent une meilleure immersion et assurent une bonne expérience de visionnage pour vos films et séries. Ce modèle, conçu par TCL, en est le parfait exemple : en plus d’avoir une dalle de 75 pouces, il offre une belle qualité d’image avec la technologie Qled, compte de nombreuses compatibilités avec les meilleures normes vidéos et regorge de fonctionnalités gaming. Et, aujourd’hui, le modèle 75C731 s’affiche à un meilleur prix après plus de 400 euros de remise pendant les soldes d’été.

Les points forts du TCL 75C731

Une dalle Qled de 75 pouces

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision IQ et Atmos

La prise en charge HDMI 2.1 (ALLM et VRR)

Sans oublier l’interface Google TV

Habituellement à 999,99 euros, le téléviseur TCL 75C731 est maintenant remisée à 574,99 euros en utilisant le code 25DES299 sur le site Cdiscount et en prenant en compte l’ODR de 100 euros valable jusqu’au 25 juillet prochain.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par marchands

Les meilleures offres des soldes d’été chez la Fnac et Darty

Les meilleures offres des soldes d’été chez Boulanger

Les meilleures offres des soldes d’été sur Amazon

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’été 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.