Fnac et Darty cassent le prix de la Samsung Galaxy Tab S9 FE pendant la Black Friday Week

Ă€ ça de pouvoir prendre l’appellation de premium, la Samsung Galaxy Tab S9 FE n’en reste pas moins une bonne petite tablette tactile qui voit son prix baisser durant la Black Friday Week, Ă hauteur de 150 euros.

Le FE de la Samsung Galaxy S9 FE est lĂ pour signifier Fan Edition, Ă savoir une version de la tablette sortie après la Galaxy S9 classique qui prend en compte les remarques des utilisateurs sur celle-ci pour apporter quelques changements. Mais aussi faire quelques concessions techniques pour proposer un prix plus attractif, qui l’est encore plus en ce moment chez Fnac et Darty, pendant la Black Friday Week. Que ce soit chez l’un ou l’autre des sites, la tablette bĂ©nĂ©ficie d’une baisse de 34%.

Ce qu’il faut savoir sur la Samsung Galaxy Tab S9 FE

Son Ă©cran IPS LCD 2K de 10,9″ Ă 90 Hz aux finitions premium

La puce Exynos 1380 offre de bonnes performances

Une autonomie solide d’un peu plus de 20h

Au lieu des 529,99 euros demandĂ©s habituellement, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de la Samsung Galaxy Tab S9 FE pour 379,99 euros pendant la Black Friday Week. Pour ça, vous avez le choix des armes, puisqu’elle est disponible Ă ce prix aussi bien chez Fnac que chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Tab S9 FE. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une tablette qui fait des concessions pour être moins chère

Avec cette Fan Edition, Samsung est capable de proposer une Galaxy Tab S9 financièrement plus abordable que ses grandes sĹ“urs. D’ailleurs, elle leur ressemble grandement car ce n’est pas sur le design que Samsung a fait des changements. Ainsi, vous retrouvez un appareil qui mesure 165,8 x 254,3 x 6,5 mm pour 523 grammes. Vous retrouvez le look Ă©purĂ© avec des tranches plates, des bords arrondis et la prĂ©sence du stylet S-Pen qui permet d’avoir une utilisation plus prĂ©cise de l’Ă©cran.

L’Ă©cran, d’ailleurs, parlons-en. C’est lĂ qu’intervient l’un des changements majeurs par rapport aux Galaxy Tab S9 classique : vous passez d’une dalle AMOLED Ă une dalle IPS-LCD avec une diagonale de 10,9″. Bon, c’est un peu moins bien, mais ça reste correct, surtout qu’elle affiche de la 2K avec une luminositĂ© max de 600 cd/m² avec un taux de rafraĂ®chissement max de 90 Hz. Pour un usage basique, classique au quotidien, c’est amplement suffisant.

Une tablette que toute la famille peut utiliser

Il faut voir cette tablette comme un appareil familial, ou chacun peut vaquer Ă ses occupations. Elle peut faire un peu de tout grâce Ă son processeur Exynos 1380, une puce qu’on peut qualifier de milieu de gamme puisqu’elle Ă©quipe aussi des smartphones de cette mĂŞme gamme comme le Galaxy A54 ou encore le Galaxy A35. Avec ça, vous pouvez compter sur 6 Go de RAM et une mĂ©moire de 128 Go, avec Bluetooth et WiFi.

CĂ´tĂ© autonomie, pas de concession, vous pouvez compter sur la batterie de 8000 mAh qui peut tenir jusqu’Ă 18h en lecture vidĂ©o, thĂ©oriquement, un peu plus de 20h en pratique et en usage mixte. Donc plusieurs jours si vous l’utilisez un peu au quotidien, surtout si elle passe entre plusieurs mains. Ensuite, elle doit repasser par la case chargement et il faut attendre environ 1h20 pour qu’elle soit Ă 100% si vous avez le chargeur 25W qui va avec.

Vous pouvez retrouver nos recommandations dans le guide d’achat des meilleures tablettes du moment, ce qui pourrait vous aider Ă arrĂŞter votre choix.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencĂ© dĂ©but novembre pour la majoritĂ© des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui prĂ©cède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’annĂ©e Ă prix rĂ©duits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.