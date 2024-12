Hisense PX2-Pro : l’offre à presque moitié prix du Black Friday est déjà de retour pour cet excellent vidéoprojecteur 4K

Le vidéoprojecteur Hisense PX2-Pro est taillé pour les séances cinéma à la maison grâce à sa capacité à projeter de très grandes images nettes et ultra détaillées. Le hic, c’est que ce modèle est très onéreux. Mais, pour les fêtes de fin d’année, la réduction à la Fnac et chez Darty qui avait été opérée pendant le Black Friday est de retour : 1 599 euros au lieu de 2 990 euros au lancement.

C’est au cours de l’été 2023 que Hisense a élargi sa gamme de vidéoprojecteurs avec son modèle PX2-Pro, un modèle 4K équipé d’une foule de technologies, comme la TriChroma, qui offre une meilleure couverture des espaces colorimétriques. Un successeur est depuis arrivé, mais il n’est pas une aussi bonne affaire que celui-ci grâce à cette remise de près de 50 %.

Les points forts du vidéoprojecteur Hisense PX2-Pro

De grandes images en 4K jusqu’à 130 pouces

Une luminosité de 2 400 lumens

Compatible HDR10, HLG, Dolby Vision, Dolby Atmos

Le système d’exploitation Vidaa U

Lancé à 2 999 euros, le vidéoprojecteur Hisense PX2-Pro est désormais proposé à 1 599 euros à la Fnac et chez Darty.

Des couleurs et de la luminosité en veux-tu en voilà

Si vous souhaitez pouvoir regarder un film ou un épisode de série (presque) comme si vous étiez au cinéma, alors le vidéoprojecteur Hisense PX2-Pro devrait vous convenir. Ce modèle doté de la technologie de projection à ultra courte focale est en effet capable de projeter des images très grandes, leur diagonale pouvant aller de 90 à 130 pouces, et ce, même s’il est placé à moins de 50 cm d’un mur. Les images sont en plus diffusées en 4K UHD, ce qui garantit un résultat net et bien détaillé à tout moment. Le PX2-Pro embarque par ailleurs la technologie TriChroma avec trois lasers RVB qui promet une meilleure couverture des espaces colorimétriques et donc des séquences très réalistes.

Le PX2-Pro assure aussi au niveau de sa luminosité maximale puisqu’elle peut atteindre 2 400 lumens. Autrement, le vidéoprojecteur est compatible avec les formats HDR10, HLG et Dolby Vision, ce qui lui permet d’afficher des détails plus précis et plus de nuances dans les zones sombres et lumineuses de l’image. Notez également que l’appareil peut effectuer un upscaling en 4K de chaque contenu. Et côté son, on a droit à une barre de son intégrée compatible Dolby Atmos pour un son bien vaste et immersif.

Les plateformes de streaming à portée de télécommande

Le vidéoprojecteur Hisense PX2-Pro donne par ailleurs accès à Vidaa U, le système d’exploitation maison de la marque. On y retrouve toutes les plateformes de streaming phares comme Netflix, Disney+, Prime Video ou encore Apple TV+. Alexa est aussi au rendez-vous pour que l’on puisse contrôler le PX2-Pro à la voix ; la télécommande est équipée d’un micro pour que l’on puisse convoquer l’assistant à tout moment. Et si vous possédez une enceinte avec Alexa intégrée, vous pourrez également vous en servir pour contrôler le vidéoprojecteur.

Enfin, côté connectique, le PX2-Pro se montre assez fourni avec trois ports HDMI dont deux 2.1 (l’un prenant en charge les protocoles ARC/eARC, pratiques pour profiter d’un son haute résolution avec une barre de son), deux ports USB, une sortie audio, une sortie audio optique et un port LAN.

