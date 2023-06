Amazon ne retient pas ses offres pendant les soldes d’été malgré l’arrivée prochaine du Prime Day

Amazon va bientôt relancer son propre événement commercial, mais cela ne l'empêche pas de participer aux soldes d'été pour proposer dès maintenant des offres très intéressantes sur une large sélection de produits Tech. Voici celles qui ont retenues notre attention.

Eh oui, Amazon a d’ores et déjà annoncé que son prochain Prime Day se tiendra entre les 11 et 12 juillet 2023, soit en plein pendant les soldes d’été. Le géant doit sûrement garder quelques cartouches en réserve, notamment pour ses propres produits type Kindle, Fire et Blink, mais il partage tout de même de belles offres dès aujourd’hui.

Les meilleures offres des soldes Amazon

Cette liste sera complétée au fur et à mesure de l’événement, n’hésitez pas à y revenir si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Soldes Google Pixel Watch

Après avoir équipé des dizaines de montres connectées de son système d’exploitation Android Wear, puis Wear OS, Google a, l’année dernière, enfin conçu sa propre smartwatch, sobrement baptisée la Pixel Watch. Si la fiche technique de cette première montre connectée comporte quelques défauts, notamment au niveau de son autonomie ou du suivi de la fréquence cardiaque, l’ensemble reste tout de même globalement satisfaisant grâce à des caractéristiques bien maîtrisées. La Google Pixel Watch est avant tout bien plus recommandable lorsque son prix baisse. C’est chose faite en cette période de soldes, puisqu’elle bénéficie d’une promotion de 80 euros.

Les points essentiels de la Google Pixel Watch

Un écran OLED lumineux

Un très bon suivi GPS

Une montre fluide aux nombreuses applications

Initialement proposée à 379 euros, la Google Pixel Watch est désormais affichée à 299 euros chez Amazon.

Soldes Sony TV Bravia XR-55X90L

Sony est un expert dans le domaine des téléviseurs, notamment pour apporter une expérience optimale avec sa console PlayStation 5. Pour cela, il rend la plupart de ses modèles Bravia compatibles avec les dernières normes audio et vidéo, sans oublier un taux de rafraichissement élevée et un traitement de l’image de qualité. Son modèle XR-55X90L est l’un des derniers sortis et il coûte d’ores et déjà 300 euros de moins grâce aux soldes d’été 2023.

Les points forts du Sony Bravia XR-55X90L

Un écran 4K de 55 pouces bien calibré

HDMI 2.1, avec 120 Hz, ALLM et VRR

Google TV pour l’interface

Au lieu de 1 799 euros habituellement, le TV Sony Bravia XR-55X90L est aujourd’hui disponible en promotion à 1 499 euros sur Amazon.

Soldes Honor Watch GS 3

Bien que la marque Honor se soit émancipée de son ancienne maison-mère Huawei ; sa montre connectée Watch GS3, qui marque l’indépendance de la firme, affiche beaucoup de similitudes avec la Huawei Watch GT 3. La Watch GS3 offre de belles finitions et s’illustre comme une montre parfaitement sobre et élégante. Certains de ses capteurs se révèlent toutefois imprécis, mais son petit prix peut séduire ses futurs acquéreurs, surtout avec près de 60 euros de réduction grâce à cette offre des soldes.

Les caractéristiques de la Watch GS 3

Un écran du plus bel ouvrage

Un design léger et soigné

Des capteurs imprécis

Inutilisable sous iOS (application Honor Health compatible Android uniquement)

Proposée à 199 euros par Honor, la montre connectée Watch GS 3 est accessible au doux prix de 141 euros sur Amazon.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

