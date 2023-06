Boulanger a quelques pépites dans sa besace pour les soldes d’été 2023

Les soldes d'été de l'année 2023 ouvrent leur porte dès ce mercredi 28 juin et Boulanger en a profité pour réduire le prix de quelques références Tech qui nous ont tapé dans l'œil. Voici les quelques offres que l'on recommande les yeux fermés chez cet e-commerçant.

Boulanger est l’un des principaux acteurs de l’e-commerce en France, cela est donc tout à fait normal qu’il participe aux soldes d’été 2023. Mais, pour ce marchand, la quantité ne prime pas sur la qualité. On retrouve donc moins d’offres que chez les autres, du moins du coté Tech, mais elles valent clairement le coup d’œil.

Les meilleures offres des soldes Boulanger

Cette liste sera complétée au fur et à mesure de l’événement, n’hésitez pas à y revenir si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Soldes JBL Boombox 3

Les journées d’été à la plage ou au bord d’une piscine se savourent toujours plus avec un petit arrière-plan musical. D’où l’intérêt d’emporter avec soi une enceinte Bluetooth en vacances ou lors de nos afterworks au soleil. JBL est sans aucun doute l’une des marques phares dans ce domaine. Outre des références portables et très compactes à l’image de la Clip 4 ou de la Flip 6, le constructeur américain propose également des modèles bien plus massifs et robustes qui promettent un son puissant et des basses profondes, à l’image de la Boombox 3. Une enceinte nomade qui a bien d’autres atouts, à commencer par son prix, qui s’allège de 200 euros durant les soldes d’été.

Ce que propose la JBL Boombox 3

Une conception robuste

Un son puissant

Une résistance à l’eau et à la poussière

Une bonne autonomie

Initialement proposée à 579 euros, la JBL Boombox 3 est désormais affichée à 379 euros chez Boulanger.

Soldes Hisense TV MiniLED 55U7KQ

La marque chinoise Hisense offre une vaste gamme de téléviseurs dans son catalogue, comprenant des modèles OLED, ainsi que des exemplaires exploitant la technologie Mini LED. Grâce à l’association d’une dalle Mini LED, d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz et d’un filtre QLED, ce téléviseur proposé par le fabricant chinois excelle tant dans le domaine des jeux vidéo que dans celui du cinéma. Sortie en mai 2023, la TV QLED Hisense 55U7KQ s’offre un petit lifting de 200 euros sur son prix initial.

Les points forts de la TV Hisense MiniLED 55U7KQ

Une très belle image pour les jeux vidéo et le cinéma

La technologie miniLED, proche de l’OLED, mais vachement moins cher

Un design soigné

Au lieu des 999 euros habituellement déboursés pour obtenir la TV Hisense MiniLED 55U7KQ, celle-ci est désormais disponible à 799 chez Boulanger pour les soldes.

Soldes Rowenta X-Force Flex 15.60

C’est une évidence : Dyson domine clairement le marché des aspirateurs balais avec ses références puissantes et très maniables. Toutefois, d’autres marques tentent de se faire une place pour concurrencer le mastodonte. Pour convaincre les clients en quête d’une nouvelle aide pour leurs corvées quotidiennes, certaines pratiquent des prix bien plus abordables que ceux de Dyson, tout en proposant des appareils aux performances tout à fait honorables. C’est le cas de Rowenta, dont le modèle Force Flex 15.60 se démarque notamment par sa flexibilité et sa capacité à détecter automatiquement le type de sol aspiré. Si cette référence vous fait de l’œil, les soldes sont heureusement passés par là et permettent au prix du balai aspirateur de passer sous la barre des 500 euros.

Les points essentiels du Rowenta Force Flex 15.60

Une conception flexible

Une puissance suffisante pour tous les types de sols

Une autonomie d’1h20

Initialement affiché à 649 euros, le balai aspirateur Rowenta Force Flex 15.60 est désormais proposé à 499 euros chez Boulanger.

