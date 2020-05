French Days x Apple : TOUTES les meilleures offres de la marque à la pomme

Les produits Apple sont extrêmement populaires et eux aussi sont victimes de nombreuses promotions lors de ces French Days du printemps 2020. Nous avons regroupé dans cet article les meilleures offres de l'événement, en passant de l'iPhone 11 aux Airpods Pro, jusqu'au MacBook Pro et même l'iPad Pro.

Apple est l’un des leaders du marché. Ses nombreux produits se sont imposés naturellement dans le quotidien des individus du monde entier. Il faut dire que la plupart des objets de la marque à la pomme sont automatiquement des succès à chaque lancement, que ce soit les iPhone ou les AirPods pour ne citer qu’eux.

Avec les French Days qui courent jusqu’au 2 juin prochain, il est alors possible d’obtenir de nombreux produits Apple à prix fortement réduit. Une occasion en or pour compléter sa panoplie et, ainsi, s’enfermer encore plus dans cet écosystème aussi agréable que contraignant.

Smartphones

iPhone SE à 439 € au lieu de 489

Avec l’iPhone SE 2020, la firme de Cupertino fait du neuf avec du vieux. Il reprend les anciens composants de l’iPhone 8 à l’iPhone 11 pour proposer un excellent rapport qualité/prix. Dans son petit format de 4,7 pouces, il embarque tout de même la puce 13 Bionic pour une puissance de haute volée ou encore l’appareil photo 12 mégapixels du XR pour des clichés somptueux, quelle que soit la situation.

Pour en savoir encore plus, merci de lire notre test complet de l’iPhone SE 2020.

En bref

Le format compact

Avec la puissance de l’iPhone 11

Et même une compatibilité charge sans fil

Au lieu de 489 euros à son lancement, l’Apple iPhone SE 2020 est aujourd’hui disponible à 439 euros sur Rakuten. De plus, vous recevrez 22 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

iPhone XS à 629 € au lieu de 699

Remplacé par l’iPhone 11 Pro depuis quelques mois maintenant, l’ancien smartphone haut de gamme d’Apple ne devient pas moins intéressant pour autant, d’autant plus en promotion. L’iPhone XS est aujourd’hui un excellent terminal qui répond encore à toutes les attentes d’un produit premium, en passant par son design classieux, son écran OLED magnifique, sa puissance hors du commun avec la puce A12 Bionic ou encore sa compatibilité avec la charge sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet de l’Apple iPhone XS dans nos colonnes.

En bref

L’écran OLED bien calibré

La forte puissance de l’A12 Bionic

Le suivi exemplaire d’Apple pour les mises à jour

L’iPhone XS 64 Go est aujourd’hui disponible à 629 euros au lieu de 699 euros via Acheter sur Google grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20. Notez qu’il était tout de même commercialisé à 1 159 euros à son lancement…

Pour celles et ceux qui veulent un espace de stockage plus conséquent et un écran encore plus grand, notez que l’iPhone XS Max (avec sa dalle de 6,5 pouces et ses 256 Go de stockage) est actuellement disponible à 899 euros sur Cdiscount.

iPhone 11 à 689 € au lieu de 809

L’iPhone 11 est le nouveau smartphone abordable d’Apple pour la période 2019/2020. Il remplace le XR et apporte de nombreuses améliorations, en passant par la gap de puissance grâce à la puce A13 Bionic jusqu’à une meilleure polyvalence en photo grâce à l’ajout d’un second capteur au dos du téléphone. La firme de Cupertino a également fait des efforts quant à l’autonomie de ses smartphones et cet iPhone 11 est 1 heure plus endurant que l’ancien modèle, selon le constructeur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple iPhone 11.

En bref

L’écran Liquid Retina de qualité

La puissance de la puce A13 Bionic

Une meilleure qualité photo que l’iPhone XR

Au lieu de 809 euros à sa sortie, l’Apple iPhone 11 (64 Go) est aujourd’hui disponible à 689 euros sur Rakuten. De plus, vous recevrez également 68,90 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

iPhone 11 Pro à 999 € au lieu de 1 159

L’iPhone 11 Pro est quant à lui le porte-étendard de la firme de Cupertino pour l’année 2019/2020. Il remplace le XS et ajoute évidemment lui aussi son lot de nouveautés. Son écran OLED de 5,8 pouces est somptueux et offre un form factor plus qu’agréable en main. Ensuite, il est de puissance équivalente avec l’iPhone 11 grâce à la puce A13 Bionic, mais il est bien plus polyvalent en photo grâce à 3 capteurs greffés au dos. Il fait partie des meilleurs photophones du marché.

Retrouvez notre test de l’iPhone 11 Pro pour en savoir plus.

En bref

Un design luxueux

La puissance de la puce 13 Bionic

Sa grande polyvalence en photographie

Au lieu de 1 159 euros, l’iPhone 11 Pro est aujourd’hui disponible juste en-dessous des 1 000 euros, soit à 999 euros sur Rakuten. De plus, vous recevrez également 49,95 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Audio

Apple AirPods 2 à 136 € au lieu de 179

Les AirPods 2 proposent le même design que celui du modèle de 2016, donc toujours très agréables à porter au quotidien. La fiche technique partage également beaucoup de similitudes entre les deux modèles (comme l’autonomie), à l’exception de deux nouveaux ajouts : la compatibilité Bluetooth 5.0 et l’intégration de Siri directement dans les oreillettes, qui comprennent désormais le « Dis Siri », sans passer par l’iPhone. Les possesseurs d’un smartphone à la pomme peuvent d’ailleurs profiter de fonctionnalités exclusives, notamment le mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette.

Toutes les fonctionnalités ne sont en revanche pas disponibles avec un smartphone Android, mais notez que les AirPods 2 sont tout de même compatibles. Pour les intéressés, nous avons réalisé un petit tutoriel.

En bref

Le design confortable

La compatibilité avec Android

Les fonctionnalités exclusives d’iOS

Au lieu de 179 euros, les Apple AirPods 2 (boîtier charge filaire) sont aujourd’hui disponibles à 136 euros sur Rakuten. De plus, vous recevrez également 6,95 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Ils sont également disponibles à 169 euros sur Boulanger et Amazon.

Apple AirPods Pro à 212 € au lieu de 279

Les AirPods Pro sont les premiers écouteurs sans fil de la firme de Cupertino à bénéficier d’un système de réduction de bruit active. Le pari est réussi puisqu’ils se classent clairement parmi les meilleures références d’écouteurs à réduction de bruit active disponibles sur le marché, aux côtés de Sony WF-1000XM3. De plus, on retrouve d’autres fonctionnalités pratiques comme le mode Transparence ou l’égalisation adaptative (exclusive à iOS).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet des Apple AirPods Pro dans nos colonnes.

En bref

Le design agréable dans les oreilles

La réduction de bruit active plutôt efficace

L’autonomie de 24 heures avec le boitier (charge sans fil)

Au lieu de 279 euros, les AirPods Pro sont actuellement disponibles à seulement 202 euros sur Rakuten. De plus, vous recevrez également 21,30 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Ils sont également disponibles à 239 euros sur Amazon.

Montres connectées

Apple Watch Series 3 à 199 € au lieu de 229

Pas besoin de l’Apple Watch dernier cri afin de profiter d’un second écran pour son iPhone. L’Apple Watch Series 3 n’embarque évidemment pas toutes les nouveautés des récents modèles, mais elle propose (presque) toutes les fonctionnalités que l’on attend d’une montre connectée en 2020. De plus, c’est à ce jour la solution la plus abordable pour profiter de WatchOS.

En bref

Le design authentique d’Apple

L’autonomie estimée à 18 heures environ

Les nombreuses fonctionnalités et applications disponibles

Au lieu de 229 euros, l’Apple Watch Series 3 est aujourd’hui disponible à seulement 199 sur fnac.com pour le modèle 38 mm.

Le modèle 42 mm de l’Apple Watch Series 3 est quant à lui disponible à 229 euros au lieu de 259 sur fnac.com.

Apple Watch Series 5 à 377 € au lieu de 449

Si, au contraire, vous souhaitez être à la pointe de la technologie, c’est évidemment vers le dernier modèle de l’Apple Watch qu’il faut se tourner. Son écran OLED est encore plus borderless qu’avant pour gagner en ratio screen-to-body et il s’équipe dorénavant de la fonctionnalité Always-On pour avoir constamment l’écran allumé. La Series 5 permet ensuite de télécharger des applications sur l’App Store directement depuis la montre… ce qui n’était pas possible avant. Plus anecdotique, on retrouve également une boussole.

Pour plus d’informations sur cette Apple Watch Series 5, rendez-vous sur notre test complet.

En bref

Un écran magnifique

Des finitions exemplaires

Une fluidité et des performances irréprochables

La montre connectée Apple Watch Series 5 est disponible pour 373 euros sur Rakuten au lieu de 449 dans son format 40 mm. Le modèle 44 mm est à 383 euros au lieu de 479. De plus, vous recevrez également 37,40 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Ordinateurs et tablettes

Apple iPad 10.2 2019 à 331 € au lieu de 389

L’iPad 2019 de la septième génération est à ce jour la tablette la plus abordable disponible chez Apple. Ce n’est pas une grande évolution par rapport à son prédécesseur, notamment à cause d’une fiche technique identique. On retrouve toujours la puce A10 Fusion pour une expérience fluide au quotidien, l’autonomie estimée à une dizaine d’heures (rechargeable par le port Lightning) ou encore le même duo de caméras 8 mégapixels à l’avant et à l’arrière. Les seules différences viennent de la largeur d’écran, qui passe de 9,7 à 10,2 pouces, et de la présence d’un Smart Connector pour y connecter un clavier.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de l’iPad 2019.

En bref

L’écran Retina de 10,2 pouces

La compatibilité avec l’Apple Pencil

Le Smart Connector pour connecter un clavier

Au lieu de 389 euros, le modèle Wi-Fi + 32 Go de l’Apple iPad 10.2 2019 est aujourd’hui disponible à 331 euros sur Rakuten. De plus, vous recevrez également 16,59 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

On le trouve également à partir de 369 euros sur Amazon.

iPad Pro 11 2018 à 844 € au lieu de 899

L’iPad Pro 11 2018 est une tablette haut de gamme malgré l’apparition de la nouvelle version de 2020 . Son design effet borderless est très séduisant, d’autant plus que son écran Liquid Retina de 11 pouces est d’une qualité impressionnante, surtout avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Il est ensuite propulsé par la puce A12X Bionic pour assurer des performances excellentes en toute circonstance. De plus, l’autonomie est assez confortable avec une dizaine d’heures estimée par le constructeur.

En bref

Son port USB-C

Son écran Liquid Retina 120 Hz

Le Smart Connector pour brancher un clavier

Les nombreuses fonctionnalités pratiques d’iPad OS

Au lieu de 899 euros, le modèle Wi-Fi + 64 Go de l’iPad Pro (2018) est aujourd’hui disponible à 843 euros sur Rakuten. De plus, vous recevrez également 84,40 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

On trouve également le modèle 4G avec 1 To de stockage à 1 259 euros au lieu de 1 679 sur fnac.com.

MacBook Pro 13 à 1 149 € au lieu de 1 499

Le MacBook Pro 13 est considéré comme l’entrée de gamme « premium » chez Apple. Il embarque un Intel Core i5 de 8e génération, cadencé à 1,4 GHz (avecTurbo Boost jusqu’à 3,9 GHz), ainsi que 8 Go de mémoire vive. Pour ce qui est de la puce graphique, Apple a misé sur la Intel Iris Plus Graphics 645. En ce qui concerne le stockage, un SSD vous octroie 128 ou 256 Go de mémoire interne selon le modèle choisi.

En bref

Son écran Retina de 13 pouces

La TouchBar toujours aussi pratique

Une puissance et une autonomie correcte

Au lieu de 1 499 euros, le MacBook Pro 13 pouces avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible à 1 149 euros via Acheter sur Google grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20. La modèle 256 Go tombe à 1 349 euros.

Il est également disponible à 1 199 euros sur Boulanger.

MacBook Pro 16 à 2 239 € au lieu de 2 699

Le MacBook Pro 16 pouces est le remplaçant du modèle 15 pouces. C’est l’ordinateur portable le plus premium d’Apple, mais aussi l’un des plus puissants. Il intègre un processeur Intel Core i7 hexacœur de 9e génération, cadencé à 2,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,5 GHz), et une carte graphique AMD Radeon Pro 5300M, le tout épaulé par 16 Go de mémoire vive. Une configuration qui répond à tous les besoins, d’autant plus qu’un SSD de 512 Go fluidifie le tout.

En bref

L’écran Retina 16 pouces

Une meilleure autonomie qu’avant

Quand la puissance et la mobilité ne font qu’un

Au lieu de 2 699 euros, le MacBook Pro 16 pouces d’Apple s’affiche à 2 339 euros sur Amazon.

Le MacBook Pro 16 dans sa configuration la plus puissante avec un processeur Intel Core i9 octocœur de 9ème génération, cadencé à 2,3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,8 GHz), un GPU AMD Radeon Pro 5500M, 16 Go de RAM et un SSD de 1 To est également en promotion.

On le trouve à 2 849 euros au lieu de 3 199 euros sur Amazon.

TV

Apple TV 4K 32 Go à 169 € au lieu de 199

L’Apple TV 4K est un excellent boîtier TV si l’on est d’ores et déjà équipé de tous les produits d’Apple. Cette version intègre la puce A10X pour assurer une expérience fluide sur Apple TV, tout en permettant de lire les jeux 3D de l’App Store. Cela la rend par la même occasion compatible avec de nombreux formats vidéos, en passant par le HDR, le Dolby Vision et même le Dolby Atmos pour un rendu sonore à 360 degrés. Elle est également compatible avec Siri pour contrôler la TV avec la voix.

En bref

Design sobre et élégant

L’écosystème Apple sur un TV

Compatible HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos

Au lieu de 199 euros, l’Apple TV 4K 32 Go est actuellement disponible à 169 euros sur Rakuten, soit une économie de 30 euros. De plus, vous recevrez également 17 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

