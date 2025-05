La Withing Body Smart s’occupe de votre santé sans vous juger avec un prix spécial French Days

La Withing Body Smart est une balance connectée 2.0 à 84 euros sur Darty qui propose des fonctions complètes liées à la santé, pour vous maintenir en forme.

Withings Body Smart // Source : Frandroid

La Withings Body Smart est une balance disponible sur le marché depuis avril 2023. Cela fait donc deux ans qu’elle est là et déjà à l’époque, elle brillait pour son prix abordable, 100 euros moins cher que sa concurrente directe, la Body Comp. Ici, elle perd encore 15 euros pendant les French Days sur Darty. Donc si vous cherchez à atteindre votre summer body ou juste à retrouver la forme, vous pouvez compter sur elle pour vous accompagner intelligemment.

Les points forts de la Withings Body Smart

Des fonctions bien au-delà de la simple pesée

Une autonomie de 15 mois

Le mode « yeux fermés » qui ne se focalise pas sur le poids, mais sur la santé

La Withing Body Smart est une balance connectée qui passe de 99,95 euros à 84,95 euros pendant les French Days sur Darty.

Bien plus qu’une simple balance connectée

La balance connectée Withings Body Smart n’est pas qu’une simple balance : c’est un outil d’analyse corporelle qui se base sur des technologies et des capteurs très précis. Elle utilise une combinaison d’analyse d’impédance bioélectrique multifréquentielle (BIA), de capteurs de poids sensibles et d’algorithmes avancés pour proposer des résultats poussés. Au-delà du simple poids, mesuré avec une précision annoncée de 50 g, elle analyse aussi votre composition corporelle et la fréquence cardiaque debout.

Tout ça vous permet d’obtenir un aperçu de votre état de santé, en allant de la masse grasse, hydrique, musculaire, osseuse et maigre, à la graisse viscérale. Comme ça, vous avez un suivi de santé précis, et pouvez mettre en place des mesures pour perdre/prendre du poids, du muscle ou encore faire du sport. Cela ne remplace pas une visite chez un médecin, mais vous avez au moins une bonne base.

Une balance qui ne vous juge pas sur votre poids

La Body Smart se distingue par un mode très intéressant, intitulé « yeux fermés ». Cette fonction vous permet de suivre votre poids via l’application mobile sans qu’il apparaisse sur l’écran de la balance. Ainsi, si quelqu’un est à côté de vous lorsque vous l’utilisez, ou si vous ne souhaitez pas vous focaliser dessus, vous pouvez le faire disparaître. L’écran couleur peut afficher d’autres informations, comme le nombre de pas, la qualité de l’air ou encore la météo. Ce qui permet de décentrer l’attention du chiffre du poids et potentiellement réduire l’anxiété liée à la pesée.

Il y a d’autres modes disponibles, particulièrement adaptés aux athlètes, aux femmes enceintes ou encore pour peser des bébés. La balance supporte la reconnaissance et le suivi automatique de jusqu’à 8 utilisateurs et assure une synchronisation automatique des données avec l’application via Wi-Fi et Bluetooth, ce qui simplifie le suivi.

Dans notre guide d’achat sur les meilleures balances connectées du moment, vous pouvez découvrir quel modèle est adapté à vos besoins.

