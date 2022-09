Withings Body Comp officialisée : la balance connectée qui veut évaluer vos risques cardiovasculaires

L’entreprise française Withings a présenté une toute nouvelle balance connectée, la Body Comp, accompagnée d’un service exclusif répondant au nom de Health+. Ce binôme se concentre notamment sur l’évaluation des risques cardiovasculaires.

Withings est aujourd’hui un acteur phare dans le secteur des appareils technologiques dédiés à la santé. La firme tricolore s’est aussi bien positionnée sur les montres connectées, que les balances, les thermomètres ou encore les tensiomètres. Et à l’occasion de l’IFA 2022, sis à Berlin, un tout nouveau produit a été révélé au grand public.

Son nom ? La Body Comp. Cette balance connectée est accompagnée d’un service exclusif répondant au nom de Health+. Ce binôme est le « premier dispositif à bénéficier des évaluations avancées de mesures de santé et à proposer des modules d’accompagnements basés sur 4 piliers clés : le sommeil, la nutrition, l’activité et la gestion du stress », peut-on lire.

Des mesures toujours plus précises

Ce nouvel appareil se concentre sur l’évaluation des risques cardiovasculaires, explique un communiqué de presse. Pour ce faire, toute une série de calculs et de mesures permet de « mieux comprendre les risques de maladies cardiovasculaires et métaboliques telles que les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et le diabète ».

Body Comp se focalise ainsi sur la composition corporelle de l’utilisateur (poids, masse musculaire, grasse et osseuse, pourcentage d’eau, IMC et graisse viscérale), établit un bilan cardiovasculaire via la fréquence cardiaque prise debout et l’âge vasculaire, et évalue enfin la santé du système nerveux – calculé à partir de la conductivité électrochimique de la peau.

L’âge vasculaire est calculé à partir de la souplesse des vaisseaux sanguins tandis que la santé nerveuse est liée à la fonction des nerfs du pied. Withings a ici intégré des capteurs plus précis et développé des algorithmes encore plus avancés, afin d’améliorer l’ensemble des mesures susmentionnées.

Le petit plus de Health+

À noter que la Body Comp mesure 325 mm de long et de large, pour une profondeur de 25,6 mm. Elle profite d’un plateau en verre trempé doté de quatre électrodes et d’un écran HD monochrome. Une pesée s’effectue à partir de 5 kg minimum et jusqu’à 200 kg au maximum. La marque promet enfin une autonomie de 18 mois.

De son côté, Health+ est un nouveau service d’analyse de santé, qui cherche à offrir des fonctionnalités supplémentaires au sein de l’application Health Mate. Il soumet par exemple des « suggestions de recettes et d’entraînements pour aider à atteindre [ses] objectifs » ou propose des routines sur six semaines via différents modules.

Witings Body Comp : prix et disponibilité

Ce service fournit également des rapports interactifs hebdomadaires qui détaillent les progrès réalisés ainsi que des rapports mensuels que vous pouvez partager avec votre médecin. Des analyses approfondies liées à votre nutrition, votre humeur ou encore votre sommeil sont de plus générées.

La Withings Body Comp est compatible avec les iPhone, iPad et iPod touch à partir d’iOS 12 au minimum, ainsi qu’avec tous les appareils Android fonctionnant sous Android 8 ou des OS plus récents. Cette balance connectée est disponible à partir du 4 octobre avec un accès de 12 mois à Health+, le tout à un prix de 209,95 euros.

