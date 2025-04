Le Xiaomi Redmi Note 13, avec écouteurs sans fil, est à petit prix sur Boulanger durant les French Days

En quête d’un nouveau smartphone abordable ? Bonne nouvelle, le très chouette Redmi Note 13 de Xiaomi est à prix réduit chez Boulanger durant les French Days, et est même accompagné d’écouteurs. Au lieu de 199 euros à sa sortie, le voilà affiché à 169 euros.

Si Xiaomi s’illustre de plus en plus sur le haut et très haut de gamme, le constructeur chinois n’en oublie pas ses gammes plus abordables, notamment sa branche Redmi. On se retrouve ainsi avec des téléphones effectivement plus accessibles, mais de qualité, comme avec le Redmi Note 13, sorti début 2024. Et cet appareil très intéressant le devient encore plus à travers le pack Redmi Note 13 + Redmi buds6 Play chez Boulanger durant les French Days, avec une réduction de 30 euros.

Pourquoi craquer pour le Redmi Note 13 (4G) ?

Une autonomie XL et une recharge rapide

Un écran qui peut rivaliser avec des modèles plus onéreux

Des performances équilibrées

Au lieu de 199 euros, le Xiaomi Pack Redmi Note 13 + Redmi buds6 Play est aujourd’hui disponible en promotion à 169 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Pack Redmi Note 13 + Redmi buds6 Play. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un rapport qualité/prix alléchant

Avec le Redmi Note 13, Xiaomi continue de prouver que performance et petit prix peuvent faire bon ménage. Doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 685, l’appareil offre suffisamment de puissance pour gérer les usages quotidiens. Quelques ralentissements peuvent tout de même se faire ressentir en cas d’utilisation d’applications très gourmandes ou d’abus du multitâche.

À cela s’ajoute un grand écran AMOLED de 6,67 pouces qui lui offre une fluidité visuelle rare dans cette gamme de prix, idéale pour le streaming, les jeux mobiles et le scroll intensif sur les réseaux sociaux. On notera également un taux de rafraîchissement adaptable à 60 ou 120 Hz, chose assez rare sur un appareil à moins de 200 euros.

Le tout reposant dans un objet au design inspiré de l’iPhone, aux finitions soignées, qui donnent presque l’illusion d’un smartphone premium.

Une partie photo honorable et un port jack

Côté photo, le Redmi Note 13 surprend agréablement avec son capteur principal de 108 Mpx – pour un modèle de ce calibre -, même s’il montre assez rapidement ses limites en basse luminosité. Si les résultats sont globalement honorables, ne vous attendez pas à être époustouflé(e).

Pour ce qui est de son autonomie, il dispose d’une batterie de 5 000 mAh, ce qui est assez généreux. Dans les faits, il se classe dans la bonne moyenne en tenant une bonne journée. Enfin, on notera que l’appareil possède toujours un port jack 3.5 mm, vestige d’un temps passé, mais qui rendra heureux celles et ceux qui n’ont pas encore passé le cap des écouteurs sans fil.

Si vous voulez en apprendre plus sur le Xiaomi Redmi Note 13 4G, n’hésitez pas à consulter notre test complet.

Sinon, vous avez notre guide sur les meilleurs smartphones du moment pour trouver le téléphone qui vous fait vibrer.

French Days 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les French Days reviennent en 2025 pour une première édition. Celle-ci se déroule du mercredi 30 avril jusqu’au 07 mai inclus.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.