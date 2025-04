À peine sortie, la Xiaomi Pad 7 Pro voit son prix baisser de 50 euros durant les French Days

Pas besoin d’exploser votre budget, si vous cherchez une tablette performante. La toute nouvelle Xiaomi Pad 7 Pro saura répondre à la plupart de vos besoins, le tout à moindres frais à la Fnac durant les French Days : au lieu de 530 euros, elle passe à 480 euros.

Sans ĂŞtre une rĂ©volution par rapport au modèle prĂ©cĂ©dent, la Pad 7 Pro de Xiaomi parvient malgrĂ© tout Ă marquer des points. On peut notamment citer du 144 Hz, de la 3.2K et un Snapdragon 8s Gen 3, soit des caractĂ©ristiques haut de gamme et pourtant un prix de lancement contenu. Une fiche technique d’autant plus sĂ©duisante durant les French Days chez la Fnac avec une baisse de prix de 50 euros.

Les atouts de la Xiaomi Pad 7 Pro

Un design aux petits oignons qui tranche avec la concurrence

Des performances au top

Un écran bien calibré et très fluide (144 Hz)

Au lieu de 530 euros, la Xiaomi Pad 7 Pro est aujourd’hui disponible en promotion Ă 480 euros Ă la Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la Xiaomi Pad 7 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

La puissance au format tablette

Xiaomi a récemment mis à jour sa gamme de tablettes milieu de gamme, avec la Pad 7 Pro. Un modèle qui se rapproche assez fortement de sa grande soeur, mais qui apporte tout de même de belles nouveautés, dont un LCD 11,2 pouces en 144 Hz avec une définition 3.2K. De quoi assurer une expérience visuelle exceptionnelle, que ce soit pour visionner des films, dessiner ou naviguer sur le web. L’affichage est fluide, lumineux et précis, parfait pour les créatifs comme pour les amateurs de contenus.

Le tout est rendu possible grâce à un processeur Snapdragon 8s Gen 2, soit une version allégée du modèle habituellement réservé aux smartphones haut de gamme, mais qui se révèle performant. Associée à 8 Go de RAM, la tablette gère le multitâche, les jeux exigeants ou les applications professionnelles, avec tout de même parfois quelques ralentissements, mais rien de très handicapant. Le tout dans un châssis en métal fin et élégant, avec quatre haut-parleurs qui offrent une simulation Dolby Atmos pour une immersion totale.

Une tablette endurante

CĂ´tĂ© autonomie, la batterie de 8850 mAh assure facilement une journĂ©e entière d’utilisation. On peut mĂŞme pousser jusqu’Ă 2 jours suivant l’utilisation qu’on en fait (consultation web, lecture, travail de bureautique, etc.). Dans tous les cas, la recharge sera particulièrement rapide : comptez sur quasiment 1 h 15 pour recharger intĂ©gralement la tablette. Pour un produit milieu de gamme, c’est excellent.

Enfin, la Pad 7 Pro profite de la dernière version du système d’exploitation dĂ©veloppĂ© par Xiaomi : HyperOS 2. Cet OS vient uniformiser les fonctionnalitĂ©s logicielles entre les diffĂ©rents produits du constructeur. Concrètement, cela offre une interface simplifiĂ©e et une meilleure adaptabilitĂ© de l’interface au format paysage.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Pad 7 Pro.

Afin de comparer la Xiaomi Pad 7 Pro avec les autres références que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles en 2025.

French Days 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les French Days reviennent en 2025 pour une première Ă©dition. Celle-ci se dĂ©roule du mercredi 30 avril jusqu’au 07 mai inclus.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

TĂ©lĂ©chargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catĂ©gorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps rĂ©el les nouveaux articles liĂ©s aux soldes d’hiver

Abonnez-vous Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.