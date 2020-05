Les meilleures offres objets connectés des French Days

Cette semaine des French Days est synonyme de très belles offres sur de nombreux produits high-tech et les objets connectés n'y font pas abstraction ! Nous avons sélectionné pour vous les meilleures promotions pour pouvoir transformer votre maison en maison connectée le moins cher possible.

Si vous cherchez à rendre votre maison plus intelligente, les French Days est l’occasion parfaite pour craquer ! De nombreuses promotions sont disponibles pour des enceintes, ampoules ou électroménagers connectés et nous avons sélectionné les meilleures pour vous dans cet article.

Google Assistant, Amazon Alexa, un assistant pour les gouverner tous

Pour intégrer un assistant dans son écosystème de maison connectée, les enceintes ou les écrans connectés sont le meilleur moyen. Ça tombe bien, les offres ne manquent pas pour ces produits.

Google Home Mini

Les enceintes connectées de Google sont très plébiscitées car elles intègrent l’excellent Google Assistant. Leur design composé d’un revêtement en tissu leur offre une apparence discrète, parfaite pour se camoufler dans de la décoration. Cette déclinaison Mini est idéale à mettre dans une chambre, un bureau, une salle ou le salon d’un petit appartement. Avec son format compact, elle permet de se lancer dans l’écosystème du Google Assistant à moindre prix.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet du Google Home Mini.

Le Google Home Mini en bref

Google Assistant intégré

Un design réussi

Un format Mini facile à intégrer dans une décoration

Le Google Home Mini est disponible pour 29,99 euros au lieu de 59,99 chez Darty.

Google Nest Hub Max

Pour compléter ses enceintes connectées, Google a lancé son Nest Hub Max, un « Smart Display ». Pour résumer, on récupère tous les avantages d’une enceinte Google Home en ajoutant un écran de 10 pouces. On peut y afficher la météo, son agenda ou même des vidéos YouTube, des contenus sur Netflix ou demander au Google Assistant de vous donner pas à pas des recettes de cuisine.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet du Google Nest Hub Max.

Le Google Nest Hub Max en bref

Les avantages d’une enceinte Google Home…

… Avec un écran 10 pouces…

… pour regarder YouTube, Netflix, etc.

Le Google Nest Hub Max est disponible pour 199,99 euros au lieu de 229,99 chez Darty.

Lenovo Smart Display

Ce Google Nest Hub Max a inspiré Lenovo à créer deux déclinaisons de Smart Displays. Tout d’abord le Lenovo Smart Display qui est une sorte de « faux jumeau » du Nest Hub puisqu’il embarque le même OS avec un écran de 10 pouces. On retrouve donc l’intégration du Google Assistant dans un format un peu plus large que le Nest Hub Max. Le choix entre les deux se fera surtout entre les différences de design.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet du Lenovo Smart Display.

Le Lenovo Smart Display en bref

Un bel écran 10 pouces

L’excellent OS Smart Display de Google

L’intégration de Google Assistant

Le Lenovo Smart Display dans sa version 10″ est disponible pour 99 euros au lieu de 239 chez Darty.

Lenovo Smart Clock

Le second objet Lenovo inspiré par les Smart Displays de Google est le Smart Clock. Celui-ci vient directement se positionner comme un objet très particulier puisqu’il intègre le même OS que nos deux derniers écrans connectés, mais dans le format d’un réveil, intégrant de nombreuses fonctionnalités adaptées à cette utilisation. Un écran 4 pouces qui passe en noir et blanc quand la lumière est éteinte, un port USB pour charger votre smartphone, ce réveil connecté est un objet bien réussi que l’on aime beaucoup.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet du Lenovo Smart Clock.

Le Lenovo Smart Clock en bref

Un objet atypique et original

Des fonctionnalités très bien intégrées

Un design réussi

Le réveil intelligent Lenovo Smart Clock est disponible pour 39 euros au lieu de 99 euros à la Fnac, la même offre est également proposée chez Darty !

Ampoules, prises de courant, balance, il faut tout connecter

Avoir un assistant dans votre maison, c’est bien, l’agrémenter d’objets connectés, c’est encore mieux ! Vous allez voir que de nombreux objets du quotidien ont récupéré des fonctionnalités bien pratiques.

Pack Philips Hue Go + Hue Play

Les types d’objets connectés les plus populaires sont clairement les ampoules connectées. Philips Hue fait office de leader avec ses nombreuses lumières. Ici, nous avons un pack comprenant la Hue Go, une petite orbe et 2 barres Hue Play. Elles se connectent à votre Wi-Fi et vous pouvez ainsi changer de couleur, d’intensité ou les allumer et les éteindre depuis Google Assistant, Amazon Alexa ou Apple HomeKit.

Le pack Philips Hue Go + Play en bref

Des lampes design et peu encombrantes

De nombreuses options de configuration

La compatibilité avec Google Assistant, Alexa et Apple HomeKit

Pour faire fonctionner la promotion qui passe de 219,98 euros à 129,99, ajoutez la Philips Hue Go puis les deux Philips Hue Play à votre panier, la réduction se fera ensuite automatiquement.

Roborock S5 Max

Roborock est un des leaders du marché des aspirateurs connectés. Avec l’aide de Xiaomi, le chinois propose des produits performants pour un prix très intéressant comme ce S5 Max. Aspiration, serpillière, ce robot fait tout et peut être commandé à distance via l’Assistant Google ou l’application Mi Home. Il détecte les obstacles, les vides et si sa batterie commence à être faible, il ira lui-même se recharger puis repartira à la tâche automatiquement !

Le Roborock S5 Max en bref

Un aspirateur robot ultra intelligent

Plusieurs fonctions de nettoyage du sol

Compatible avec Google Assistant

Le Roborock S5 Max est disponible sur Rakuten à 399 euros au lieu de 549 habituellement ! Pour les clients habitués de Cdiscount, il y sera également disponible pour 429 euros ce qui reste une très belle offre.

Google Chromecast et Chromecast Ultra

Le Chromecast de Google n’est plus à présenter. Dans sa troisième déclinaison, il offre la possibilité de rendre votre télévision plus intelligente en diffusant du contenu depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur dessus avec de nombreux services compatibles comme YouTube, Netflix, Disney+, VLC, MyCanal ou Spotify, etc. Le Chromecast est ultra discret, il peut se brancher sur le port HDMI de votre TV et sur un simple port USB pour être alimenté, ainsi, aucun fil ne dépasse de votre setup. Si vous craquez pour la version Ultra, vous profiterez même de la 4K !

Le Chromecast en bref

Votre TV se transforme en SmartTV

De nombreux services compatibles

Un format compact

Le Chromecast classique est disponible pour 34,99 euros au lieu de 39,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Le Chromecast Ultra est disponible pour 69,99 euros au lieu de 79,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Xiaomi Mi Home Security

Si vous voulez rajouter une dose de sécurité à votre maison, une caméra de sécurité intérieure est une bonne idée. Avec sa Mi Home Security, Xiaomi propose une caméra pour un prix modique. grâce à sa vision horizontale à 360 °, vous pouvez observer ce qu’il se passe dans votre maison à n’importe quel moment grâce à l’application compagnon. Elle possède un système de détection de mouvement et de vision infrarouge pour fonctionner même de nuit !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet de la Xiaomi Mi Home Security.

La Xiaomi Mi Home Security en bref

Accessible à tout moment via l’application Mi Home

Une angle de vision horizontal de 360 °

Détection de mouvement et vision infrarouge

La caméra de sécurité Xiaomi Mi Home Security est disponible sur Rue du Commerce à 19 euros au lieu de 39 euros.

TP-Link HS100

Comment transformer une lampe, une chaîne hi-fi ou n’importe quel autre objet en objet connecté ? Il suffit de se munir d’une prise connectée comme la TP-Link HS100, de la connecter à votre Wi-Fi ainsi qu’à votre Assistant préféré et le tour est joué ! Vous pouvez ainsi l’activer à distance pour allumer la lumière à tout moment sans avoir à vous déplacer jusqu’à l’interrupteur. Un système de planification horaire est même disponible pour allumer automatiquement un objet à la tombée de la nuit par exemple.

Le TP-Link HS100 en bref

Configuration simple via Wi-Fi

Compatible avec Googla Assistant et Amazon Alexa

Système de planification horaire

La prise connectée TP-Link HS100 est disponible pour 21,99 euros avec la deuxième à -50 % à la Fnac et chez Darty. Le pack de deux prises revient donc à 32,98 euros au lieu de 43,98 euros !

Google Nest WiFi

Si votre Wi-Fi est capricieux, le Google Nest WiFi est ce qu’il vous faut. Il améliore la qualité et la couverture de votre réseau Wi-Fi. On peut y connecter plus de 100 appareils sur une surface couvrant près de 120 m², avec un débit allant jusqu’à 2,2 Gbit/s. Il n’intègre malheureusement pas la nouvelle norme Wi-Fi 6, mais du Wi-Fi 5. Cependant, avec l’application compagnon, on peut gérer facilement son WiFi et donner des priorités à certains appareils, en bloquer certains, etc.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet du Google Nest Wifi.

Le Google Nest WiFi en bref

Un format compact

Simple à configurer

L’application compagnon

Le routeur Google Nest Wifi est disponible à 139 euros au lieu de 159 à la Fnac et chez Darty.

Le pack de deux passe quant à lui à 229 au lieu de 259 à la Fnac et chez Darty.

